AC/DC en CDMX: horarios, canciones y todo lo que debes saber de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

AC/DC presenta su gira “PWR/UP Tour” con tres fechas confirmadas en el Estadio GNP Seguros, reuniendo a miles de fanáticos que buscan revivir la potencia de sus clásicos y conocer sus nuevos temas.
El primero de estos encuentros se celebrará este martes 7 de abril de 2026, con un inicio de concierto programado para las 21:00. Las puertas estarán abiertas desde las 19:00, permitiendo a los asistentes llegar con tiempo y disfrutar del ambiente previo en uno de los recintos más reconocidos de la capital mexicana.
Para quienes planean asistir el sábado 11 o el miércoles 15 de abril, los horarios serán los mismos. En ambos casos, se prevé que el espectáculo se extienda por cerca de dos horas, dando espacio a una selección de éxitos y nuevos temas en un repertorio que promete satisfacer tanto a los seguidores de antaño como a quienes se suman por primera vez a la experiencia.
La forma más sencilla de llegar al Estadio GNP Seguros es en metro, y la estación más cercana al famoso recinto es “Ciudad Deportiva”, de la Línea 9.
El setlist para AC/DC en el Estadio GNP Seguros
Aunque puede haber sorpresas, esta es la lista de canciones de la actual gira de AC/DC
If You Want Blood (You’ve Got It)
Back in Black
Demon Fire
Shot Down in Flames
Thunderstruck
Have a Drink on Me
Hells Bells
Shot in the Dark
Stiff Upper Lip
Highway to Hell
Shoot to Thrill
Sin City
Jailbreak
Dirty Deeds Done Dirt Cheap
High Voltage
Riff Raff
You Shook Me All Night Long
Whole Lotta Rosie
Let There Be Rock
T.N.T.
For Those About to Rock (We Salute You)
El impacto de AC/DC y la vigencia de su propuesta
A lo largo de su carrera, AC/DC ha sido referente del hard-rock a nivel mundial, con una trayectoria que abarca generaciones. Sus conciertos en la Ciudad de México este abril constituyen una reafirmación de su vigencia y de la capacidad de convocatoria que mantiene intacta.
Las presentaciones en el Estadio GNP Seguros no solo representan una cita con la música, sino también un encuentro entre distintas generaciones unidas por el entusiasmo y la admiración por una banda legendaria. La experiencia de ver a AC/DC en vivo es, para muchos, un acontecimiento que trasciende la mera asistencia a un concierto.
La gira “PWR/UP Tour” confirma que, a pesar de los cambios en la industria musical, el poder del rock sigue reuniendo multitudes y generando momentos inolvidables.