Guanábana: propiedades nutricionales y usos tradicionales que la mantienen vigente

La guanábana aporta vitamina C, vitamina A, potasio y zinc esenciales para una dieta balanceada y saludable. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guanábana se caracteriza por su aporte significativo de vitaminas y minerales esenciales. De acuerdo con información de El Poder del Consumidor, es rica en vitamina C y vitamina A, además de contener potasio y zinc en cantidades relevantes, junto con menores proporciones de hierro, magnesio y calcio. Esta combinación la convierte en una opción interesante dentro de una dieta variada.

En términos energéticos, 100 gramos de esta fruta aportan 53 calorías, lo que la sitúa como un alimento de bajo contenido calórico. Su composición incluye 14.6 gramos de hidratos de carbono, 1 gramo de proteínas y 0.97 gramos de grasas, lo que refleja un equilibrio adecuado entre sus macronutrientes.

Otro rasgo distintivo es su alto contenido de agua, que representa el 82.8 % de su peso. Esta característica no solo contribuye a la hidratación, sino que también influye en su textura suave y en su capacidad para ser incorporada en distintas preparaciones.

Usos tradicionales en la salud digestiva

La guanábana ofrece un perfil nutricional equilibrado con hidratos de carbono, proteínas y grasas en proporciones adecuadas. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la guanábana se le han atribuido diversos efectos terapéuticos dentro de prácticas tradicionales. Entre los más conocidos destaca su uso en el tratamiento de la disentería, una inflamación intestinal que suele acompañarse de síntomas como dolor abdominal y evacuaciones frecuentes.

Asimismo, se ha empleado para aliviar episodios de diarrea, aprovechando sus propiedades que favorecen el equilibrio del sistema digestivo. Estas aplicaciones forman parte de saberes populares que han sido transmitidos de generación en generación.

También se menciona su utilización en lavados intestinales, una práctica que refleja la importancia que esta fruta ha tenido en contextos donde los recursos médicos eran limitados y se recurría a alternativas naturales.

Presencia en la alimentación cotidiana

El sabor dulce y ácido de la guanábana la hace protagonista en bebidas, postres y recetas frescas dentro de la gastronomía local. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de sus posibles beneficios para la salud, la guanábana mantiene un lugar importante en la alimentación diaria en diversas regiones. Su sabor dulce con notas ácidas la hace versátil en la cocina, donde se emplea en bebidas, postres y preparaciones frescas.

Su perfil nutricional, combinado con su bajo aporte calórico, la convierte en una opción atractiva para quienes buscan alimentos naturales que contribuyan a una dieta equilibrada sin sacrificar sabor.

En este contexto, la guanábana continúa siendo valorada no solo por sus cualidades nutritivas, sino también por su arraigo cultural y su presencia constante en mercados y hogares, donde se reconoce como una fruta que combina tradición y funcionalidad.

Propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas

Además de sus usos digestivos, la guanábana ha sido estudiada por su potencial acción antiinflamatoria y antimicrobiana. Diversos compuestos presentes en su pulpa, hojas y semillas —entre ellos las acetogeninas— han captado el interés de la investigación científica por su capacidad para inhibir el crecimiento de ciertos microorganismos.