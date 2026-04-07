México

De bailar con Peso Pluma a ser recluida en Santa Martha Acatitla por presunto tráfico de droga

La SSC CDMX detuvo a varias personas por su probable participación en una red de tráfico de drogas que usaba plataformas de delivery

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Cuatro agentes de la SSC CDMX con equipo táctico y armas de fuego se posicionan frente a la entrada abierta de un edificio con el número 125
Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realizaron operativos de seguridad en las colonias Roma Norte y Del Valle para combatir la delincuencia organizada. (Captura de Pantalla: X)

Un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) realizado la noche del 2 de abril en las colonias Roma Norte y Del Valle, en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez, derivó en la detención de varias personas por su probable participación en una red de tráfico de drogas en la capital que usaba plataformas de entrega de servicios y productos a domicilio.

A una semana del arresto, la historia de Salma “N”, una de las personas detenidas, capta la atención pública.

De bailar con Peso Pluma a prisión

El periodista especializado en seguridad, Carlos “C4” Jiménez, expuso el giro de acontecimientos Salma “N”. “DE BAILAR con PESO PLUMA… a SANTA MARTHA... Salma Chávez, 25 años, Bailarina, Es una d las detenidas en la casa d @RomaCondesa donde almacenaban mota y distribuían por @UberEats y @DiDi_Mexico", escribió en X.

No es el primer caso expuesto por Jiménez donde presuntos delincuentes tienen una presencia en plataformas digitales presuntamente solventada a través de actividades ilegales.

Captura de pantalla de un tuit con dos videos. Uno muestra a una mujer bailando, y el otro a la misma mujer siendo escoltada por agentes de policía
Salma Chávez, una bailarina de 25 años, fue arrestada en la colonia Roma Condesa de la Ciudad de México por su presunta participación en el narcomenudeo. (Captura de pantalla: X)

Fiscalía de la CDMX incauta droga en inmuebles

De acuerdo con la SSC CDMX, sendos operativos fueron el resultado de una investigación que comenzó tras la denuncia de vecinos de la zona. Un juez de la capital autorizó una orden judicial para catear dos inmuebles.

En el primer inmueble, ubicado en la calle Chiapas, se aseguraron aproximadamente 500 gramos de presunta marihuana, así como teléfonos celulares y documentos. En el segundo, situado en la calzada Casa del Obrero Mundial, se localizaron 98 dosis de posible cocaína.

Los operativos transcurrieron sin incidentes y ambos inmuebles quedaron bajo resguardo policial. Los objetos decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, responsables de continuar con las investigaciones.

Hasta el momento, tanto Uber México como Didi no han hecho declaraciones públicas sobre el caso. Se desconoce si alguna de las personas aprehendidas durante los operativos mantiene una relación laboral activa con alguna de las plataformas.

La SSC CDMX implementa operativos previo al inicio de la Copa del Mundo 2026. FOTO: LUIS CARBAYO /CUARTOSCURO.COM
La SSC CDMX implementa operativos previo al inicio de la Copa del Mundo 2026. FOTO: LUIS CARBAYO /CUARTOSCURO.COM

Puntos clave del narcodelivery

El uso de aplicaciones de transporte y entrega como Uber y DiDi para el tráfico de drogas, conocido coloquialmente como “narcodelivery”, es un fenómeno creciente que las autoridades de seguridad están monitoreando activamente en 2026.

Modalidades de operación

  • Envíos de paquetería (Uber Flash / DiDi Entrega): Grupos delincuenciales utilizan estas funciones para enviar sustancias ilícitas sin que el conductor conozca el contenido del paquete. Los conductores a menudo se convierten involuntariamente en “mulas”.
  • Falsos repartidores Individuos se hacen pasar por trabajadores de plataformas utilizando mochilas y uniformes distintivos para distribuir droga en zonas urbanas, aprovechando el anonimato que ofrece la alta densidad de repartidores.
  • Servicio a domicilio (narcomenudeo): Se ha detectado el uso de conductores de DiDi Moto y vehículos para entregas directas a compradores finales, particularmente en estados como Morelos y Puebla.

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