Leyla Monserrat: el conflicto sentimental por el que fue estrangulada por sus “amigas” y la reparación del daño de 5 mil pesos (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El asesinato de Leyla Monserrat Lares Becerra, una adolescente de 15 años, a manos de dos menores en Sonoyta, Sonora, ha generado conmoción nacional por la brutalidad del crimen y la sentencia dictada, que incluyó una reparación del daño de apenas poco más de 5 mil pesos a su madre.

El caso llevado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), reavivó el debate sobre la justicia para adolescentes y las sanciones aplicables en delitos graves.

El contexto: celos y venganza entre adolescentes

Según la investigación de la FGJE, el 25 de septiembre de 2025, Leyla Monserrat fue engañada por dos de sus amigas, de 13 y 15 años, quienes la citaron con el pretexto de darle una sorpresa en el ejido El Desierto, municipio de General Plutarco Elías Calles, Sonora.

De acuerdo con lo informado por autoridades, la joven fue atada, vendada de los ojos y asfixiada por sus agresoras, quienes grabaron el crimen con un teléfono celular.

Versiones indican que la motivación principal fue un conflicto sentimental, ya que una de las adolescentes sentía celos porque Leyla Monserrat mantenía una relación con un joven que la otra también pretendía.

La madre de la víctima, Carmen Becerra, declaró que nunca sospechó de la gravedad del conflicto entre las menores, aunque sabía que su hija y las agresoras habían dejado de hablarse meses antes.

Las menores ya recibieron sentencia: una de ellas de 2 años 10 meses de internamiento; otra de 11 meses en libertad. (Redes sociales)

El crimen y el ocultamiento del cuerpo de Leyla Monserrat

La reconstrucción oficial detalla que tras inmovilizar a la víctima, las agresoras procedieron a asfixiarla y grabar los hechos.

Posteriormente, enterraron el cuerpo en el patio de una vivienda y le aplicaron cal con la intención de acelerar la descomposición y ocultar el delito. El cuerpo fue localizado días después gracias a un cateo efectuado por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y peritos forenses.

En un primer momento, las investigaciones apuntaron a un hombre apodado “El Kalusha”, quien fue hallado sin vida días después. El cotejo de huellas dactilares descartó su participación directa, por lo que la atención de la FGJE se centró en las adolescentes, quienes posteriormente confesaron su autoría.

Proceso legal y sentencias dictadas: el motivo de la indignación en su caso

En marzo de 2026, un juez dictó sentencia bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Las sanciones, reportadas por La Jornada, fueron las siguientes:

Dos años y diez meses de internamiento para la adolescente de 15 años.

Once meses de libertad asistida para la menor de 13 años.

Pago mancomunado de 5 mil 657 pesos por concepto de reparación del daño moral.

Esta resolución generó una oleada de indignación en redes sociales y entre colectivos feministas, quienes cuestionaron la proporcionalidad de la pena y la suficiencia de la reparación económica para la familia de la víctima.

El crimen quedó grabado en video, siendo esta la pieza clave para determinar su culpabilidad. El clip fue mandado por una fuente anónima a la madre de la menor. (Redes sociales)

Reacción de la familia: su madre Carmen Becerra condena la sentencia

Carmen Becerra, madre de Leyla Monserrat, expresó su rechazo a la sentencia: “Mientras las asesinas de mi hija podrán regresar a sus vidas normales, yo nunca pude ni despedirme de mi hija”.

Detalló que el monto fijado como reparación del daño ni siquiera cubre los gastos del funeral, que ascendieron a cerca de 30 mil pesos, y que recibió el ataúd cerrado por el estado en que fue hallado el cuerpo.

El caso de Leyla Monserrat provocó que miles de personas en redes sociales exigieran cambios a la legislación vigente, para que los menores responsables de delitos graves como feminicidio o secuestro enfrenten castigos más severos. La familia de la víctima no ha acudido a cobrar la reparación económica, considerándola una ofensa.

Indignación y debate sobre la justicia para adolescentes

La brevedad de las sentencias y el bajo monto de la reparación del daño han sido objeto de intenso debate. Diversos sectores han señalado que el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes limita la severidad de las penas debido a la edad de los implicados, mientras que la brutalidad del caso evidencia la necesidad de revisar el marco legal.

La FGJE reiteró su compromiso de investigar con rigor los delitos que atenten contra la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes en Sonora, según comunicó el 10 de octubre de 2025. La institución también destacó que la investigación científica y la recolección de pruebas permitieron identificar a las responsables y esclarecer la mecánica del crimen.

Quién fue Leyla Monserrat: la historia de la joven asesinada por sus “amigas” tras ser acosada por su color de piel (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Hechos destacados del caso Leyla Monserrat

Asesinato motivado por celos y rivalidad sentimental entre adolescentes

Crimen grabado en video y ocultamiento del cuerpo con cal

Sentencias de menos de tres años de internamiento y reparación económica de 5 mil 657 pesos

Indignación nacional por la brevedad de las sanciones y el impacto en la familia de la víctima

Exigencias de reforma legal para endurecer las penas a menores en delitos graves

La historia de Leyla Monserrat permanece como símbolo de la exigencia de justicia y protección para las adolescentes en México, en un contexto donde la violencia de género y el acoso escolar siguen presentes.