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¿Viajarás en autobús esta Semana Santa? Profeco orienta sobre descuentos y qué hacer en caso de cancelación o demora

La dependencia subrayó la importancia de conservar el boleto como comprobante ante cualquier aclaración

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Personas con equipaje esperan taxis amarillos y un autobús blanco en la parada de transporte exterior de un aeropuerto, bajo el sol y con palmeras al fondo.
Numerosos pasajeros esperan sus taxis y autobuses frente a la entrada principal del aeropuerto, con el equipaje listo para continuar su viaje bajo un cielo soleado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones para quienes planean viajar en autobús durante el periodo vacacional de Semana Santa, con el fin de que conozcan sus derechos, eviten abusos y tengan una experiencia segura.

La dependencia recordó que es fundamental que las personas usuarias estén informadas sobre las condiciones del servicio, así como las compensaciones a las que tienen derecho en caso de irregularidades como cancelaciones o retrasos.

Qué debe incluir tu boleto de autobús

Uno de los puntos clave es que el boleto funcione como comprobante oficial del servicio contratado. Por ello, debe contener información clara como:

  • Razón social de la empresa
  • Fecha del viaje
  • Número de asiento
  • Origen y destino
  • Precio total
  • Tipo de servicio

La Profeco enfatiza que es indispensable conservar el boleto, ya que será necesario en caso de cualquier aclaración o reclamación.

Descuentos en autobuses durante Semana Santa

Durante los periodos vacacionales establecidos por la SEP, las líneas de autobuses deben ofrecer descuentos obligatorios en servicios de primera y económico:

  • 25% de descuento para maestros (limitado a dos por autobús)
  • 50% de descuento para estudiantes (limitado a ocho por autobús)

Además, las personas adultas mayores con credencial del INAPAM pueden acceder a:

  • 50% de descuento, generalmente para dos personas por autobús, dependiendo de la línea

La recomendación es verificar previamente con cada empresa las condiciones y disponibilidad de estos beneficios.

Qué hacer si cancelan o se retrasa tu viaje

La Profeco establece que, en caso de:

  • Cancelación del viaje, o
  • Demora mayor a dos horas

Las personas consumidoras tienen derecho a:

  • Reembolso total del boleto
  • Bonificación mínima del 20% del precio pagado

Este es uno de los derechos más importantes a considerar durante la temporada alta de viajes.

Equipaje, seguro y trato digno

Las empresas de transporte también están obligadas a:

  • Permitir hasta 25 kg de equipaje sin costo adicional
  • Ofrecer un seguro de viajero que cubra accidentes, muerte o daños en el equipaje
  • Garantizar un servicio sin discriminación, ya sea por sexo, nacionalidad, religión, condición económica, orientación sexual o discapacidad

Dónde acudir en caso de queja

Durante el operativo “Cuaresma y Semana Santa 2026”, vigente hasta el 10 de abril, la Profeco instalará módulos de atención en diversas terminales del país, incluyendo en la Ciudad de México:

  • Central del Norte
  • Observatorio
  • Taxqueña
  • TAPO

También se puede solicitar apoyo a través del:

  • Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722
  • Redes sociales oficiales
  • Correos electrónicos de atención

La dependencia reiteró que su objetivo es proteger los derechos de las personas consumidoras y asegurar que los servicios de transporte terrestre cumplan con la ley durante esta temporada vacacional.

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