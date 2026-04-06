Mujeres Bienestar Edomex: último día de registro en abril 2026 para apoyo de 50 a 64 años

El apoyo contempla la entrega de canastas alimentarias y acceso a servicios integrales como asesorías psicológicas, jurídicas y médicas. (Secretaría del Bienestar)

El programa Alimentación para el Bienestar concluye su registro el 10 de abril de 2026 para mujeres de 50 a 64 años en el Estado de México. La convocatoria ofrece acceso a canastas alimentarias y servicios integrales, ampliando las alternativas de asistencia social para este sector de la población.

La Secretaría de Bienestar del Estado de México (Edomex) mantiene abierto el registro para el programa Alimentación para el Bienestar. El plazo para inscribirse vence el viernes 10 de abril de 2026, permitiendo a las mujeres de 50 a 64 años solicitar apoyo gubernamental dirigido a mejorar su nutrición y calidad de vida. El programa contempla la entrega de una canasta alimentaria en una y hasta seis ocasiones por año, además de servicios como asesorías psicológicas, jurídicas, nutricionales, laborales, gerontológicas y de medicina general.

El programa busca fortalecer la seguridad alimentaria y el bienestar de mujeres en situación de vulnerabilidad en el Estado de México.

Está dirigido a mujeres que residen en el Estado de México y enfrentan condiciones de pobreza, pobreza extrema o dificultades para acceder a una alimentación adecuada. Esta iniciativa se implementa en los 125 municipios de la entidad.

El proceso de inscripción

Para ingresar al programa, las interesadas deben completar el trámite en línea a través del portal oficial: sistemasbienestar.edomex.gob.mx. En el sitio, deben seleccionar la opción de Nuevo Ingreso e iniciar el proceso con su CURP. Una vez validada la edad, el sistema habilita el formulario correspondiente para cargar los datos personales.

Tras la preinscripción, las solicitantes esperan la publicación de los folios seleccionados, requisito previo para la entrega física de documentos. Posteriormente, la Secretaría de Bienestar Edomex dará a conocer los resultados y las listas definitivas de beneficiarias.

Requisitos para aplicar al Apoyo Bienestar para mujeres

Las mujeres que busquen acceder al Apoyo Bienestar deberán presentar la siguiente documentación en original y copia:

Formato Único de Bienestar (FUB)

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte u otro documento válido)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses)

Las interesadas deben realizar su preinscripción en línea y cumplir con requisitos como presentar identificación oficial, acta de nacimiento y comprobante de domicilio. (Gob. Edomex)

Criterios de selección para el Apoyo Bienestar Mujeres

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización

Residir en el Estado de México

Tener entre 50 y 64 años de edad

Presentar condición de pobreza

Presentar condición de pobreza extrema

Presentar carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad

Cumplir con los demás requisitos que determine el comité

Criterios de priorización

La Secretaría de Bienestar del Estado de México establece criterios de priorización para mujeres en mayor situación de vulnerabilidad, entre los cuales se encuentran:

Mujeres que se reconozcan como indígenas y residan en municipios con presencia indígena, según la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México

Mujeres que se reconozcan como afromexicanas

Mujeres que formen parte de la población LGBTQI+

Mujeres residentes en localidades con Alta y Muy Alta Marginación

Mujeres con enfermedades crónico degenerativas

Mujeres con discapacidad permanente o que cuiden a personas con discapacidad Mujeres víctimas u ofendidas de un delito, o que hayan sufrido violencia bajo cualquiera de las modalidades reconocidas por la ley

Mujeres repatriadas