México

Alito Moreno arremete contra Morena por desestimar informe de la ONU de desaparecidos: “Su prioridad es cuidar su imagen”

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Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, acusa a Morena de operar bajo un régimen de opacidad y cerrazón ante las desapariciones. | (Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)
Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, acusa a Morena de operar bajo un régimen de opacidad y cerrazón ante las desapariciones. | (Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

Tras el rechazo del gobierno de México al informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU. Este informe fue señalado como “tendencioso” y falto de rigor por omitir acciones realizadas durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), así como de la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Esta situación ha generado críticas entre los actores políticos del país, tal es el caso de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien señaló que Morena (partido en el que han militado ambos funcionarios) actualmente representa un “régimen de opacidad y cerrazón”, contrario a su promesa inicial de ser transparente con el pueblo mexicano.

“Para Morena, la prioridad no es encontrar a los desaparecidos, sino cuidar su imagen”, afirma Cárdenas, pues señala que el gobierno federal ha ignorado las recomendaciones emitidas por el CED, “prefiriendo la confrontación a dar respuestas a las miles de madres que buscan a sus hijos con sus propias manos".

Rechazo a las recomendaciones internacionales y militarización

El presidente del PRI sostuvo que la tan anunciada verdad y justicia para las víctimas “nunca llegó”. En contraste, denunció que sí se materializó una estrategia de seguridad que ha militarizado al país sin contener la crisis de desapariciones. Moreno criticó la postura del gobierno de descalificar los informes internacionales y señaló que la estrategia vigente no ha frenado la tragedia.

El gobierno de México rechaza el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU por considerarlo tendencioso y sin rigor. | (Crédito: X(@alitomorenoc)
El gobierno de México rechaza el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU por considerarlo tendencioso y sin rigor. | (Crédito: X(@alitomorenoc)

Moreno concluyó su mensaje asegurando que la administración federal ha preferido la confrontación y el ocultamiento de información sobre desaparecidos, en lugar de atender las demandas de las familias afectadas.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene su rechazo al informe del CED

Durante su conferencia de prensa de este lunes 06 de abril del 2026, Claudia Sheinbaum desestimó el informe de la ONU sobre desapariciones en México, argumentando que la metodología utilizada no refleja la realidad actual del país.

“Esto no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos con los colectivos ni con la solidaridad que tenemos con madres y padres de familia”, afirmó.

Señaló que el análisis realizado por la organización extrajo datos y los proyectó hasta 2025, lo que, según ella, no corresponde a la situación presente. Además, aclaró que esto no afecta el trabajo que realiza el gobierno con los colectivos ni la solidaridad que mantiene con madres y padres de personas desaparecidas.

Además, la presidenta reiteró su acompañamiento a las familias que buscan a sus seres queridos.

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