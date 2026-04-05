En pleno Sábado de Gloria: así fue el asalto a una iglesia de Tlaxcala donde golpearon a fieles y robaron hostias

Los fieles se encontraban velando y orando cuando fueron agredidos por los asaltantes. Foto: Captura de pantalla / Redes sociales

En pleno Sábado de Gloria se registró un asalto al interior de una capilla perteneciente a la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, de la comunidad de San Lucas en Cuauhtelulpan, Tlaxcala.

La Diócesis de Tlaxcala informó que los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando un grupo de personas encapuchadas irrumpieron en la capilla cuando se encontraban algunos fieles velando y orando.

A su ingreso, los sujetos amenazaron, golpearon y despojaron de sus pertenencias a las personas que se encontraban al interior de la capilla. Además, robaron el copón con las hostias consagradas.

“Lamentamos este hecho, sobre todo por la vida y la integridad de las personas que sufrieron este agravio; deseamos que pronto recuperen la paz y la armonía física y espiritual”, detalló la Diócesis en un comunicado.

Video capta momento del robo

En el material se observa a los sujetos cuando ingresan a la capilla. Video: Redes sociales

Una cámara de seguridad captó el momento en el que al menos cuatro sujetos vestidos de negro y encapuchados ingresaron a la capilla, perteneciente a la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, con lo que parecen ser armas de fuego.

Al inicio del material se observa a un sujeto apuntar al aire mientras lo siguen dos hombres más, de los cuales uno de ellos mantiene amagada a quien parece ser una mujer.

El sujeto que llevaba amenazada a la víctima, ingresa con ella a lo que parece ser la capilla, mientras que los otros dos vigilan el sitio y, tras hacerlo, entran al cuarto donde se encontraban los fieles.

Luego de poco más de un minuto, los asaltantes salieron del sitio con los objetos robados.

Realizarán oraciones por las víctimas y el robo de las hostias

(Archivo)

La Diócesis de Tlaxcala hizo un llamado tanto a la comunidad de San Luchas como a los fieles para que oren por las personas que fueron víctimas del robo y que los responsables “tomando conciencia de la gravedad de sus actos, pronto lo devuelvan”.

Además, instó a todos los Párrocos de la Diócesis a organizar jornada de oración eucarística durante la semana de Pascua debido al robo de las hostias consagradas, por lo que también invitó a los miembros de la Adoración Nocturna y a los Ministros extraordinarios de la Comunión.

“Oraremos por las personas afectadas y por la conversión de quienes sustrajeron las hostias consagradas. Exhortamos a todas nuestras comunidades a cuidar el Sacramento de la Eucaristía, los objetos sagrados de nuestros templos, pero sobre (todo), la vida, la integridad de nuestra feligresía y fomentemos la construcción de paz”, señaló.

Un hecho similar ocurrió este jueves en la colonia El Chamizal del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, donde un joven de 19 años fue detenido por presuntamente sustraer una figura de San Francisco de Asís de una iglesia.

El hurto ocurrió en una iglesia de la colonia El Chamizal. Crédito: Facebook - Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec

Luego de que elementos de la Policía Municipal fueron alertados por el robo al interior del recinto religioso, agentes del Sector 23 arribaron al sitio y lograron detener al presunto responsable, identificado como Jaziel Alejandro “N”, que fue retenido por los habitantes.