Caso AXE Ceremonia: Fiscalía busca imputar a empresas y personas involucradas por la muerte de Berenice Giles y Miguel Rojas

La Fiscalía asegura contar con pruebas suficientes para vincular a proceso a los probables responsables y atender la voluntad de las víctimas en la resolución del conflicto. (Joel Cano/Infobae México)

A un año del fallecimiento de Berenice Giles y Miguel Rojas durante el festival AXE Ceremonia en la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) anunció avances en la investigación sobre las responsabilidades por el colapso de una grúa que provocó la muerte de los dos fotoperiodistas.

En conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Bertha María Alcalde Luján, informó que el Ministerio Público busca imputar a empresas y personas vinculadas a la organización y operación del evento.

La FGJCDMX precisó que la investigación identificó posibles responsabilidades de personas físicas y morales, incluyendo a la empresa encargada de supervisar y elaborar el Plan de Protección Civil, a la firma responsable de la organización del festival, así como a la compañía contratada para la instalación física de la grúa.

De acuerdo con Alcalde Luján, la Fiscalía solicitó desde hace meses una audiencia inicial con la finalidad de formular imputaciones, aunque el proceso se ha visto retrasado debido a solicitudes de diferimiento por parte de la asesoría jurídica de una de las víctimas.

La investigación apunta a la responsabilidad de empresas encargadas del Plan de Protección Civil, la instalación de la grúa y la organización del festival, un año después del accidente. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

“Nuestra investigación arrojó posible responsabilidad, tanto de la empresa que tuvo a cargo la supervisión del Plan de Protección Civil, empresa que elaboró el Plan de Protección Civil y la persona responsable en supervisarlo; la empresa que organizó el festival y contrató la instalación de la grúa, así como la empresa que instaló materialmente la grúa”, señaló la fiscal. Esta declaración remarca la multiplicidad de actores bajo investigación y la complejidad del caso.

En el proceso judicial, la Fiscalía reconoció la existencia de mecanismos de mediación para buscar un acuerdo reparatorio, en línea con las alternativas que prevé el derecho penal en casos de homicidio culposo. No obstante, la dependencia también confirmó que existe inconformidad entre algunos familiares de las víctimas, quienes han presentado denuncias contra asesores jurídicos por supuestas acciones dilatorias, lo que ha generado descontento al considerar que se obstaculiza el acceso a la justicia.

La Fiscalía aseguró contar con los elementos necesarios para continuar con el procedimiento penal y alcanzar la vinculación a proceso de los probables responsables, subrayando la importancia de atender la voluntad de las víctimas en la definición de la vía para la resolución del conflicto.

A un año del fallecimiento de los fotógrafos Bere y Miguel tras la caída de una estructura metálica decorativa en el en Festival Axe Ceremonia, el colectivo "Hoy Somos Todo Por Miguel", integrado por familiares y amigos de Miguel Hernández, leyeron un manifiesto para exigir justicia durante un Anticoncierto realizado afuera del Parque Bicentenario. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Qué pasó en el festival Axe Ceremonia 2025

El 5 de abril de 2025, durante el festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario, una estructura metálica colapsó junto al escenario principal durante la presentación de Meme del Real.

El desplome causó la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles Rivera y Miguel Hernández Rojas, ambos con traumatismo cráneo encefálico y fracturas. El evento fue suspendido tras el accidente y en redes sociales circularon imágenes del incidente.

Familiares, colegas y organizaciones realizaron vigilias y protestas para exigir justicia, señalando la precariedad laboral de los fotoperiodistas. A un año, las familias siguen reclamando sanciones y transparencia.