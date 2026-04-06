Sheinbaum acusa a televisoras de dañar a hoteleros y restauranteros de Veracruz con cobertura negativa del derrame

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes 6 de abril. (Crédito: captura de pantalla Gobierno de México)

Durante ‘La Mañanera’ de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la cobertura de algunas televisoras sobre el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México ha tenido un impacto negativo en sectores turísticos de Veracruz, particularmente en hoteleros y restauranteros.

Durante la conferencia, la mandataria afirmó que el enfoque informativo ha trascendido la crítica al gobierno y ha generado afectaciones a quienes dependen de la actividad económica en la región. En ese sentido, planteó la necesidad de que exista un diálogo directo entre empresarios del sector turístico y las empresas de comunicación.

“Sería muy bueno que los empresarios del sector turístico de Veracruz pudieran hablar con la televisora de manera directa. Los mexicanos tenemos derecho a la información, tenemos derecho a la verdad. Puede ser que no se esté de acuerdo con el gobierno, puede haber diferencias políticas con el gobierno. Pero una cosa muy distinta es el ataque permanente que daña a terceros, no solamente al gobierno de México, sino a terceros, que son precisamente los restauranteros, los hoteleros y todas las personas que se dedican a los servicios. En Veracruz y, en general, en todo el Golfo de México. Afortunadamente ya cada vez menos personas los ven porque, si no, no hubiéramos tenido el porcentaje de ocupación que tuvo Veracruz”, expresó.

Las declaraciones se dan en el contexto de la cobertura mediática sobre este derrame, tema que ha generado diversas posturas en torno a sus efectos ambientales y económicos.

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