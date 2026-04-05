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Avellanas: el fruto seco que fortalece el corazón y combate el envejecimiento

Un ingrediente nutritivo que aporta energía y contribuye al equilibrio del organismo con propiedades protectoras

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Las avellanas aportan energía y nutrientes clave para una dieta equilibrada debido a su alto contenido de lípidos, proteínas y fibra. - Foto: (iStock)
Las avellanas aportan energía y nutrientes clave para una dieta equilibrada debido a su alto contenido de lípidos, proteínas y fibra. - Foto: (iStock)

Las avellanas destacan como un alimento energético que, además de su sabor, ofrece múltiples aportes al organismo. Su composición nutricional las convierte en una opción relevante dentro de una dieta equilibrada, ya que contienen nutrientes esenciales que favorecen el bienestar físico y mental.

De acuerdo con El Poder del Consumidor, cada 100 gramos de avellana seca contienen aproximadamente 400 calorías y 40% de lípidos, así como vitamina E, fósforo, potasio, calcio y vitamina B3. A este perfil se suman pequeñas cantidades de proteínas y fibra, lo que contribuye a la sensación de saciedad.

Estos elementos no solo aportan energía, sino que también participan en funciones clave del cuerpo, lo que posiciona a este fruto seco como un aliado para la salud general. Su consumo regular puede favorecer la salud cardiovascular, el metabolismo y el equilibrio mineral del organismo.

Aporte energético y protección cardiovascular

Cuál es el alimento ancestral que aporta energía, cuida el corazón y protege tus defensas, según la ciencia
La composición nutricional de las avellanas favorece el bienestar físico y mental, con vitaminas y minerales esenciales para el organismo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las avellanas son ricas en grasas, principalmente de tipo saludable, lo que favorece el funcionamiento del sistema cardiovascular. Su contenido en ácidos grasos monoinsaturados contribuye a reducir el colesterol elevado.

Además, su combinación de proteínas, carbohidratos y aceites naturales las convierte en una fuente importante de energía, ideal para complementar la alimentación diaria sin recurrir a productos ultraprocesados.

El consumo moderado puede integrarse fácilmente en distintas preparaciones, manteniendo un equilibrio entre nutrición y sabor.

Vitaminas y minerales esenciales

avellana
Las avellanas contienen vitamina E, vitamina C, fósforo, potasio y calcio, nutrientes fundamentales para la protección celular y la salud ósea. - (Fir0002/Wikipedia)

Este fruto seco contiene vitamina E y C, nutrientes reconocidos por su papel en la protección celular. También aporta minerales como fósforo, potasio y calcio, fundamentales para diversas funciones del organismo.

El fósforo participa en procesos energéticos, mientras que el potasio contribuye al equilibrio interno. El calcio, por su parte, es clave para la salud ósea.

A esto se suma la presencia de vitamina B3, que interviene en el metabolismo, fortaleciendo su perfil nutricional.

Propiedades antioxidantes y digestivas

avellanas
Integrar avellanas en la alimentación diaria permite obtener energía de manera saludable sin recurrir a productos ultraprocesados. - (Ivar Leidus/Wikipedia)

Las avellanas funcionan como un antioxidante natural gracias a su contenido de vitaminas, lo que ayuda a disminuir la oxidación celular y a retrasar el envejecimiento.

Este efecto protector también se relaciona con la prevención de enfermedades, al reducir procesos que afectan al organismo con el paso del tiempo.

Por otro lado, su composición favorece la digestión, ya que puede ayudar a combatir el estreñimiento, aportando un beneficio adicional dentro de una dieta balanceada.

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