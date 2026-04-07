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AC/DC en CDMX: horarios, canciones y todo lo que debes saber de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

La banda británica vuelve a la Ciudad de México con tres conciertos completamente agotados

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AC/DC regresa a México con ‘Power Up Tour’ tras 15 años de ausencia: fecha, preventa y posibles precios de boletos (Infobae México/ Jesús Aviles)
AC/DC regresa a México con ‘Power Up Tour’ tras 15 años de ausencia: fecha, preventa y posibles precios de boletos (Infobae México/ Jesús Aviles)

AC/DC presenta su gira “PWR/UP Tour” con tres fechas confirmadas en el Estadio GNP Seguros, reuniendo a miles de fanáticos que buscan revivir la potencia de sus clásicos y conocer sus nuevos temas.

El primero de estos encuentros se celebrará este martes 7 de abril de 2026, con un inicio de concierto programado para las 21:00. Las puertas estarán abiertas desde las 19:00, permitiendo a los asistentes llegar con tiempo y disfrutar del ambiente previo en uno de los recintos más reconocidos de la capital mexicana.

Para quienes planean asistir el sábado 11 o el miércoles 15 de abril, los horarios serán los mismos. En ambos casos, se prevé que el espectáculo se extienda por cerca de dos horas, dando espacio a una selección de éxitos y nuevos temas en un repertorio que promete satisfacer tanto a los seguidores de antaño como a quienes se suman por primera vez a la experiencia.

La forma más sencilla de llegar al Estadio GNP Seguros es en metro, y la estación más cercana al famoso recinto es “Ciudad Deportiva”, de la Línea 9.

El setlist para AC/DC en el Estadio GNP Seguros

Vista panorámica de la banda AC/DC actuando en un escenario masivo con paredes de amplificadores Marshall, luces brillantes y una multitud de fans
AC/DC ofrece un espectáculo vibrante con su icónica energía rock and roll ante una multitud eufórica en Argentina. (@dfentertainment)

Aunque puede haber sorpresas, esta es la lista de canciones de la actual gira de AC/DC

If You Want Blood (You’ve Got It)

Back in Black

Demon Fire

Shot Down in Flames

Thunderstruck

Have a Drink on Me

Hells Bells

Shot in the Dark

Stiff Upper Lip

Highway to Hell

Shoot to Thrill

Sin City

Jailbreak

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

High Voltage

Riff Raff

You Shook Me All Night Long

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock

T.N.T.

For Those About to Rock (We Salute You)

El impacto de AC/DC y la vigencia de su propuesta

Un guitarrista con cabello largo y camisa blanca toca una guitarra eléctrica oscura en un escenario brillante, con luces doradas y una multitud sosteniendo teléfonos
Un guitarrista de AC/DC enciende el escenario de River Plate ante una multitud eufórica en Buenos Aires, marcando su regreso triunfal después de 16 años. (@dfentertainment)

A lo largo de su carrera, AC/DC ha sido referente del hard-rock a nivel mundial, con una trayectoria que abarca generaciones. Sus conciertos en la Ciudad de México este abril constituyen una reafirmación de su vigencia y de la capacidad de convocatoria que mantiene intacta.

Las presentaciones en el Estadio GNP Seguros no solo representan una cita con la música, sino también un encuentro entre distintas generaciones unidas por el entusiasmo y la admiración por una banda legendaria. La experiencia de ver a AC/DC en vivo es, para muchos, un acontecimiento que trasciende la mera asistencia a un concierto.

La gira “PWR/UP Tour” confirma que, a pesar de los cambios en la industria musical, el poder del rock sigue reuniendo multitudes y generando momentos inolvidables.

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