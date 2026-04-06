México

Convocan a familiares y sociedad a búsqueda de personas desaparecidas en lagos de Tláhuac-Chalco

Las familias y diversos colectivos organizaron actividades en los lagos del sur de la capital

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fotografía de personas buscadoras en campo
El colectivo Hasta Encontrarles CDMX organiza una jornada de búsqueda en los lagos de Tláhuac-Chalco para encontrar a sus seres queridos. | Crédito: Cuartoscuro

La crisis de desapariciones en México continúa siendo un tema que trasciende el debate político internacional. Más allá de las declaraciones oficiales y las cifras, existen madres, padres, hermanos y familias enteras que mantienen viva la búsqueda en campo.

En este contexto, el colectivo Hasta Encontrarles CDMX emitió una invitación a familiares de víctimas, medios de comunicación y personas solidarias para sumarse a la jornada de búsqueda que se llevará a cabo en los lagos de Tláhuac-Chalco, del martes 7 al viernes 10 de abril.

Para quienes deseen participar, las indicaciones logísticas son las siguientes:

  • Punto de reunión: Exterior de la estación del Metro Chabacano (Línea 2, dirección Tasqueña), a un costado de la panadería La Esperanza.
  • Hora de salida: 06:30 a. m. (desde ahí el contingente se trasladará hacia el sur de la Ciudad).
  • Recomendaciones de seguridad: El colectivo advierte que el terreno es complicado y cuenta con zonas fangosas, por lo que es indispensable asistir con botas antiderrapantes y guantes para cuidar la integridad de todas y todos.

Colectivos rechazan deslegitimación del gobierno a informe de la ONU

Esta nueva jornada de búsqueda se da en medio de tensiones entre las organizaciones civiles y el gobierno federal. Recientemente, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, rechazaron el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU, calificándolo de “tendencioso” por presuntamente omitir los esfuerzos institucionales actuales.

El documento internacional advierte sobre un incremento de casos y fallos en la respuesta estatal, señalando que México concentra el mayor número de acciones urgentes por desaparición forzada a nivel mundial, seguido por Irak.

Sin embargo, el gobierno mexicano argumenta que el análisis carece de rigor al enfocarse en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, extrapolando sus resultados hasta el 2025 sin considerar el trabajo de las últimas dos administraciones.

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada activó por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional, elevando la situación de desapariciones forzadas en México a la Asamblea General y señalando indicios de crímenes de lesa humanidad, según la asociación civil Idheas. (Infobae-Itzallana)
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada activó por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional, elevando la situación de desapariciones forzadas en México a la Asamblea General y señalando indicios de crímenes de lesa humanidad, según la asociación civil Idheas. (Infobae-Itzallana)

En respuesta, mediante un comunicado conjunto, Hasta Encontrarles CDMX y otros dos colectivos expresaron su rechazo a la postura oficial. Sostienen que el diagnóstico de la ONU no constituye un ataque político ni vulnera la soberanía nacional, sino que representa el eco de sus voces ante una tragedia que “el Estado mexicano no ha querido enfrentar”.

Finalmente, las familias exigieron al gobierno reconocer la gravedad y sistematicidad de la crisis, aceptar la asistencia técnica internacional sin condiciones y poner fin a la manipulación de cifras en el Registro Nacional.

Además, pidieron un diálogo sin descalificaciones, subrayando que el informe del Comité representa “una esperanza y un llamado de auxilio internacional”.

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