Los cuatro mejores batidos para combatir la inflamación de próstata y reducir la hinchazón abdominal

Un vaso alto de batido verde, decorado con una rodaja de manzana verde y hojas frescas de menta, servido con hielo y pajilla. La bebida, de aspecto saludable y vibrante, es ideal para quienes buscan opciones refrescantes y nutritivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflamación de la próstata y la hinchazón abdominal afectan a millones de hombres, y expertos en salud recomiendan cinco batidos naturales que ofrecen nutrientes clave como licopeno, antioxidantes y zinc para ayudar a reducir estos síntomas.

Según información recogida por American Prostate Centers, las combinaciones recomendadas emplean ingredientes con propiedades antiinflamatorias comprobadas, y su consumo puede complementar el tratamiento médico de la hiperplasia prostática benigna y la prostatitis.

Licuado rojo: licopeno como aliado prostático

El licuado rojo tiene como principal ingrediente el tomate, reconocido por su concentración de licopeno. Este compuesto vegetal se asocia con la reducción del agrandamiento prostático y la mejora de su función. La receta básica incluye dos tomates maduros, una rodaja de sandía sin semillas y un poco de agua. La sandía aporta licopeno adicional y actúa como diurético, facilitando la micción y contribuyendo a la disminución de la hinchazón abdominal.

El licopeno contenido en el tomate y la sandía ha demostrado beneficios en la salud prostática. El consumo regular de este batido puede integrarse en rutinas matutinas, preferiblemente en ayunas, para mejorar la absorción de nutrientes esenciales.

Primer plano de tomates rojos y maduros, cubiertos de gotas de agua, apilados en un tazón de madera, destacando su frescura y preparación para la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Licuado verde antioxidante: vegetales para la función celular

Otra opción destacada es el licuado verde, una mezcla de brócoli, espinaca, manzana y tomate. El brócoli contiene polifenoles y nutrientes esenciales que fortalecen la próstata, mientras que la espinaca y la manzana aportan antioxidantes que oxigenan la sangre y reducen el estrés oxidativo en las células prostáticas.

La combinación de estos vegetales apoya la función celular y ayuda a mantener la inflamación bajo control. El batido se prepara con tres floretes de brócoli, un puñado de espinacas frescas, una manzana entera con cáscara y semillas, y un tomate pequeño.

El consumo diario de vegetales crucíferos y hojas verdes favorece la salud prostática y general.

Licuado de granada y bayas: protección antioxidante

La granada se ha convertido en un ingrediente clave por su contenido de elagitaninos, antioxidantes potentes que protegen las células de la próstata y pueden frenar el avance de inflamaciones crónicas. Este licuado combina jugo de granada natural, un puñado de arándanos o fresas y agua de coco.

Los arándanos contribuyen a prevenir infecciones urinarias, un problema común en hombres con inflamación prostática. El consumo regular de granada y bayas aporta nutrientes esenciales para la glándula prostática y refuerza el sistema inmunológico.

Licuado verde antioxidante: vegetales para la función celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Batido de semillas de calabaza y cítricos: zinc y vitamina C

Las semillas de calabaza son uno de los remedios naturales más recomendados para la salud prostática. Su alto contenido de zinc ayuda a reducir los síntomas del agrandamiento prostático. El batido incluye dos cucharadas de semillas de calabaza crudas, el jugo de una naranja o pomelo rosado y una papaya pequeña.

Los cítricos añaden vitamina C y antioxidantes que reducen la inflamación del tracto urinario. El zinc es un mineral fundamental para el funcionamiento adecuado de la próstata, y su déficit se asocia con un mayor riesgo de enfermedades prostáticas.

Recomendaciones clave para potenciar el efecto de los batidos

Expertos citados por American Prostate Centers sugieren priorizar el consumo de frutas como tomates, sandía, pomelo rosado, papaya, albaricoques, bayas y granada, por su aporte de antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. También recomiendan evitar grasas saturadas, azúcares refinados, alimentos picantes y alcohol, ya que estos elevan la inflamación y pueden agravar los síntomas.

“El consumo de estos licuados debe considerarse un complemento nutricional y no un sustituto del tratamiento médico,” subraya el informe difundido por American Prostate Centers. Ante dolor agudo o dificultad severa para orinar, se aconseja consultar a un urólogo en centros especializados como Mayo Clinic.

Listado rápido: ingredientes principales de cada batido

Licuado rojo: Tomate, sandía, agua. Licuado verde: Brócoli, espinaca, manzana, tomate. Licuado de granada y bayas: Jugo de granada, arándanos o fresas, agua de coco. Batido de semillas de calabaza y cítricos: Semillas de calabaza, naranja o pomelo rosado, papaya.

Batido de semillas de calabaza y cítricos: zinc y vitamina C (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo diario de estos batidos puede ser una herramienta útil en la estrategia nutricional para hombres que buscan reducir la inflamación prostática y mejorar su bienestar digestivo.