México

Camioneta sufre aparatoso accidente en carretera de Oaxaca: hay nueve heridos

La Policía Vial Estatal llamó a extremar precauciones tras un accidente en el kilómetro 75, Santa María Colotepec

Guardar
Google icon
La Policía Vial Estatal llamó a extremar precauciones tras un accidente en el kilómetro 75, Santa María Colotepec
La Policía Vial Estatal llamó a extremar precauciones tras un accidente en el kilómetro 75, Santa María Colotepec

La Policía Vial Estatal exhortó este viernes a la ciudadanía con destino a la región de la Costa a extremar precauciones en la autopista Barranca Larga-Ventanilla, luego de registrarse un accidente en el kilómetro 75, a la altura de Santa María Colotepec, que conecta la ciudad de Oaxaca con Puerto Escondido.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta tipo Urvan blanca con franjas azules de la línea Delfines salió de la carpeta asfáltica con dirección a Puerto Escondido. La unidad quedó volcada a un costado del camino, con nueve pasajeros a bordo.

PUBLICIDAD

Al lugar arribaron paramédicos y elementos de la policía estatal, quienes trasladaron a los ocupantes a distintas unidades médicas de la zona, a diferentes hospitales de la región para su valoración médica.

Mientras tanto, las autoridades permanecen en la zona del percance para recabar información sobre el estado de salud de los heridos y realizar las diligencias correspondientes.

La Policía Vial Estatal llamó a extremar precauciones tras un accidente en el kilómetro 75, Santa María Colotepec
La Policía Vial Estatal llamó a extremar precauciones tras un accidente en el kilómetro 75, Santa María Colotepec

“En este accidente resultaron heridas nueve personas, todas originarias de Santa María Colotepec, las cuales fueron atendidas y trasladadas a diversas unidades médicas de la zona”, indicaron las autoridades.

Las personas lesionadas fueron identificadas como Elías Gabriel S., Enedelia R. M., Óscar B. C., Bárbara M. B. y Dulce María R. M. La lista incluye también a Regina M. L., Alfredo A. C., Ana Laura A. y Celeste S. P.

PUBLICIDAD

Causas del percance bajo investigación

Los primeros reportes apuntan a una posible pérdida de control del conductor. De forma extraoficial circularon dos versiones adicionales: que el chofer pudo circular a exceso de velocidad, o que se quedó dormido al volante.

Sin embargo, ninguna hipótesis tiene confirmación oficial, por lo que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer la causa del accidente.

La Policía Vial Estatal llamó a extremar precauciones tras un accidente en el kilómetro 75, Santa María Colotepec
La Policía Vial Estatal llamó a extremar precauciones tras un accidente en el kilómetro 75, Santa María Colotepec

A raíz de los hechos, la Policía Vial pide a los conductores que transiten con precaución, en particular en la zona del kilómetro 75, donde personal de la corporación desplegó labores de abanderamiento. El objetivo es prevenir nuevos percances y garantizar condiciones seguras para quienes usan esta autopista.

Finalmente, el Gobierno del Estado reiteró su compromiso con la atención ciudadana en materia de auxilio y asistencia médica. Las autoridades activaron de forma inmediata los servicios de emergencia en la vía que conecta los Valles Centrales con la Costa oaxaqueña.

“El Gobierno del Estado reitera su compromiso de atender a la ciudadanía que requiera de servicios de auxilio y asistencia médica”, concluye el comunicado.

Temas Relacionados

autopistamexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 29 de mayo

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 29 de mayo

Mujer es bautizada en redes como ‘Lady Martillo’ al golpear auto tras choque en CDMX

El conductor denunció que la joven reaccionó con agresividad después de un percance vial en la Ciudad de México

Mujer es bautizada en redes como ‘Lady Martillo’ al golpear auto tras choque en CDMX

Artículo 19 denuncia amenazas contra presidente de la Asociación de Periodistas en Sinaloa tras publicación sobre Rocha Moya

La organización pidió a las autoridades investigar el caso de Juan Manuel Partida Valdez y garantizar su protección

Artículo 19 denuncia amenazas contra presidente de la Asociación de Periodistas en Sinaloa tras publicación sobre Rocha Moya

Tabaquismo cobra 63 mil vidas al año en México: evidencia fallas en las políticas de control sanitario

Este padecimiento genera gastos superiores a 116 mil millones de pesos anuales en servicios médicos en el país,

Tabaquismo cobra 63 mil vidas al año en México: evidencia fallas en las políticas de control sanitario

Procesan por secuestro exprés a “El Deivid”, presunto líder de “La Chokiza” en el Edomex

La resolución judicial responde a su posible implicación contra un comerciante, lo que permitió a la Fiscalía avanzar de manera determinante en la desarticulación de la organización delictiva

Procesan por secuestro exprés a “El Deivid”, presunto líder de “La Chokiza” en el Edomex
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan por secuestro exprés a “El Deivid”, presunto líder de “La Chokiza” en el Edomex

Procesan por secuestro exprés a “El Deivid”, presunto líder de “La Chokiza” en el Edomex

Así fue como el papá de Harfuch ayudó a crecer el poder de El Mayo Zambada y a la creación del Cártel de Guadalajara

“El Rey Mago” busca frenar su entrega a Estados Unidos tras señalamientos con el CJNG

Cerditos de peluche: el símbolo que conecta recientes escenas de crímenes en Culiacán, Sinaloa

Acusado por EEUU de lavar dinero para Los Chapitos con criptomonedas solicita amparo en Sinaloa para evitar extradición

ENTRETENIMIENTO

System of a Down, ocho años de espera, a 20 años de su último disco y la permanente vigencia que complació a sus fanáticos

System of a Down, ocho años de espera, a 20 años de su último disco y la permanente vigencia que complació a sus fanáticos

Ventaneando acompaña a Mónica Castañeda tras muerte de su hermana: “Llevaba tiempo enferma”

J Balvin GRATIS en Monterrey: así puedes asistir al concierto por la clausura del Tour del Trofeo FIFA 2026

¿Qué es el humor capacitista y por qué el chiste de Chumel Torres atenta contra minorías?

Policías irrumpen en casa de Marianne Gonzaga buscando a su hija: ella transmite el cateo en vivo

DEPORTES

Un escenario, una caída y el parecido Juan Gabriel: la receta con la que Martinoli se hizo viral

Un escenario, una caída y el parecido Juan Gabriel: la receta con la que Martinoli se hizo viral

México vs Australia: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido amistoso del Tri

Matías Almeyda llega a Monterrey para iniciar su etapa como técnico de Rayados

Faitelson responde a Javier Aguirre por decir que el grupo de México en el Mundial 2026 “está de pechito”

Propietarios de palcos amagan con recurrir a la fuerza pública para acceder al Mundial de la FIFA 2026