¡Cuidado con el WhatsApp! El mensaje falso sobre la Beca Rita Cetina que está robando datos bancarios este 31 de marzo

La Llave MX es una herramienta necesaria para poder registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)

Autoridades federales emitieron un aviso a madres, padres y tutores ante la circulación de mensajes falsos sobre la Beca Rita Cetina que se están difundiendo principalmente a través de WhatsApp y redes sociales.

El objetivo de estas campañas es obtener datos personales y bancarios mediante enlaces que simulan ser páginas oficiales del programa educativo.

La advertencia fue difundida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, luego de detectar diversos sitios apócrifos que prometen facilitar el registro o entregar beneficios adicionales a cambio de información confidencial.

Según el comunicado, el trámite de incorporación al programa se realiza únicamente por medios oficiales y es completamente gratuito, por lo que cualquier solicitud de pagos, documentos o datos sensibles fuera de esos canales debe considerarse sospechosa.

Mensajes engañosos en WhatsApp y Facebook: así operan los ciberdelincuentes

El fraude comienza con mensajes que aparentan provenir de instituciones públicas. En algunos casos incluyen logotipos del Gobierno de México o diseños similares a páginas oficiales para generar confianza entre los usuarios.

Autoridades advierten sobre fraudes que circulan por WhatsApp y redes sociales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los enlaces incluidos en esos mensajes redirigen a portales falsos —muchos con terminaciones como .com o .org— donde se solicita información personal, números de cuenta o incluso fotografías de tarjetas bancarias.

También se han detectado promesas de depósitos inmediatos o de supuestos “bonos extra” por registrarse en el mismo día.

Autoridades han insistido en que la Coordinación Nacional de Becas nunca solicita NIP, fotografías de tarjetas ni realiza llamadas para pedir datos bancarios. Tampoco existen gestores autorizados para realizar el trámite.

Detecta las señales de alerta en mensajes sobre la beca

Especialistas en seguridad digital y autoridades educativas recomiendan revisar cuidadosamente cualquier mensaje relacionado con programas sociales antes de ingresar datos personales.

Refuerzan llamado a la seguridad digital ante fraudes en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los indicios más frecuentes que delatan un intento de fraude se encuentran:

Faltas de ortografía o redacción irregular en el mensaje.

Enlaces que no terminan en dominios oficiales del gobierno como .gob.mx .

Promesas de beneficios adicionales o pagos inmediatos por registrarse ese mismo día.

Solicitudes de NIP, fotografías de tarjetas o información bancaria.Peticiones de pagos o cuotas para completar el registro.

Si un mensaje presenta alguno de estos elementos, la recomendación es no abrir el enlace, eliminar el contenido y evitar reenviarlo.

Registro oficial de la Beca Rita Cetina y medidas de seguridad

Las autoridades reiteraron que el único portal oficial para realizar el registro o consultar información del programa es el sitio becaritacetina.gob.mx, dentro del sistema de becas del gobierno federal.

Además, indicaron que los ciudadanos deben verificar que la dirección web cuente con el candado de seguridad en la barra del navegador, lo cual indica que la conexión es segura.

El registro de la Beca Rita Cetina se realiza únicamente en canales oficiales. (Gobierno de México)

Estas medidas buscan reducir los riesgos de robo de identidad o acceso no autorizado a cuentas bancarias.

La beca forma parte de los programas de apoyo educativo dirigidos a estudiantes de educación básica en escuelas públicas.

El apoyo económico busca contribuir a la permanencia escolar, especialmente en comunidades con mayor vulnerabilidad.

Aumentan fraudes ligados a programas sociales

Datos de instancias de seguridad señalan que los intentos de fraude relacionados con programas del bienestar suelen incrementarse durante los periodos de registro.

E n algunos casos se han detectado falsos gestores que ofrecen realizar trámites que en realidad son completamente digitales y sin costo.

Ante este escenario, autoridades reiteraron que la mejor forma de evitar ser víctima de un engaño es consultar únicamente canales oficiales y desconfiar de cualquier mensaje que solicite información personal.

También recordaron que, en caso de recibir un enlace sospechoso o detectar un sitio falso, se puede reportar para que sea eliminado y así prevenir que más personas sean afectadas.