México

Caso AXE Ceremonia: Fiscalía busca imputar a empresas y personas involucradas por la muerte de Berenice Giles y Miguel Rojas

La Fiscalía asegura contar con pruebas suficientes para vincular a proceso a los probables responsables y atender la voluntad de las víctimas en la resolución del conflicto

Guardar
parque bicentenario AXE CEREMONIA
La Fiscalía asegura contar con pruebas suficientes para vincular a proceso a los probables responsables y atender la voluntad de las víctimas en la resolución del conflicto. (Joel Cano/Infobae México)

A un año del fallecimiento de Berenice Giles y Miguel Rojas durante el festival AXE Ceremonia en la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) anunció avances en la investigación sobre las responsabilidades por el colapso de una grúa que provocó la muerte de los dos fotoperiodistas.

En conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Bertha María Alcalde Luján, informó que el Ministerio Público busca imputar a empresas y personas vinculadas a la organización y operación del evento.

La FGJCDMX precisó que la investigación identificó posibles responsabilidades de personas físicas y morales, incluyendo a la empresa encargada de supervisar y elaborar el Plan de Protección Civil, a la firma responsable de la organización del festival, así como a la compañía contratada para la instalación física de la grúa.

De acuerdo con Alcalde Luján, la Fiscalía solicitó desde hace meses una audiencia inicial con la finalidad de formular imputaciones, aunque el proceso se ha visto retrasado debido a solicitudes de diferimiento por parte de la asesoría jurídica de una de las víctimas.

Familia de Berenice Giles
La investigación apunta a la responsabilidad de empresas encargadas del Plan de Protección Civil, la instalación de la grúa y la organización del festival, un año después del accidente. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

“Nuestra investigación arrojó posible responsabilidad, tanto de la empresa que tuvo a cargo la supervisión del Plan de Protección Civil, empresa que elaboró el Plan de Protección Civil y la persona responsable en supervisarlo; la empresa que organizó el festival y contrató la instalación de la grúa, así como la empresa que instaló materialmente la grúa”, señaló la fiscal. Esta declaración remarca la multiplicidad de actores bajo investigación y la complejidad del caso.

En el proceso judicial, la Fiscalía reconoció la existencia de mecanismos de mediación para buscar un acuerdo reparatorio, en línea con las alternativas que prevé el derecho penal en casos de homicidio culposo. No obstante, la dependencia también confirmó que existe inconformidad entre algunos familiares de las víctimas, quienes han presentado denuncias contra asesores jurídicos por supuestas acciones dilatorias, lo que ha generado descontento al considerar que se obstaculiza el acceso a la justicia.

La Fiscalía aseguró contar con los elementos necesarios para continuar con el procedimiento penal y alcanzar la vinculación a proceso de los probables responsables, subrayando la importancia de atender la voluntad de las víctimas en la definición de la vía para la resolución del conflicto.

Miguel Rojas
A un año del fallecimiento de los fotógrafos Bere y Miguel tras la caída de una estructura metálica decorativa en el en Festival Axe Ceremonia, el colectivo "Hoy Somos Todo Por Miguel", integrado por familiares y amigos de Miguel Hernández, leyeron un manifiesto para exigir justicia durante un Anticoncierto realizado afuera del Parque Bicentenario. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Qué pasó en el festival Axe Ceremonia 2025

El 5 de abril de 2025, durante el festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario, una estructura metálica colapsó junto al escenario principal durante la presentación de Meme del Real.

El desplome causó la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles Rivera y Miguel Hernández Rojas, ambos con traumatismo cráneo encefálico y fracturas. El evento fue suspendido tras el accidente y en redes sociales circularon imágenes del incidente.

Familiares, colegas y organizaciones realizaron vigilias y protestas para exigir justicia, señalando la precariedad laboral de los fotoperiodistas. A un año, las familias siguen reclamando sanciones y transparencia.

Temas Relacionados

Axe CeremoniaParque BicentenarioBerenice GilesMiguel Ángel RojasFGJCDMXOcesamexico-noticias

Más Noticias

Bloqueos de transportistas: carreteras de México que continúan cerradas hoy 7 de abril

Pese a la reducción de bloqueos reportada por autoridades, usuarios confirman cierres activos en varios puntos clave del país

Bloqueos de transportistas: carreteras de México que continúan cerradas hoy 7 de abril

Tunden a Pepe Aguilar por discurso a Peso Pluma tras críticas a los corridos tumbados: “Es la nueva generación de la música mexicana”

El discurso de Pepe Aguilar generó una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios recordaron sus críticas pasadas

Tunden a Pepe Aguilar por discurso a Peso Pluma tras críticas a los corridos tumbados: “Es la nueva generación de la música mexicana”

Jeringas prellenadas y otras irregularidades: así operaba la clínica de sueros vitaminados en Sonora

Las autoridades investigan la muerte de seis personas y la hospitalización de otra, mientras analizan los insumos asegurados

Jeringas prellenadas y otras irregularidades: así operaba la clínica de sueros vitaminados en Sonora

Alfredo Adame reacciona a la detención de Alberto del Río ‘El Patrón’ por presunta violencia familiar

El actor recordó los episodios de tensión y las amenazas verbales que intercambió con Del Río, señalando supuestos antecedentes de violencia del exluchador

Alfredo Adame reacciona a la detención de Alberto del Río ‘El Patrón’ por presunta violencia familiar

Qué se sabe de Jesús Maximiano “N”, médico ligado a muertes por sueros vitaminados en Sonora

Con seis personas muertas tras la aplicación de sueros vitaminados, el caso ha encendido las alertas

Qué se sabe de Jesús Maximiano “N”, médico ligado a muertes por sueros vitaminados en Sonora
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con AR-15 y una Uzi: caen presuntos integrantes del CJNG en Chiapas

Con AR-15 y una Uzi: caen presuntos integrantes del CJNG en Chiapas

EEUU destaca desmantelamiento de pandillas en África ligadas al Cártel de Sinaloa e infiltración al CJNG

Identifican al noveno minero que fue secuestrado en Concordia, Sinaloa

Qué facciones participaron en una de las mayores masacres entre los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa

Los Mazatlecos, la célula que forjó la actividad criminal de “El Chapo Isidro”

ENTRETENIMIENTO

Tunden a Pepe Aguilar por discurso a Peso Pluma tras críticas a los corridos tumbados: “Es la nueva generación de la música mexicana”

Tunden a Pepe Aguilar por discurso a Peso Pluma tras críticas a los corridos tumbados: “Es la nueva generación de la música mexicana”

Alfredo Adame reacciona a la detención de Alberto del Río ‘El Patrón’ por presunta violencia familiar

Christian Nodal reveló cómo Ángela Aguilar lo ha transformado: “La única persona que no me ha pedido nada a cambio”

De secuestro a violencia familiar: los 7 escándalos de Alberto del Río, ‘El Patrón’, exluchador de la WWE

Así fue el respaldo de Mary Carmen Rodríguez en el paso de Alberto del Río por La Granja VIP 2025

DEPORTES

De secuestro a violencia familiar: los 7 escándalos de Alberto del Río, ‘El Patrón’, exluchador de la WWE

De secuestro a violencia familiar: los 7 escándalos de Alberto del Río, ‘El Patrón’, exluchador de la WWE

¿Quién es Mary Carmen Rodríguez Lucero? La esposa de Alberto del Río que lo denunció por violencia

Juego de leyendas México vs Brasil: esta es la lista de figuras que jugarán en el Estadio Azteca

Estadio Guadalajara rumbo al Mundial 2026: cancha recibe certificación de la FIFA

Es un hecho, Canelo Álvarez pausa el boxeo para estudiar la universidad