México

¡Cuidado con el WhatsApp! El mensaje falso sobre la Beca Rita Cetina que está robando datos bancarios este 31 de marzo

La SEP y la Coordinación Nacional de Becas advirtieron que el único registro oficial del apoyo se realiza en portales del gobierno

Guardar
La Llave MX es una herramienta necesaria para poder registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)
La Llave MX es una herramienta necesaria para poder registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)

Autoridades federales emitieron un aviso a madres, padres y tutores ante la circulación de mensajes falsos sobre la Beca Rita Cetina que se están difundiendo principalmente a través de WhatsApp y redes sociales.

El objetivo de estas campañas es obtener datos personales y bancarios mediante enlaces que simulan ser páginas oficiales del programa educativo.

La advertencia fue difundida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, luego de detectar diversos sitios apócrifos que prometen facilitar el registro o entregar beneficios adicionales a cambio de información confidencial.

Según el comunicado, el trámite de incorporación al programa se realiza únicamente por medios oficiales y es completamente gratuito, por lo que cualquier solicitud de pagos, documentos o datos sensibles fuera de esos canales debe considerarse sospechosa.

Mensajes engañosos en WhatsApp y Facebook: así operan los ciberdelincuentes

El fraude comienza con mensajes que aparentan provenir de instituciones públicas. En algunos casos incluyen logotipos del Gobierno de México o diseños similares a páginas oficiales para generar confianza entre los usuarios.

Persona sosteniendo un smartphone negro que muestra un mensaje rojo de "ALERTA DE ESTAFA" con el logo verde de WhatsApp, sobre un fondo borroso de mesa y taza de café.
Autoridades advierten sobre fraudes que circulan por WhatsApp y redes sociales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los enlaces incluidos en esos mensajes redirigen a portales falsos —muchos con terminaciones como .com o .org— donde se solicita información personal, números de cuenta o incluso fotografías de tarjetas bancarias.

También se han detectado promesas de depósitos inmediatos o de supuestos “bonos extra” por registrarse en el mismo día.

Autoridades han insistido en que la Coordinación Nacional de Becas nunca solicita NIP, fotografías de tarjetas ni realiza llamadas para pedir datos bancarios. Tampoco existen gestores autorizados para realizar el trámite.

Detecta las señales de alerta en mensajes sobre la beca

Especialistas en seguridad digital y autoridades educativas recomiendan revisar cuidadosamente cualquier mensaje relacionado con programas sociales antes de ingresar datos personales.

Un individuo encapuchado frente a una laptop en un escritorio oscuro, la pantalla muestra alertas de virus y código malicioso, junto a un teclado, mouse y latas.
Refuerzan llamado a la seguridad digital ante fraudes en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los indicios más frecuentes que delatan un intento de fraude se encuentran:

  • Faltas de ortografía o redacción irregular en el mensaje.
  • Enlaces que no terminan en dominios oficiales del gobierno como .gob.mx.
  • Promesas de beneficios adicionales o pagos inmediatos por registrarse ese mismo día.
  • Solicitudes de NIP, fotografías de tarjetas o información bancaria.Peticiones de pagos o cuotas para completar el registro.

Si un mensaje presenta alguno de estos elementos, la recomendación es no abrir el enlace, eliminar el contenido y evitar reenviarlo.

Registro oficial de la Beca Rita Cetina y medidas de seguridad

Las autoridades reiteraron que el único portal oficial para realizar el registro o consultar información del programa es el sitio becaritacetina.gob.mx, dentro del sistema de becas del gobierno federal.

Además, indicaron que los ciudadanos deben verificar que la dirección web cuente con el candado de seguridad en la barra del navegador, lo cual indica que la conexión es segura.

La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura e incorporará a estudiantes de primaria (Gobierno de México)
El registro de la Beca Rita Cetina se realiza únicamente en canales oficiales. (Gobierno de México)

Estas medidas buscan reducir los riesgos de robo de identidad o acceso no autorizado a cuentas bancarias.

La beca forma parte de los programas de apoyo educativo dirigidos a estudiantes de educación básica en escuelas públicas.

El apoyo económico busca contribuir a la permanencia escolar, especialmente en comunidades con mayor vulnerabilidad.

Aumentan fraudes ligados a programas sociales

Datos de instancias de seguridad señalan que los intentos de fraude relacionados con programas del bienestar suelen incrementarse durante los periodos de registro.

E n algunos casos se han detectado falsos gestores que ofrecen realizar trámites que en realidad son completamente digitales y sin costo.

Ante este escenario, autoridades reiteraron que la mejor forma de evitar ser víctima de un engaño es consultar únicamente canales oficiales y desconfiar de cualquier mensaje que solicite información personal.

También recordaron que, en caso de recibir un enlace sospechoso o detectar un sitio falso, se puede reportar para que sea eliminado y así prevenir que más personas sean afectadas.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBecas BienestarSEPWhatsAppfraudemexico-serviciosmexico-noticias

Más Noticias

EN VIVO| México vs Bélgica: sigue el partido amistoso del Tri en la fecha FIFA de marzo

El equipo de Javier Aguirre tendrá su último juego de preparación del mes antes de definir su lista de convocados para el Mundial 2026

EN VIVO| México vs Bélgica: sigue el partido amistoso del Tri en la fecha FIFA de marzo

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de marzo: presencia de manifestantes en Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de marzo: presencia de manifestantes en Paseo de la Reforma

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este martes 31 de marzo

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este martes 31 de marzo

Segob negocia con productores y transportistas: busca frenar bloqueos carreteros previstos para el 6 de abril

Mientras autoridades subrayan avances en apoyos agrícolas y mesas de negociación, líderes campesinos advierten que mantendrán el paro nacional

Segob negocia con productores y transportistas: busca frenar bloqueos carreteros previstos para el 6 de abril

Centros vacacionales del IMSS en Semana Santa: cómo obtener hospedaje en Oaxtepec y Atlixco-Metepec

El instituto anunció opciones de descanso con hospedaje, campamento y actividades familiares, además de descuentos para derechohabientes y adultos mayores

Centros vacacionales del IMSS en Semana Santa: cómo obtener hospedaje en Oaxtepec y Atlixco-Metepec
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alistan entrega de los restos de Marco Antonio, hijo de Ceci Flores: será velado y sepultado en Bahía de Kino

Alistan entrega de los restos de Marco Antonio, hijo de Ceci Flores: será velado y sepultado en Bahía de Kino

Así fue la detención de “El Bolillo”, expolicía y miembro del CJNG en Colima

“El Vaquero”, segundo al mando del Cártel del Golfo, se declara culpable en EEUU

Procesan al secretario de Seguridad de Matehuala y a exfuncionario, presuntamente ligados a la desaparición de electricistas

Emboscan a policías municipales en Escuinapa, Sinaloa: hay cuatro muertos

ENTRETENIMIENTO

Esteban Macías se defiende tras asistir con tacones y maquillaje a evento de Meryl Streep: "Retrógradas y reprimidos"

Esteban Macías se defiende tras asistir con tacones y maquillaje a evento de Meryl Streep: "Retrógradas y reprimidos"

Como agua para chocolate: Louis David Horné habla del impacto que tiene Juan Alejandrez en la nueva temporada de la serie

Sabo Romo, ex Caifanes, considera la eutanasia para su vejez: “No quiero a nadie cambiándome el pañal”

Danna Paola lanza polémicas declaraciones sobre una colega y usuarios señalan a Belinda o Kenia Os

Serie ‘La Oficina’ es todo un éxito en México: ¿habrá segunda temporada?

DEPORTES

EN VIVO| México vs Bélgica: sigue el partido amistoso del Tri en la fecha FIFA de marzo

EN VIVO| México vs Bélgica: sigue el partido amistoso del Tri en la fecha FIFA de marzo

México vs Bélgica: cuántas veces se han enfrentado y quién ganó la última vez

¿Qué opinan en Bélgica sobre Guillermo Ochoa?: esto dijo una de sus figuras

Gilberto Mora vuelve a los entrenamientos con Xolos: ¿llegará al Mundial?

México podría definir su futuro ante República Checa en el Mundial 2026: estas son las estrellas del equipo europeo