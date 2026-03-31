México

Beca Rita Cetina 2026: fecha confirmada del primer pago de abril a todos los beneficiarios

La dispersión del apoyo económico se realiza de manera escalonada para evitar aglomeraciones en los centros de cobro

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El programa de apoyo económico inicia su dispersión en abril para estudiantes de educación básica en escuelas públicas.
El programa de apoyo económico inicia su dispersión en abril para estudiantes de educación básica en escuelas públicas.

El apoyo económico correspondiente al programa social de Beca Rita Cetina comenzará a dispersarse durante los primeros días de abril, siguiendo un esquema ordenado para evitar saturaciones y garantizar que los recursos lleguen sin contratiempos. La entrega se realizará de forma progresiva, tomando como base la inicial del primer apellido de cada beneficiario.

Las autoridades informaron que el depósito estará disponible directamente en la Tarjeta del Bienestar, lo que permite a las familias acceder al dinero sin comisiones y en cualquier momento. Este mecanismo busca brindar mayor seguridad y facilitar el retiro del apoyo.

Más de cinco millones de estudiantes inscritos en escuelas públicas forman parte del padrón activo para el ciclo escolar 2025-2026. Quienes hayan completado recientemente su registro también podrán recibir el pago, siempre que su información haya sido validada correctamente.

Calendario de pago por orden alfabético

Calendario pago de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.
Calendario pago de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.

El día miércoles 1 de abril comienza la dispersión de los pagos para las letras A y B.

A continuación en calendario de pagos por orden alfabético:

  • 1 abril- Miércoles - A, B
  • 6 abril- Lunes - C
  • 7 abril - Martes - D, E, F
  • 8 abril- Miércoles - G
  • 9 abril- Jueves - H, I, J, K, L
  • 10 abril- Viernes - M
  • 13 abril- Lunes - N, Ñ, O, P, Q
  • 14 abril- Martes - R
  • 15 abril- Miércoles - S
  • 16 abril- Jueves - T, U, V, W, X, Y, Z

Este programa está dirigido a niñas, niños y adolescentes que cursan educación básica en planteles públicos del país. El objetivo es respaldar la permanencia escolar mediante un ingreso que ayude a cubrir gastos esenciales.

¿Quiénes reciben el apoyo y cuánto dinero se entrega?

La Beca Rita Cetina abrirá un periodo de registros en febrero de 2026 para alumnos de primaria que estudien en alguna escuela pública (Gobierno de México)
El calendario de pagos se organiza por la inicial del primer apellido de cada beneficiario para evitar saturaciones. - (Gobierno de México)

En el caso de secundaria, las familias reciben un monto bimestral de 1,900 pesos.

Cuando hay más de un estudiante en este nivel dentro del mismo hogar, se otorgan 700 pesos adicionales por cada uno, lo que incrementa el beneficio total.

Para primaria, el esquema es distinto: se entrega un apoyo anual de 2,500 pesos por estudiante, destinado principalmente a útiles escolares y uniformes. Este recurso complementa otras ayudas dirigidas a hogares con ingresos limitados.

Funcionamiento del programa y requisitos clave

Los alumnos que se registraron a la Beca Rita Cetina en la convocatoria anterior continúan recibiendo sus tarjetas del Bienestar (Foto: gobierno de México)
Las autoridades ofrecen atención y consulta del estatus vía canales oficiales para orientación sobre incorporación y dudas del programa. - (Foto: gobierno de México)

Los depósitos se realizan durante cinco bimestres a lo largo del ciclo escolar, excluyendo los periodos vacacionales. Para acceder al dinero, es indispensable contar con la Tarjeta del Bienestar, ya que es el único medio autorizado para la dispersión.

Las autoridades han reiterado que el apoyo se mantiene únicamente para estudiantes activos en escuelas públicas. En caso de baja escolar o inconsistencias en el registro, el beneficio puede suspenderse.

Para resolver dudas o verificar el estatus, las familias pueden consultar los canales oficiales de atención, donde también se brinda orientación sobre el proceso de incorporación y seguimiento del programa.

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