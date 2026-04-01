Esteban Macías se defiende tras asistir con tacones y maquillaje a evento de Meryl Streep: "Retrógradas y reprimidos"

Novia de Esteban Macías le eligió unos tacones de aguja para la alfombra de ‘El Diablo Viste a la Moda 2′ y así desfiló (Fotos: Instagram/Esteban Macías)

La aparición de Esteban Macías con tacones rojos y maquillaje durante el estreno de “El Diablo Viste a la Moda 2” en Ciudad de México generó un fuerte debate sobre los límites de la moda y los estereotipos de género en plataformas digitales.

El conductor desafió las críticas, defendió su derecho a expresarse libremente y calificó de “retrógradas” a quienes cuestionaron su elección.

Esteban Macías respondió a los comentarios negativos destacando que su identidad está por encima de cualquier etiqueta. Afirmó que ser auténtico es lo más importante, rechazó los estereotipos tradicionales de género y reiteró la importancia de la diversidad en la moda. Con apoyo de su pareja, reafirmó su postura de apertura y autodefinición.

El comunicador asistió al evento acompañado de su novia Daniela Gómez, quien eligió los tacones de aguja rojos que utilizó Macías. Su vestuario incluyó prendas de tonos oscuros, uñas pintadas, maquillaje profundo y accesorios como aretes.

Esteban Macías presenta tres de sus looks variados y distintivos, capturados en diferentes momentos, incluyendo su participación en el programa Chismorreo (@estebanmacias / Instagram)

Ambos compartieron en redes sociales mensajes de apoyo; Gómez elogió así la decisión de su pareja: “Es que eres lo máximo, mi amor. Estilazo, talentazo, todo! Te amo”.

Desde su llegada, la selección del calzado y el maquillaje llamaron la atención de los asistentes y la prensa. Macías ha manifestado en diversas oportunidades que no siente límites al experimentar con prendas consideradas femeninas, y suele rechazar cualquier restricción relacionada con estereotipos de género.

Reacciones en redes sociales y respuestas de Esteban Macías

Las fotos del conductor causaron revuelo inmediato en las redes sociales. Se generaron comentarios divididos entre quienes celebraron su “estilazo” y quienes mostraron rechazo, con mensajes que variaron desde elogios hasta ironías o críticas directas.

La actrices estadounidense Meryl Streep (i) y Anne Hathaway participan durante una pasarela de moda este lunes, en el Museo Anahuacalli de la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

Entre los comentarios más notorios destacaron: “Nos diste estilo, maquillaje y hartaaaaaa vergüenza”, y la pregunta: “¿Cómo te identificas? ¿Existe algún término para cómo luces, vistes etc, etc?”. También hubo mensajes como “Te tardaste en salir del closet, pero felicidades por atreverte”.

Esteban Macías respondió públicamente a varias de estas críticas. Sobre su identidad, afirmó: “Me identifico como ser humano amable, trabajador, cariñoso, responsable”. Cuando se le cuestionó por su habilidad para caminar con tacones, contestó con humor: “Practica en casa como yo jajajaja”.

A quienes relacionaron su vestimenta con su vida privada, contestó: “¿Qué tiene que ver el closet? ¿Qué asumes?”. Ante el comentario “Me gustas más vestido normal”, replicó: “¿Qué es normal?”. Una de las respuestas más directas surgió cuando le mencionaron a su familia, “Sus hijos se han de sentir muy orgullosos”, y señaló: “¿Ah, estás reprimido o algo? ¿Quieres comentar más cosas que valen madres?”.

Macías ha defendido su estilo propio, lo que le ha generado comentarios diversos (IG)

El evento y el simbolismo de los tacones rojos

El estreno de “El Diablo Viste a la Moda 2” se realizó el lunes 30 de marzo en el Museo Anahuacalli de Coyoacán. La cita reunió a figuras internacionales como Anne Hathaway y Meryl Streep, así como actrices mexicanas e influencers del espectáculo.

Las actividades comenzaron con una conferencia de prensa en el Museo Frida Kahlo, para luego trasladarse al Museo Anahuacalli, donde solo personalidades del medio y creadores de contenido recibieron invitación. Decenas de seguidores permanecieron en los alrededores, expresando frustración y protestas en redes debido a los estrictos controles de acceso.

La conductora Martha Debayle fue la elegida para entrevistar a las actrices en su primera parada de promoción mundial (IG)

La atención sobre los tacones rojos se enriqueció por su peso simbólico dentro de la franquicia. El calzado y el color rojo representan conceptos como autoridad, sofisticación y empoderamiento en el universo de la moda. En particular, la simbología del rojo se asocia al deseo, el protagonismo y la seguridad, sirviendo como elemento de transformación y poder.