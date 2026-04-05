Hamburguesas de garbanzos: saludables y vegetarianas, ricas en proteínas

La preparación casera transforma ingredientes simples en una opción que se adapta al antojo de almuerzo o cena sin complicaciones

La hamburguesa de garbanzos vegetariana es una opción saludable y económica que gana popularidad en la cocina mexicana moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es un plato que gana cada vez más espacio en las mesas mexicanas, ideal para quienes buscan una opción saludable, económica y llena de fibra. Perfecta para quienes adoptan una alimentación vegetariana o simplemente desean alternar el menú.

Esta hamburguesa inspirada en la cocina mexicana moderna, se disfruta en almuerzos y cenas, acompañada de salsas frescas, hojas verdes y pan artesanal. Su base de garbanzos aporta proteínas vegetales, saciedad y un perfil nutricional balanceado.

La receta vegetariana de hamburguesa de garbanzos destaca por sus proteínas vegetales, fibra y perfil nutricional balanceado. (Imagen Ilustrativa de Infobae)

Receta de hamburguesa de garbanzos vegetariana

La hamburguesa de garbanzos vegetariana se prepara con una mezcla de garbanzos cocidos, verduras frescas y especias, formando una masa que se moldea y se cocina a la plancha. El resultado es una medallón dorado por fuera, tierno por dentro, apto para servir en pan o solo.

Tiempo de preparación

Tiempo total estimado: 40 minutos

  • Preparación: 25 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  1. 400 gr de garbanzos cocidos (pueden ser de lata, bien escurridos)
  2. 1 cebolla chica
  3. 1 diente de ajo
  4. 1 zanahoria chica
  5. 1/2 morrón rojo
  6. 2 cucharadas de perejil fresco picado
  7. 1 cucharadita de comino molido
  8. 1 cucharadita de pimentón dulce
  9. Sal y pimienta a gusto
  10. 2 cucharadas de avena arrollada fina
  11. 2 cucharadas de pan rallado (puede ser sin gluten)
  12. 2 cucharadas de aceite (girasol o maíz) para la cocción

Para servir:

  1. Pan de hamburguesa
  2. Lechuga, tomate, palta, cebolla morada, salsas a gusto

Cómo hacer hamburguesa de garbanzos vegetariana, paso a paso

  1. Procesar los garbanzos previamente enjuagados hasta lograr una pasta rústica (no completamente lisa).
  2. Rallar la zanahoria, picar la cebolla, el ajo y el morrón bien chiquitos. Rehogar en una sartén con 1 cucharada de aceite hasta que estén apenas tiernos.
  3. Mezclar las verduras rehogadas con el puré de garbanzos. Sumar el perejil, el comino, el pimentón, sal y pimienta.
  4. Incorporar la avena y el pan rallado, mezclando bien hasta obtener una masa firme y maleable. Si queda muy pegajosa, agregar un poco más de pan rallado.
  5. Formar 4 hamburguesas de tamaño parejo, compactando bien para que no se desarmen.
  6. Cocinar en sartén antiadherente con 1 cucharada de aceite, a fuego medio, 6 minutos de cada lado o hasta que estén doradas por fuera. No moverlas antes de tiempo para evitar que se rompan.
  7. Servir en pan de hamburguesa con lechuga, tomate, palta, cebolla morada y las salsas elegidas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 hamburguesas grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 6 g
  • Carbohidratos: 30 g
  • Proteínas: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las hamburguesas crudas pueden guardarse en heladera hasta 2 días, separadas por film o papel manteca. Ya cocidas, duran hasta 3 días. Se pueden freezar crudas o cocidas por hasta 1 mes.

Padres de Miguel Rojas exigen castigo a responsables a un año de la tragedia en el Axe Ceremonia: “No fue un accidente”

El padre de Miguel Rojas denunció públicamente que la muerte de su hijo fue consecuencia de negligencias y omisiones, y pidió que los responsables enfrenten la justicia

Padres de Miguel Rojas exigen castigo a responsables a un año de la tragedia en el Axe Ceremonia: “No fue un accidente”

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

La defensa del exsecretario solicitó una audiencia presencial para exponer los argumentos de la apelación con la que busca anular su condena por narcotráfico

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas de Guadalajara rescató un empate 2-2 ante Pumas UNAM en la Jornada 13 de la Liga MX, con un penal en tiempo agregado que marcó el desenlace del encuentro

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

El equipo de Guadalajara terminó el encuentro 2 - 2 ante los universitarios y les arrebataron la ventaja que mantuvieron a lo largo del juego

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

La UNAM explica el origen del estigma sobre los gatos negros y la razón de su pelaje

Las investigaciones recientes reconocen beneficios asociados al tono oscuro del pelo, como mejor protección solar y mayor sociabilidad

La UNAM explica el origen del estigma sobre los gatos negros y la razón de su pelaje
MÁS NOTICIAS

NARCO

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

Procesan a tres personas detenidas con más de 100 kilos de marihuana en CDMX

Cae presunto “halcón” de la Familia Michoacana que habría participado en bloqueos por la Operación Liberación

Tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Nayarit, procesan a 18 personas detenidas con un arsenal y explosivos

¿Cuántos años de cárcel podría recibir Hernán Bermúdez Requena por desaparición forzada?

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026: por qué cancelaron la participación de la mamá de Poncho de Nigris

La Casa de los Famosos México 2026: por qué cancelaron la participación de la mamá de Poncho de Nigris

Frida Sofía enciende las redes con un video junto a un misterioso acompañante y desata rumores de embarazo

Supernova Génesis 2026: así se encendió la rivalidad entre Lupita Villalobos y Kim Shantal rumbo al combate

¿Backrooms mexicanos? los memes de reparaciones en la Línea 2 del Metro CDMX

Fernando Delgadillo anuncia seis próximos conciertos en México: estas son las fechas y ciudades

DEPORTES

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

El mensaje que Lucas Ocampos dedicó a la afición de Rayados tras polémica: “No fue hacia ustedes”

Álvaro Morales confesó por qué se convirtió en director técnico de Peluche Caligari en la Kings League

El día que Pumas venció a Chivas en una final de Liga Mx