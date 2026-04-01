Lyn May comete fuerte indiscreción: revela a dónde iba Aracely Arámbula con sus hijos cuando los captaron en aeropuerto

La vedette Lyn May reveló que Aracely Arámbula y sus hijos viajaron a Londres para que los adolescentes estudien en el extranjero, desatando debate sobre privacidad (IG)

La reciente indiscreción de Lyn May al revelar el destino de Aracely Arámbula y sus hijos ha reavivado el debate sobre la privacidad de las celebridades y de los hijos de personajes famosos.

Días después de que ‘La Chule’ fuera vista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México junto a los menores, la vedette compartió públicamente información sobre el paradero de la familia.

Aracely Arámbula y sus hijos viajaron a Londres, Inglaterra poco antes de que la actriz anunciara su ausencia en la temporada de la obra “Perfume de Gardenia”. El motivo del viaje fue que los adolescentes, hijos de la actriz y de Luis Miguel, continuarán sus estudios en el extranjero, lo que explica su reciente salida del escenario teatral.

Aracely Arámbula se ausentó de la obra 'Perfume de Gardenia' debido a compromisos personales relacionados con la educación de sus hijos en Inglaterra

Lyn May afirmó que Arámbula tomó la decisión de trasladar personalmente a sus hijos para el inicio de este nuevo ciclo académico. La vedette recalcó que los jóvenes no tienen intención de dedicarse al medio artístico, lo que coincide con la postura de la familia de mantenerlos alejados del espectáculo.

“Están estudiando en Inglaterra. Sí, se fue a dejarlos, por eso es que no entró (a Perfume de Gardenia)”, explicó May acerca de la ausencia de la actriz en la obra. Comentó, además, que los hijos de Arámbula se enfocan en una formación profesional fuera de los reflectores.

“Tenía que llevar a sus hijos allá. Ellos no se van a dedicar a esto, van a ser doctores, o no sé que van a hacer, pero están muy bien educados”, añadió Lyn.

La exposición del hijo mayor de Aracely Arámbula, Miguel Gallego Arámbula, en televisión, reavivó la controversia sobre la privacidad de los hijos de famosos (Fotos. Ventaneando/ Instagram)

Compromisos personales de Aracely Arámbula y su ausencia en el teatro

La salida de Aracely Arámbula de la puesta en escena “Perfume de Gardenia” generó inquietud entre seguidores y compañeros del teatro. La actriz comunicó que, debido a compromisos personales, no participaría en la temporada programada en el teatro San Rafael de la Ciudad de México.

El productor Omar Suárez reiteró que la decisión de Arámbula obedece a motivos estrictamente personales y al desgaste que implica protagonizar la obra. Destacó que el proyecto está siempre abierto para la actriz y que esperan su regreso en el futuro.

En su ausencia, el papel principal fue asignado a Marjorie de Sousa, quien se incorporó a pocos días del inicio de la temporada.

Lyn May criticó la ausencia de Luis Miguel en la vida de sus hijos con Aracely Arámbula y valoró el esfuerzo de la actriz como madre (IG)

Controversia por la privacidad de los hijos de Aracely Arámbula

El debate sobre la privacidad se intensificó cuando se difundieron imágenes del hijo mayor de la actriz, Miguel Gallego Arámbula, en el programa de televisión Ventaneando. La exposición mediática generó incomodidad, pues Arámbula ha sido cuidadosa al resguardar la vida privada de sus hijos.

El productor Suárez recordó que los jóvenes se han mantenido alejados del espectáculo y que no buscan una carrera artística. Subrayó que, aunque son hijos de figuras públicas, su vida transcurre lejos de las cámaras y la atención mediática.

Respecto al manejo de imagen y grabaciones en la obra teatral, Suárez precisó que toda grabación o fotografía requiere el permiso de todos los involucrados. Señaló que solo se otorga consentimiento en situaciones especiales para proteger la intimidad de quienes participan en el proyecto.

Luis Miguel vuelve a estar en el centro tras los dichos de Lyn May sobre sus hijos

Lyn May y su amistad con ‘La Chule’

Además de revelar el destino de la familia de Arámbula, Lyn May criticó la ausencia de Luis Miguel en la vida de sus hijos. Declaró que el cantante “se está perdiendo de unos hijos hermosos y de una señora tan preciosa como Aracely, no la hay, nunca se la va a encontrar el pend*jo ese”.

“Aracely Arámbula para mí es un tesoro, nos conocemos hace como 30 años, cuando ella era una niña. Íbamos al gimnasio, y es para mí la mujer más linda del mundo”, dijo.