Sheinbaum pide escuchar versión del Tribunal de la CDMX en caso de John Ulrich, empresario estadounidense detenido en México

Sheinbaum pidió escuchar la versión del Tribunal capitalino. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo este martes, durante la conferencia de prensa matutina, que hay que escuchar la versión del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) en el caso del empresario estadounidense John Ulrich, quien se encuentra detenido en un reclusorio de la capital mexicana.

Sheinbaum dijo, frente a medios de comunicación desde Palacio Nacional, que se preguntaría al Tribunal de Justicia de la Ciudad de México la razón por la que Ulrich estaba detenido, pues su defensa denunciaba corrupción, pero no se podía tomar así sin que se comprobara y había que escuchar la versión del Tribunal para poder tener una opinión. Además, dijo que pediría al mismo Tribunal hacer pública su versión para poder emitir una opinión.

“Yo creo que hay que escuchar la versión del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México porque la defensa, evidentemente, para defender a su cliente, a la persona, evidentemente está defendiendo a la persona, hay que escuchar la otra versión, entonces vamos a preguntar al Tribunal de Justicia de la Ciudad de México por qué esta persona está detenida, porque probablemente él denuncia que hay corrupción, bueno, pues tiene que demostrarse, no lo podemos tomar de antemano como que es así, hay que escuchar la otra versión para poder tomar una opinión, y pues le pedimos ahí al Tribunal Superior de Justica de la Ciudad de México, no sé si ya lo hizo público o no, pero que pueda hacer pública su versión en este caso, para poder tomar una opinión”, dijo la mandataria nacional.

Esto en relación al cuestionamiento que le hizo una periodista, quien señaló que en los últimos días había trascendido el caso del Ulrich, uno de los herederos de la empresa Baco, una de las más emblemáticas en cuanto a útiles escolares, y quien está preso desde hace ocho meses en el Reclusorio Sur bajo el delito de administración fraudulenta, denuncia que hizo su propio hermano, Edgar Ulrich, y que el propio delito, señaló la reportera, no ameritaba prisión poreventiva, sin embargo, continúa encarcelado.

La defensa del empresario acusó que dentro del Tribunal capitalino se vendían combos penales. FOTO: MISAEL VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM

Este caso, cuestionó la periodista, ha llamado la atención por varias razones, entre ellas, porque la defensa ha denunciado que el encarcelamiento se dio gracias a que dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Rafael Guerra, se venden combos penales, que incluyen orden de aprehensión y prisión preventiva justificada.

Además, John Ulrich es ciudadano estadounidense, y además, al tener la ciudadanía estadounidense, se acogió a la orden ejecutiva firmada el año pasado por este gobierno, que brinda apoyo a ciudadanos estadounidenses que son detenidos en alguna parte del mundo. Recordó que ya se había enviado una carta al propio Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y el jueves pasado se dio a conocer que se le brindaba apoyo consular.