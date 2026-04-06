Quién fue Leyla Monserrat: la historia de la joven asesinada por sus “amigas” tras ser acosada por su color de piel (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La muerte de Leyla Monserrat, una adolescente de 15 años, a manos de dos menores de edad en Sonora, provocó una ola de indignación en redes sociales y entre colectivos feministas por la brevedad de las sentencias dictadas contra sus agresoras a meses de que se cometiera su feminicidio.

La resolución judicial, emitida en abril de 2026, se convirtió en tendencia nacional y reavivó el debate sobre la aplicación de la justicia para adolescentes involucrados en delitos graves.

Una pelea, acoso escolar y un crimen grabado: los últimos días de Leyla Monserrat

Leyla Monserrat, originaria del ejido El Desierto en General Plutarco Elías Calles, Sonora, había sido víctima de acoso escolar por parte de sus compañeras.

De acuerdo con la información difundida por autoridades estatales, meses antes del crimen, las agresoras utilizaron una fotografía de la joven para humillarla en redes sociales y habían roto su amistad tras una pelea.

La madre de la víctima, Carmen Becerra, relató que desconocía los motivos de la ruptura y nunca imaginó que su hija corría peligro al salir de una fiesta y reunirse con las menores.

Una pelea, acoso escolar y un crimen grabado: los últimos días de Leyla Monserrat (Redes sociales)

La causa de muerte de Leyla Monserrat: asfixia mecánica

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) determinó que el 25 de septiembre de 2025, Leyla Monserrat fue engañada por sus conocidas, quienes la citaron en un domicilio para matarla.

Las adolescentes, de 13 y 15 años, inmovilizaron y asfixiaron a la víctima, grabaron el crimen y ocultaron el cuerpo en el patio de una vivienda. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia mecánica.

Investigaciones y detención de las responsables en Sonoyta, Sonora

La FGJE informó el 10 de octubre de 2025 que, tras una investigación científica y un cateo en el lugar de los hechos, se logró recuperar el cuerpo de Leyla Monserrat y reunir pruebas materiales contra las agresoras.

Inicialmente, la investigación incluyó a un adulto identificado como Martín “N”, conocido como “El Kalusha”, quien fue hallado sin vida días después y descartado como responsable tras análisis periciales.

La intervención de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y peritos especializados permitió esclarecer la mecánica del crimen. Las menores fueron vinculadas a proceso y juzgadas bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que establece límites a la severidad de las penas por la edad de los implicados.

Sentencias y reparación del daño: una burla y falta de respeto a la memoria de Leyla Monserrat

La Madre de Leyla Monserrat advirtió que sus abogados apelarán la sentencia. (Captura de pantalla)

Las sentencias, dadas a conocer en abril de 2026, consistieron en 2 años y 10 meses de internamiento para una de las adolescentes y 11 meses de libertad asistida para la otra, así como la obligación de pagar solidariamente una reparación del daño moral de 5 mil 657 pesos mexicanos (aproximadamente 330 dólares).

Estas sanciones generaron una reacción de rechazo en la opinión pública, especialmente en redes sociales, por considerarlas insuficientes frente a la gravedad del crimen.

La madre de la víctima expresó su desacuerdo con la resolución: “Mientras las asesinas de mi hija podrán regresar a sus vidas normales, yo nunca pude ni despedirme de mi hija”, declaró Carmen Becerra en entrevista. Añadió que el gasto del funeral superó los 30 mil pesos y que recibió el ataúd cerrado por el estado en el que fue hallado el cuerpo.

Indignación social y demandas de justicia en el feminicidio de Leyla Monserrat

El caso de Leyla Monserrat se volvió emblemático para organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y de la infancia, que reclamaron una revisión de la legislación vigente.

Miles de mensajes en redes sociales pidieron endurecer las penas para menores responsables de delitos como el feminicidio o el secuestro, y aumentar las garantías de acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

Entre los elementos que provocaron mayor indignación se encuentran:

La corta duración de las sentencias pese a la brutalidad del crimen

La falta de proporcionalidad entre la reparación del daño y los gastos reales de la familia

La utilización de bullying y discriminación por color de piel como antecedentes del conflicto

La ausencia de mecanismos eficaces para prevenir la violencia entre adolescentes

Las sentencias han despertado nuevamente la indignación en el caso de Leyla Monserrat. (Redes sociales)

Tras el feminicidio, la Fiscalía de Sonora reiteró su compromiso con la protección de la niñez y adolescencia, pero subrayó que la ley actual limita el tiempo de internamiento para menores de edad.

La investigación inicial, dirigida hacia un adulto, cambió de rumbo al surgir pruebas contundentes contra las adolescentes, lo que permitió judicializar el caso conforme a la normativa vigente.

La familia de Leyla Monserrat y colectivos de la región anunciaron que continuarán exigiendo justicia y visibilización para casos similares, mientras se mantiene el reclamo de una reforma legal que contemple sanciones más severas en delitos graves cometidos por menores.