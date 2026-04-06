Metro CDMX rinde homenaje a Rocío Dúrcal con exposición fotográfica

El Metro de la Ciudad de México invitó a los usuarios a visitar esta exposición a quien fue considerada como una de las voces más influyentes en la música popular hispana. Foto: Cortesía Metro CDMX.

El Sistema de Transporte Colectivo (STE) Metro inauguró una exposición fotográfica dedicada a Rocío Dúrcal

La muestra, titulada El rostro de una voz inolvidable, reúne imágenes y textos que exploran el impacto artístico y personal de la artista española, reconocida por su vínculo con México y su legado musical en América Latina.

La exhibición, realizada por Miguel Ángel Vázquez, busca acercar el arte y la memoria colectiva a las personas usuarias del Metro durante la temporada vacacional.

Según información proporcionada por el propio Metro, la exposición constituye una alternativa cultural accesible para quienes permanecen en la ciudad y desean conocer más sobre una figura esencial de la música hispana.

Arturo, hermano de Rocío Dúrcal, piensa que ni a Ángela Aguilar le gustó su versión de "La gata bajo la lluvia" Crédito: TV Azteca

Entre los materiales expuestos, se encuentran referencias al papel de María de los Ángeles de las Heras Ortiz, nombre real de la cantante, en la construcción de un repertorio que suma más de 300 temas y la venta de más de 60 millones de discos.

¿En qué estación se encuentra la exposición fotográfica de Rocío Dúrcal?

La exposición fotográfica de Rocío Dúrcal se encuentra en la estación División del Norte de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, en el marco del 20 aniversario luctuoso de la cantante.

El recorrido fotográfico también incorpora anécdotas y momentos de su vida personal, así como colaboraciones con intérpretes destacados de distintas generaciones.

La muestra subraya el compromiso del Metro con la difusión de expresiones artísticas y la preservación del patrimonio musical.

La exposición fotográfica de la artista se encuentra en la estación División del Norte de la Línea 3 del Metro de CDMX. Foto: Cortesía Metro CDMX.

El Metro capitalino reafirmó su política de ofrecer espacios culturales que permitan a la sociedad capitalina acceder a propuestas que trascienden lo cotidiano y enriquecen la experiencia en el transporte público.

Trayectoria de Rocío Dúrcal

Una carrera internacional

Rocío Dúrcal se consolidó como una de las voces más influyentes en la música popular hispana.

Su desempeño en ámbitos como el cine, la televisión y el teatro complementó una carrera discográfica que abarcó varias décadas y continentes.

Reconocimiento internacional: Dúrcal desarrolló su trayectoria en México , Estados Unidos y la mayor parte de Latinoamérica , donde realizó múltiples giras y cosechó el cariño de públicos diversos desde su primera visita en 1964 .

Éxitos discográficos: Su legado incluye la interpretación de más de 300 canciones y la venta de más de 60 millones de discos en todo el mundo.

Cine y televisión: Además de su carrera musical, participó en películas y producciones televisivas, convirtiéndose en una figura reconocida por su versatilidad artística.

Rocío Dúrcal se consolidó como una de las voces más influyentes en la música popular hispana. Foto: Cortesía Metro CDMX.

Vínculo con México y legado

La relación de Rocío Dúrcal con México se fortaleció a partir de su trabajo conjunto con mariachis, logrando un reconocimiento especial como la española más mexicana .

La cantante mantuvo una cercanía constante con su público, lo que se refleja en las anécdotas y testimonios recogidos en la exposición.

Su obra es considerada parte del patrimonio emocional y musical de varias generaciones, y su presencia sigue vigente a través de la memoria colectiva y nuevos homenajes, como el realizado este año en el Metro capitalino.

De este modo, la exposición El rostro de una voz inolvidable rinde tributo a una figura central de la música hispana y mantiene vivo su legado en uno de los espacios públicos más transitados de la Ciudad de México.

La exposición El rostro de una voz inolvidable rinde tributo a una figura central de la música hispana. Foto: Cortesía Metro CDMX.