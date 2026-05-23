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Gotham vs Pachuca Femenil: a qué hora y dónde ver en México el partido de la W Concachampions por el tercer lugar

El club hidalguense buscará quedar en el podio de la competición luego de caer en las semifinales contra el Spirit de la MLS

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La final mexicana tendrá que esperar, sin embargo, las Tuzas quieren consagrarse como el tercer mejor club del torneo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
La final mexicana tendrá que esperar, sin embargo, las Tuzas quieren consagrarse como el tercer mejor club del torneo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El tercer puesto de la Concacaf W Champions Cup se definirá en el Estadio Hidalgo, donde las Tuzas del Pachuca enfrentan al Gotham FC tras caer en semifinales y buscar cerrar con dignidad su participación en el torneo.

El Gotham FC viene de caer contra el América en un partido donde Scarlett Camberos destacó con tres anotaciones. El cuadro americanista impuso condiciones desde el arranque y abrió el marcador al minuto 20, luego de que la defensora Chidinma Okeke asistió a Camberos, quien definió con precisión.

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A pesar de los intentos por igualar el marcador, incluidos disparos de larga distancia, la defensa americanista dio solidez al equipo hasta el descanso, permitiendo que el América se fuera al descanso con ventaja mínima.

Las estadounidenses cayeron ante las campeonas mexicanas. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Las estadounidenses cayeron ante las campeonas mexicanas. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El conjunto estadounidense empató el encuentro al minuto 48 tras un descuido defensivo, lo que llevó al técnico Ángel Villacampa a ajustar su estrategia. Camberos respondió con su segundo gol al 57, devolviendo la ventaja al equipo mexicano. Al minuto 70, Aylín Aviléz amplió la diferencia, y, cerca del final, un penal permitió que Camberos completara su triplete.

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En la otra semifinal, Pachuca perdió ante Washington por un gol anotado en la recta final del partido por Claudia Martínez. A pesar de haber dominado gran parte del encuentro, una desatención defensiva permitió al equipo estadounidense avanzar a la final.

El Pachuca dominó gran parte de su semifinal, pero una falla defensiva en los minutos finales les costó el pase al partido por el campeonato. Las oportunidades generadas y el esfuerzo mostrado durante el enfrentamiento servirán de referencia para futuros compromisos internacionales.

El conjunto azteca perdió la oportunidad de acceder a la final con un gol de último minuto. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
El conjunto azteca perdió la oportunidad de acceder a la final con un gol de último minuto. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

A qué hora y dónde ver el partido

La derrota de Gotham FC ante América y la eliminación de Pachuca por Washington determinaron que ambos equipos busquen sólo el tercer lugar en el torneo. Se espera un encuentro competitivo, ya que ambas escuadras desean cerrar en una mejor posición y despedirse del certamen dejando una buena imagen ante la afición.

Las actuaciones sobresalientes de jugadoras como Scarlett Camberos para América y Claudia Martínez para Washington demuestran el crecimiento del futbol femenil internacional y la capacidad de equipos mexicanos y estadounidenses para ofrecer duelos de alto nivel.

Quienes deseen seguir el encuentro deben tomar en cuenta los siguientes datos:

  • Fecha: 23 de mayo
  • Hora: 16:00 horas, tiempo del centro de México
  • Estadio: Hidalgo
  • Transmisión: ESPN y Disney+

Este partido representa la última oportunidad para Pachuca y Gotham FC de cerrar el torneo con una victoria y asegurar el tercer puesto.

Charlyn Corral y Kenti Robles liderarán la pelea por el tercer puesto. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Charlyn Corral y Kenti Robles liderarán la pelea por el tercer puesto. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Qué se espera de este encuentro?

Gotham FC demostró capacidad de reacción en momentos decisivos, pero no logró concretar frente al América. El duelo ante Pachuca será una prueba más para evaluar el desempeño y la consolidación del equipo estadounidense en el contexto de la Concacaf W Champions Cup.

El encuentro entre Tuzas y Gotham FC capta la atención tanto de la afición mexicana como de quienes siguen la evolución del futbol femenil en el continente, enfatizando la importancia de estos torneos para el desarrollo futbolístico de ambos países.

Con la expectativa centrada en este partido por el tercer lugar, ambos equipos buscarán reponerse y despedirse del torneo tras una competencia de gran nivel.

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