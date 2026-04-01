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Tren Suburbano - AIFA vuelve a atrasar apertura, Sheinbaum explica la razón

La presidenta de México aceptó que la obra presentó retrasos que complicaron su inauguración para este periodo vacacional de Semana Santa

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Retrasan apertura del Tren Lechería - AIFA, Sheinbaum aceptó retrasos en la certificación (Cuartoscuro.com)
Retrasan apertura del Tren Lechería - AIFA, Sheinbaum aceptó retrasos en la certificación (Cuartoscuro.com)

Una vez más, la inauguración del Tren Suburbano que llegará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se atrasó. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este martes 31 de marzo que la inauguración del tramo Lechería - AIFA, originalmente prevista para finales de marzo, deberá posponerse mientras continúan los trabajos de validación y seguridad.

La apertura del Tren Suburbano - AIFA se retrasó porque las pruebas en campo y los procedimientos de certificación no han llegado a su conclusión. En conferencia matutina, la presidenta enfatizó que estos requisitos, supervisados por autoridades técnicas y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), son obligatorios para la entrada en servicio del tramo Lechería-AIFA y la seguridad de los pasajeros.

“Ya me dijeron que sigue el periodo de pruebas y no les han dado la certificación, se va a retrasar algunas semanas en la inauguración porque queremos que esté certificado para que se pueda operar”, aseguró Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera.

Retraso del Tren Suburbano al AIFA por pruebas y certificación

Sheinbaum supervisó el avance de la obra del Tren Suburbano Lechería - AIFA (X/ @andreslajous)
Sheinbaum supervisó el avance de la obra del Tren Suburbano Lechería - AIFA (X/ @andreslajous)

Las pruebas técnicas y falta de certificación han aplazado la reapertura del ramal del Tren Suburbano que conectará la Ciudad de México con el AIFA. El aplazamiento encuentra su raíz en la necesidad de ajustar todos los parámetros técnicos antes de la apertura. “La fecha está por dármela, pero es ya en unos días”, anunció la mandataria durante la conferencia celebrada en Palacio Nacional.

Agregó que su administración priorizará la seguridad operativa certificada por los órganos responsables, entre ellos la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. “Queremos que esté certificado para que se pueda operar”, reiteró Sheinbaum.

Reprogramación de la inauguración del Tren Lechería - AIFA: fechas y expectativas oficiales

La represente del Ejecutivo nacional detalló que su aspiración era abrir el tramo el 29 de marzo, para hacer coincidir el inicio de operaciones con Semana Santa. Sin embargo, aclaró que la diferencia de una semana, como le reportaron los responsables, podría trasladar la inauguración al 6 de abril.

Sheinbaum explicó en conferencia de prensa que existe un retraso de una semana en las obras del Tren Suburbano - AIFA, por lo que la inauguración se reprogramará y no será a finales de este mes de marzo como se estimo, sino que será en el mes de abril (YouTube/ Claudia Sheinbaum Pardo)

“Nada más traemos ahí una diferencia de una semana. Pues yo les pedí que estuviera el 29 de marzo y me dicen que a lo mejor es el 6 de abril, pero yo les insisto en que el 29 de marzo, que es antes de Semana Santa”, afirmó Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera. Subrayó que la fecha definitiva depende de los últimos reportes de certificación y que se comunicará en cuanto se despeje la incógnita.

Detalles del proyecto y avances del Tren al AIFA

El ramal Lechería—AIFA abarca 23.7 kilómetros y prevé seis estaciones, además de una terminal. Los trenes, acoplables, operarán con un intervalo de 15 minutos entre unidades.

El trayecto completo facilitará el traslado desde Buenavista al AIFA en 43 minutos. El sistema contará con 10 trenes y el horario de servicio será de 5:00 a 00:30, replicando el funcionamiento de la ruta Buenavista–Cuautitlán.

El ramal Lechería—AIFA abarca 23.7 kilómetros y prevé seis estaciones, además de una terminal (X/ @delfinagomeza)
El ramal Lechería—AIFA abarca 23.7 kilómetros y prevé seis estaciones, además de una terminal (X/ @delfinagomeza)

Durante un recorrido reciente, la presidenta señaló que faltaba concluir tres puentes peatonales y ajustar la señalización automática. También mencionó que está pendiente la decisión sobre el nombre definitivo del tren.

Sheinbaum reconoció que existen pendientes en temas estructurales detectados durante las revisiones y valoró las inquietudes expresadas por pobladores cercanos. Destacó que el tramo Lechería-AIFA ya se encuentra en etapa de pruebas, reflejando un avance pese a las dificultades.

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