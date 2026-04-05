México

A un año de la muerte de fotoperiodista en AXE Ceremonia, colectivo y familiares exigen justicia en “anticoncierto”

El acto fue promovido por el colectivo #HoySomosTodoPorMiguel, que ha acompañado el caso desde el inicio

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A un año de la tragedia ocurrida en el AXE Ceremonia 2025, familiares, colegas y colectivos convocaron a un anticoncierto para exigir justicia por la muerte de los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas Hernández, de 26 años, y Citlali Berenice Giles Rivera, de 28 años, quienes fallecieron mientras realizaban la cobertura del evento.

La movilización es impulsada por el colectivo #HoySomosTodoPorMiguel, que ha acompañado el caso desde el inicio y mantiene la exigencia de justicia, sanciones contra los responsables y mejores condiciones de seguridad para periodistas en eventos masivos.

Foto: Cuartoscuro
Foto: Cuartoscuro

¿Qué ocurrió en el AXE Ceremonia 2025?

El 5 de abril de 2025, durante el festival AXE Ceremonia realizado en el Parque Bicentenario, una estructura metálica colapsó y cayó sobre ambos fotoperiodistas, provocando su muerte.

El accidente generó indignación entre el gremio periodístico y el público, al evidenciar posibles fallas en las medidas de seguridad, supervisión y protocolos dentro del evento, además de cuestionamientos sobre la actuación de los organizadores tras lo ocurrido.

Anticoncierto: memoria y exigencia de justicia

Como parte de las acciones para mantener viva la memoria y la exigencia de justicia, este domingo 5 de abril de 2026 se lleva a cabo el anticoncierto titulado “Por lxs que ya no están, lxs que sí, y lxs que vendrán”.

El evento inicia a las 10:00 horas y se realiza afuera del Parque Bicentenario, ubicado en la colonia San Lorenzo Tlaltenango, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

El objetivo es generar un espacio de memoria colectiva, protesta y reflexión sobre los riesgos que enfrentan periodistas y trabajadores culturales en coberturas de este tipo.

Investigación y exigencias pendientes

A un año de los hechos, las investigaciones continúan sin una resolución definitiva. El caso involucra a diversas empresas y personas relacionadas con la organización y operación del festival, lo que ha derivado en procesos legales que aún siguen en curso.

Familiares y colectivos han señalado la necesidad de acelerar las indagatorias, garantizar transparencia y evitar cualquier forma de impunidad.

Condiciones laborales en el foco

Además del reclamo de justicia, el caso ha puesto en evidencia las condiciones laborales en las que trabajan muchos fotoperiodistas, especialmente en eventos culturales y musicales.

La falta de contratos formales, medidas de protección y protocolos claros de seguridad continúan siendo una preocupación central para el gremio.

Un año de memoria y lucha

A doce meses de la tragedia, el anticoncierto representa no solo un homenaje a Miguel Ángel Rojas Hernández y Citlali Berenice Giles Rivera, sino también un llamado a transformar las condiciones en las que se ejerce el periodismo en México.

El caso sigue siendo un símbolo de la urgencia de garantizar seguridad, justicia y dignidad para quienes documentan la vida pública del país.

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