Camioneta sufre aparatoso accidente en carretera de Oaxaca: hay nueve heridos

La Policía Vial Estatal llamó a extremar precauciones tras un accidente en el kilómetro 75, Santa María Colotepec

La Policía Vial Estatal exhortó este viernes a la ciudadanía con destino a la región de la Costa a extremar precauciones en la autopista Barranca Larga-Ventanilla, luego de registrarse un accidente en el kilómetro 75, a la altura de Santa María Colotepec, que conecta la ciudad de Oaxaca con Puerto Escondido.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta tipo Urvan blanca con franjas azules de la línea Delfines salió de la carpeta asfáltica con dirección a Puerto Escondido. La unidad quedó volcada a un costado del camino, con nueve pasajeros a bordo.

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Al lugar arribaron paramédicos y elementos de la policía estatal, quienes trasladaron a los ocupantes a distintas unidades médicas de la zona, a diferentes hospitales de la región para su valoración médica.

Mientras tanto, las autoridades permanecen en la zona del percance para recabar información sobre el estado de salud de los heridos y realizar las diligencias correspondientes.

La Policía Vial Estatal llamó a extremar precauciones tras un accidente en el kilómetro 75, Santa María Colotepec

“En este accidente resultaron heridas nueve personas, todas originarias de Santa María Colotepec, las cuales fueron atendidas y trasladadas a diversas unidades médicas de la zona”, indicaron las autoridades.

Las personas lesionadas fueron identificadas como Elías Gabriel S., Enedelia R. M., Óscar B. C., Bárbara M. B. y Dulce María R. M. La lista incluye también a Regina M. L., Alfredo A. C., Ana Laura A. y Celeste S. P.

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Causas del percance bajo investigación

Los primeros reportes apuntan a una posible pérdida de control del conductor. De forma extraoficial circularon dos versiones adicionales: que el chofer pudo circular a exceso de velocidad, o que se quedó dormido al volante.

Sin embargo, ninguna hipótesis tiene confirmación oficial, por lo que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer la causa del accidente.

La Policía Vial Estatal llamó a extremar precauciones tras un accidente en el kilómetro 75, Santa María Colotepec

A raíz de los hechos, la Policía Vial pide a los conductores que transiten con precaución, en particular en la zona del kilómetro 75, donde personal de la corporación desplegó labores de abanderamiento. El objetivo es prevenir nuevos percances y garantizar condiciones seguras para quienes usan esta autopista.

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Finalmente, el Gobierno del Estado reiteró su compromiso con la atención ciudadana en materia de auxilio y asistencia médica. Las autoridades activaron de forma inmediata los servicios de emergencia en la vía que conecta los Valles Centrales con la Costa oaxaqueña.

“El Gobierno del Estado reitera su compromiso de atender a la ciudadanía que requiera de servicios de auxilio y asistencia médica”, concluye el comunicado.