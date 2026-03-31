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Trabajo doméstico en México: discriminación, baja remuneración y estigma persisten pese a avances legales

Este grupo ha sido históricamente excluido a causa de una construcción sociocultural que asigna a las mujeres un papel doméstico

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Ama de casa, limpieza del hogar, trabajo doméstico - Perú - 01 de mayo
Trabajadora del hogar. (Confislab)

La explotación y discriminación que enfrentan las trabajadoras del hogar en México persiste a pesar de los avances legislativos y de los esfuerzos para proteger sus derechos laborales, de acuerdo con Ariana González Rodríguez, Técnica Académica del Centro de Investigación y Estudios de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien advierte que la erradicación de estas problemáticas requiere cambios profundos desde el entorno familiar y escolar.

Durante una entrevista realizada en el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, establecido el 30 de marzo por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la académica subrayó que este grupo ha sido históricamente excluido a causa de una construcción sociocultural que asigna a las mujeres un papel doméstico.

Destacó que a las empleadas se les asocia con tareas de cuidado, tanto de menores como de personas adultas mayores, lo que contribuye a la invisibilización y menosprecio de su labor.

Trabajo doméstico remunerado

El trabajo doméstico remunerado, indicó la especialista de la UNAM, se caracteriza por bajos salarios y condiciones de explotación. Este sector enfrenta estigmas sociales que solo podrán superarse mediante un cambio en la percepción social y la valoración de su aportación al bienestar de millones de hogares mexicanos.

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondientes a marzo de 2023 señalan que existen 2.5 millones de personas de 15 años o más dedicadas a esta labor, la cual continúa pendiente de reconocimiento pleno y garantía de derechos laborales.

Trabajadoras del hogar. (especial)
Trabajadoras del hogar. (especial)

González Rodríguez advirtió que la invisibilización persiste porque el trabajo doméstico no se reconoce como una relación laboral equiparable a otros empleos, ni se remunera de manera justa, acorde con la carga de trabajo y la duración de las jornadas.

El organismo de estadística, dio a conocer que el 90.2% de quienes prestan sus servicios en este ámbito son mujeres, y la brecha salarial de género permanece. El ingreso mensual promedio es de 3 mil 829 pesos, las mujeres reciben 3 mil 767 pesos, mientras que los hombres perciben 4 mil 399 pesos, cifra inferior al salario mínimo diario vigente.

González Rodríguez señaló que, además de la falta de prestaciones como vacaciones, aguinaldo y espacios seguros, solo 62 mil trabajadoras estaban registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hasta diciembre de 2023, apenas el 2.5% del total. La discriminación se agrava para quienes pertenecen a grupos indígenas, provienen de clases sociales bajas o son madres.

Por último, informó que el avance normativo, como la reforma a la Ley Federal del Trabajo, es insuficiente, ya que se requiere un cambio de mentalidad en empleadores, familias y en la sociedad para reconocer la relevancia del trabajo doméstico y de cuidados en la economía del país.

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