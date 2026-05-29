Artículo 19 denuncia amenazas contra presidente de la Asociación de Periodistas en Sinaloa tras publicación sobre Rocha Moya

Un lente de cámara roto y una credencial de prensa yacen en el suelo agrietado, simbolizando la creciente violencia y los riesgos que enfrentan los periodistas en su labor diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización ARTICLE 19 México y Centroamérica denunció amenazas de muerte contra Juan Manuel Partida Valdez, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, tras acusar, a través de una publicación en Facebook, a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, de cometer actos de opacidad y nepotismo.

De acuerdo con el colectivo, la publicación cuestiona la poca transparencia del corporativo donde presuntamente trabajan los hijos de Rocha Moya.

También señala que el lugar no cuenta con nombre o logos, y menciona restricciones para el ingreso y vigilancia, lo que —según el texto difundido— sugiere posibles actos de opacidad y nepotismo.

Tras esa publicación, al menos dos perfiles amenazaron con atentar contra la integridad de la familia de Partida, con menciones específicas a sus nietos. Además, lo llaman “chayotero” y “amarillista”.

Partida sostiene que, momentos después, los perfiles eliminan los comentarios; sin embargo, logra obtener capturas de pantalla.

Antecedentes de amenazas dentro y fuera del entorno digital

ARTICLE 19 señaló que no es la primera vez que Partida es víctima de amenazas. El colectivo asegura tener registro de otras amenazas de muerte en su contra, no solo en el espacio digital, sino también fuera de línea.

Entre esos antecedentes, destacó una amenaza vía telefónica que, de acuerdo con el testimonio del periodista, incluye frases como: “En unos 40 minutos llego a tu casa” y “¿Qué nos cuesta matarlos?”.

Por las agresiones sistemáticas vinculadas a su labor periodística, desde 2022 Juan Manuel Partida cuenta con medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Piden investigación y seguimiento a las medidas de protección

ARTICLE 19 México y Centroamérica recordó que de acuerdo con el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es obligación del Estado mexicano garantizar el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas, lo que incluye prevenir, proteger y procurar justicia.

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También citó el principio nueve de la Declaración de principios sobre libertad de expresión, que establece que las amenazas contra periodistas y otras agresiones relacionadas con su labor coartan la libertad de expresión y obligan a los Estados a prevenir e investigar los hechos, sancionar a los responsables y asegurar reparación adecuada a las víctimas.

Además, el colectivo refiere que, según su informe anual 2026, en 2025 el ambiente hostil contra la prensa se posiciona como la principal tendencia de violencia contra la prensa; dentro de ese entorno, las amenazas figuran entre las agresiones más frecuentes.

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En el mismo documento, identifica a Sinaloa como uno de los estados con porcentaje más alto de violencia letal durante el año pasado.

Ante estos hechos, ARTICLE 19 exige a la FEADLE una investigación pronta, exhaustiva, imparcial y transparente del caso de Juan Manuel Partida Valdez, y que se agoten las líneas relacionadas con su labor periodística conforme al Protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión.

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También solicita al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas mantener las medidas de protección y darles seguimiento periódico para salvaguardar la integridad del periodista.