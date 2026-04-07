México

El día que Enrique Peña Nieto arruinó la gran boda que querían Anahí y Manuel Velasco: “Era un muy mediático”

Este martes 6 de abril, el político celebra un año más de vida y los mensajes de felicitación de su esposa inundan las redes sociales

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(Instagram: @anahi // Cuartoscuro)
El día que Enrique Peña Nieto arruinó la gran boda que querían Anahí y Manuel Velasco: “Era un muy mediático” (Instagram: @anahi // Cuartoscuro)

La relación entre la cantante Anahí y el político Manuel Velasco ha sido objeto de atención pública desde sus inicios. El matrimonio, celebrado en el corazón de Chiapas, no solo unió a dos figuras mediáticas, sino que también estuvo marcado por la intervención de actores políticos de alto nivel.

Según revelaciones recientes, Enrique Peña Nieto, expresidente de México, y su gabinete sugirieron a la pareja reconsiderar sus planes nupciales debido al clima político y mediático del momento. Una recomendación presidencial cambió la boda que ambos soñaban.

Un cumpleaños con recuerdos agridulces

Este martes 6 de abril, Manuel Velasco celebra un año más de vida y los mensajes de felicitación de su esposa, Anahí, inundan las redes sociales.

“Celebramos tu vida. Tu salud. El increíble ser humano que eres y lo afortunados que somos todos los que estamos cerca de ti. Eres el mejor amigo que alguien puede tener , eres el mejor hijo que jamás existió ! El mejor papá ! Hermano ! Tío ! Y que suertuda yo…El mejor novio y esposo del mundo entero! Te deseo todas las cosas más bonitas de esta vida siempre ! Siempre tenías miedo de cumplir 40 porque tu papi a esa edad se fue", escribió la RBD en redes.

Esta fecha ha servido para que seguidores y medios revivan las circunstancias que rodearon la boda, un evento que, aunque finalmente se realizó, estuvo rodeado de incertidumbre y rumores.

Un cumpleaños con recuerdos agridulces (Captura)
Un cumpleaños con recuerdos agridulces (Captura)

El consejo de Peña Nieto y su gabinete

En septiembre de 2023, Anahí abordó públicamente la polémica sobre su boda durante una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, conocido como El Teacher. El comunicador aseguró que tiene confirmada la versión de que Enrique Peña Nieto y el entonces secretario de Gobernación recomendaron a Manuel Velasco no casarse con la artista.

“Yo les voy a decir una cosa que seguramente tú vas a decir que no, pero yo tengo confirmada la información; soy reportero de 55 años. En su momento, el presidente Peña Nieto y su secretario de Gobernación le dijeron a Manuel Velasco y Anahí que no se casaran”, expuso López Dóriga durante la entrevista.

La cantante, sorprendida por la contundencia de la afirmación, admitió que la recomendación existió, aunque matizó el contexto: “Ay Teacher, espérame tantito. Yo no creo que haya sido tan así. Entiendo que en ese momento las cosas estaban tal vez complicadas y tal vez no era el mejor momento. Entiendo que era un tema muy mediático por ser los personajes que se querían casar y así lo entendimos”, declaró Anahí.

Contexto político y mediático que vivió la boda de Anahí y Manuel Velasco

Durante la fecha de la boda, Manuel Velasco ocupaba la gubernatura de Chiapas. El ambiente político en la entidad era tenso y la presencia de los medios de comunicación en la zona era notoria. De acuerdo con el relato de Anahí, la pareja asumió la sugerencia presidencial como una estrategia para evitar escándalos y no una amenaza directa.

No se precisaron los motivos exactos detrás de la recomendación de Peña Nieto, pero analistas han recordado que el propio presidente enfrentó duras críticas por su matrimonio con la actriz Angélica Rivera. La experiencia personal de Peña Nieto habría influido en el consejo que dio al entonces gobernador de Chiapas y a la exintegrante de RBD.

La boda fue en Chiapas, México (Foto: Instagram/@anahi)
La boda fue en Chiapas, México (Foto: Instagram/@anahi)

Cambio de planes y boda al amanecer

El evento, programado inicialmente para celebrarse en horario convencional, sufrió modificaciones a pocas horas de la ceremonia. Según relató Anahí , horas antes del enlace recibió una llamada de Manuel Velasco para proponerle adelantar la boda a las 7:00 de la mañana.

La decisión buscaba evitar el asedio de los medios, que se habían instalado desde días previos a las afueras de la Catedral de San Cristóbal de las Casas. La pareja sorprendió a la prensa y a los curiosos cuando salió por la puerta principal de la iglesia a las 8:00 am, según reportó el propio López Dóriga.

Una boda mediática y bajo vigilancia

La boda de Anahí y Manuel Velasco, celebrada el 25 de abril de 2015, fue uno de los eventos sociales y políticos más comentados. La ceremonia se realizó en la emblemática Catedral de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El cambio de horario evitó disturbios y permitió a la pareja casarse en relativa intimidad, a pesar de la expectación generada.

La boda representó la culminación de una historia de amor marcada por la atención pública y la influencia de decisiones políticas.

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