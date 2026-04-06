México

¿Backrooms mexicanos? los memes de reparaciones en la Línea 2 del Metro CDMX

Esta no sería la primera vez en que la red de transporte es comparada con la leyenda urbana de internet

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Un pasillo largo y estrecho con paredes de concreto gris, tuberías expuestas y un piso de baldosas. Una imagen de Bob Esponja está superpuesta en primer plano
La remodelación de la Línea 2 del Metro de la CDMX genera comparaciones con el fenómeno viral de los 'Backrooms (Captura de pantalla)

Las remodelaciones de la línea 2 del Metro de la Ciudad de México requirieron el retiro de señaléctica y protectores de paredes, dejando a la vista paredes grises y deslavadas que ya fueron comparadas con los backrooms.

Un personaje de caricatura, con expresión asustada y un bastón, aparece en un pasillo oscuro y deteriorado de color rojo, con el logo del Metro Hidalgo y texto
La remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX ha generado reacciones humorísticas en redes sociales, con usuarios comparando sus estaciones, como Hidalgo, con los temidos 'backrooms'. (Captura de pantalla)

Estos espacios son parte de una leyenda urbana de internet que se ha enriquecido con el tiempo e incluso se lanzará una película con el mismo título.

Otra problemática reportada por usuarios es que se ha dificultado la orientación dentro del Sistema de Transporte Colectivo, ya que no hay nombre de estaciones.

Cabe recordar que esta no es la primera vez en que el metro de la CDMX se vuelve el escenario para desarrollar leyendas urbanas, incluso hay fotógrafos que tienen imágenes de espacios liminales en ciertas estaciones poco ocncurridas.

Entre un traslado y otro, hay quienes aseguran haber visto criaturas en el metro (Infobae México/Mar L.)
Entre un traslado y otro, hay quienes aseguran haber visto criaturas en el metro (Infobae México/Mar L.)

La ausencia de estética uniforme en ciertas estaciones de la línea que recorre de Cuatro Caminos a Tasqueña provocó comentarios como:

  • Yo poniéndole al Google maps para saber en que estación voy porque realmente no te puedes distraer, no hay ninguna señal
  • Parece escenario de Resident Evil.
  • Que buena promo de los Backrooms
  • Es parte del marketing de la película de Backrooms

Por otro lado, el Metro de la CDMX es protagonista de múltiples leyendas urbanas.

Collage de dos imágenes. Izquierda: Andén del Metro CDMX Línea 2 con un tren en movimiento. Derecha: Personaje de videojuego Heather Mason en un oscuro túnel
Una imagen viral compara el estado actual de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México con escenarios de Silent Hill y Backrooms, generando discusión sobre su remodelación. (Captura de pantalla)

Entre ellas destacan relatos sobre túneles interminables, apariciones fantasmales, entidades desconocidas y espacios que parecen existir fuera del tiempo habitual.

Algunas estaciones, como Barranca del Muerto, Pantitlán, Panteones, Viaducto y Garibaldi, suelen asociarse con historias de pasillos y túneles desiertos, fenómenos paranormales, portales interdimensionales y encuentros con seres extraños o espectros.

Qué son los backrooms

Los “Backrooms” son un concepto surgido en internet que describe un lugar ficticio y perturbador, popular en comunidades digitales desde 2019, aunque tuvo un mayor auge durante la pandemia de COVID-19.

Su traducción literal es: puertas de atrás, como una dimensión alterna.

Se originó a partir de una imagen de un espacio interior vacío, con paredes amarillas, alfombra mojada y luces fluorescentes, publicada en un foro llamado 4chan.

Muchas personas se identificaron con los backrooms porque afirmaban haber estado ahí en sueños, pesadillas o incluso en su imaginación de niños.

La imagen va acompañada de la idea de que, si una persona “se sale de la realidad por accidente” (algo llamado “noclip”, como en los videojuegos cuando un personaje atraviesa paredes por un error), puede terminar en las Backrooms.

Este sitio imaginario se representa como un laberinto interminable de habitaciones y pasillos monótonos y vacíos, donde reina una sensación de soledad, desorientación y peligro invisible.

Imagen de un pasillo largo y oscuro con paredes deterioradas que se pierde en la distancia, y en primer plano, una versión meme de Bob Esponja con ojos desorbitados
La imagen de Bob Esponja en un pasillo lúgubre, estilo 'backrooms', se viraliza en redes sociales como una crítica humorística a la remodelación de la Línea 2 del Metro de la CDMX, generando diversas reacciones (Captura de pantalla)

El ambiente genera inquietud porque resulta familiar pero al mismo tiempo extraño, parecido a oficinas, almacenes o edificios abandonados, pero sin ventanas ni salida aparente.

Con el tiempo, la idea se expandió y ahora existen historias, videos y videojuegos que exploran diferentes “niveles” o zonas dentro de las Backrooms, cada uno con características propias.

Backrooms (Captura de tráiler oficial)
Backrooms (Captura de tráiler oficial)

Algunos relatos incluyen la presencia de criaturas desconocidas y reglas extrañas para sobrevivir dentro de ese lugar, conocidas como entidades.

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