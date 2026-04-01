Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios recibirán el pago de mil 900 pesos la primera semana de abril

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es una programa social impulsada por el Gobierno de México, dirigida únicamente a jóvenes inscritos en todas las secundarias públicas del territorio mexicano.

Este apoyo económico tiene como objetivo cubrir gastos relacionados con materiales y recursos básicos, permitiendo que los estudiantes continúen sus estudios durante el ciclo escolar completo.

Quienes reciben la beca tienen la posibilidad de emplear los fondos para adquirir libros, alimentos, útiles escolares, productos de papelería, uniformes y pagar el transporte desde su casa hasta la escuela.

El monto otorgado en este programa social asciende a mil 900 pesos, cantidad que se deposita cada dos meses de manera directa en cuentas del Banco del Bienestar a nombre de los alumnos de nivel secundaria.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

La gestión de la Beca Rita Cetina corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El propósito esencial de este programa consiste en disminuir la deserción escolar en secundarias públicas y ofrecer ayuda para que los estudiantes concluyan la educación básica.

Pago Abril de la Beca Rita Cetina 2026

El pasado lunes 30 de marzo, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y su titular, Julio León, revelaron el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina.

Este calendario corresponde al pago de abril, que abarca el segundo bimestre de 2026, correspondiente a los meses (marzo y abril).

El lunes 30 de abril, autoridades de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dieron a conocer el calendario oficial de pagos de este mes de abril. Foto: Archivo/Infobae México.

Los beneficiarios de este programa social del Gobierno de México recibirán un total de mil 900 pesos de manera gradual conforme a la primera letra de su apellido paterno.

De acuerdo con los datos de las autoridades federales, los pagos arrancarán este próximo miércoles 1 de abril.

Debido al periodo vacacional de Semana Santa y a que algunos estudiantes de secundaria desconocen el calendario y, por lo tanto, no saben las fechas exactas de pagos de la Beca Rita Cetina, se preguntan quiénes recibirán la dispersión en su respectiva tarjeta del Banco del Bienestar esta primera semana de abril cuando arrancan los depósitos.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, dio a conocer quiénes recibirán el pago esta primera semana de abril, es decir, del miércoles 1 al viernes 3 de ese mes.

El miércoles 1 de abril arrancarán los pagos de abril de la Beca Rita Cetina. Foto: Programas para el Bienestar.

¿Qué beneficiarios recibirán el pago de la Beca Rita Cetina esta primera semana de abril 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la Beca Rita Cetina, ya hay una lista de beneficiarios que recibirán el pago de mil 900 pesos de esta primera semana de abril.

Cabe recordar que los depósitos se llevan a cabo de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

Los depósitos de esta primera semana de abril abarcan del miércoles 1 al viernes 3 de abril:

Día | Fecha | Letra(s)

Miércoles | 1 | A, B

Calendario oficial de pagos de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.

Debido a que el jueves 2 y viernes 3 de abril de 2026 son los festejos de Semana Santa, los depósitos se suspenderán temporalmente.

El fin de semana no habrá dispersiones y estas se reanudarán hasta el lunes 6 de abril.