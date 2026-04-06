México

SAT presume que 66 de cada 100 trámites concluyen en el mismo día

Un informe reciente señala que la mayoría de las solicitudes de inscripción fiscal y obtención de e.firma empresarial se resuelven rápidamente

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El SAT recibe las declaraciones anuales por todo el mes de abril.
Durante el último año, el SAT logró registrar más de 76 mil empresas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), destacando el avance en digitalización fiscal. Crédito: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó este 5 de abril que 66 de cada 100 trámites de inscripción de empresas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y generación de e.firma concluyen el mismo día si se cumplen los requisitos, como parte de la estrategia de modernización y simplificación fiscal.

Durante un año, el SAT registró más de 76 mil empresas en el RFC, según un comunicado oficial este 5 de abril. Entre enero de 2025 y el 18 de marzo de 2026 el organismo ofreció 225 mil espacios para agendar citas de e.firma empresarial, de los cuales fueron utilizados 191 mil 900, lo que representa 85% de ocupación, de acuerdo con el comunicado.

De estos trámites, el 71% fue atendido en menos de cinco días, es decir, 191 mil 100 empresas completaron el procedimiento en ese plazo.

Las principales causas de retraso en los trámites ante el SAT son inconsistencias en el acta constitutiva y la falta de comprobante de domicilio. (Infobae/Jovani Pérez)
Las principales causas de retraso en los trámites ante el SAT son inconsistencias en el acta constitutiva y la falta de comprobante de domicilio. (Infobae/Jovani Pérez)

La autoridad fiscal identificó que los motivos más frecuentes por los que un trámite no se concreta en la primera visita corresponden a inconsistencias en el acta constitutiva o la falta de comprobante de domicilio.

Para la inscripción, es indispensable contar con cita y presentar documento constitutivo protocolizado, comprobante de domicilio —a nombre de la persona moral o de un socio—, instrumento que avale la representación legal e identificación oficial vigente del representante legal, según el SAT.

Los requisitos para la generación de la e.firma empresarial incluyen presentar USB nueva y un poder general para actos de administración o dominio. El SAT reiteró la importancia de reunir la documentación de manera previa para completar estos trámites en una sola visita y agilizar la formalización.

SAT advierte de noticias falsas de procedimientos fiscales

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El SAT alerta sobre el aumento de noticias falsas que generan confusión y riesgo de fraude entre contribuyentes mexicanos. Créditos: Cuartoscuro/PROFECO

El SAT advirtió sobre la circulación de noticias falsas relacionadas con procedimientos fiscales, enfatizando los riesgos de compartir mensajes en redes sociales y mensajería instantánea sin verificación oficial.

Esta alerta del principal órgano tributario de México surge en un contexto en el que el incremento de rumores ha generado confusión entre contribuyentes, lo que puede traducirse en decisiones precipitadas e incluso en fraudes, según indicó el propio SAT.

Dentro de los mensajes identificados recientemente, el SAT detectó rumores sobre la presunta realización de visitas sorpresa a domicilios, supuestos bloqueos masivos de cuentas bancarias, y la existencia de un “departamento de ventas” de automóviles perteneciente a la entidad.

En México el SAT es el encargado de realizar las devoluciones y pagos de impuestos
El SAT advierte que toda información oficial se comunica únicamente a través de los canales institucionales y medios oficiales. Credito: Cuartoscuro

La autoridad negó de manera categórica cada uno de estos puntos y reiteró que no existen visitas de inspección sin fundamento, bloqueos indiscriminados de cuentas ni dependencias adscritas a la venta de vehículos, de acuerdo con información oficial del organismo tributario.

Además, el SAT subrayó que el surgimiento de noticias falsas puede conducir a situaciones de pánico injustificado entre las personas físicas y morales, afectando sus decisiones económicas.

SAT precisó que la información oficial sobre cualquier modificación o medida fiscal solo se difunde a través de los canales institucionales reconocidos, tales como el Diario Oficial de la Federación y los portales digitales del propio organismo. Cualquier notificación relevante debe provenir de estos medios oficiales, y no de rumores difundidos en redes sociales o cadenas de mensajería instantánea, recalcó la autoridad fiscal en su comunicado.

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