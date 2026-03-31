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Serie ‘La Oficina’ es todo un éxito en México: ¿habrá segunda temporada?

El show cautivó a la audiencia desde su estreno

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Fernando Bonilla protagoniza el éxito televisivo de La Oficina en México (Amazon)
Fernando Bonilla protagoniza el éxito televisivo de La Oficina en México (Amazon)

La producción mexicana “La Oficina”, adaptación local del formato “The Office”, se estrenó en Amazon Prime Video el 13 de marzo y ya se ubicó entre los estrenos más populares del año en la plataforma.

A pesar de la alta demanda y de que millones de personas han completado los ocho episodios de la primera temporada, no existe aún una confirmación oficial sobre la renovación para una segunda entrega.

Fue el actor Fernando Bonilla, quien interpreta a Jerónimo Ponce III, quien declaró que el elenco permanece a la espera de novedades: “No tenemos ninguna información por el momento. Lo mejor que podemos hacer para que haya una segunda, tercera, cuarta o quinta, y más temporadas, pues es verla, recomendarla y que más gente la vea, y volverla a ver. Y bueno, así, ojalá que nos renueven”.

La Oficina no ha sido renovada para una segunda temporada, pero ante el éxito, las probabilidades son altas (Prime Video)
La Oficina no ha sido renovada para una segunda temporada, pero ante el éxito, las probabilidades son altas (Prime Video)

Bonilla, además, pidió a los seguidores que impulsen la producción de nuevos capítulos mediante un movimiento en redes sociales, sugiriendo que los usuarios interactúen y etiqueten a Prime Video, con el objetivo de llamar la atención de la plataforma y favorecer la renovación del título.

Aunque no hay nada confirmado, sería raro que, ante el éxito, Prime Video no renueve el show para una segunda temporada, así que es probable que muy pronto haya un anuncio.

¿De qué trata La Oficina?

La oficina (Prime Video)
La oficina (Prime Video)

La serie se desarrolla en el entorno de Olimpo, una empresa de jabones ubicada en Aguascalientes y perteneciente a la familia Ponce. El argumento se centra en mostrar el día a día dentro de este espacio laboral, donde el típico estilo godín mexicano es el ingrediente principal.

El liderazgo de la narrativa recae en Jerónimo Ponce III, gerente regional de Jabones Olimpo, cuya personalidad refleja la fusión de Michael Scott y David Brent, pero con una marcada impronta nacional.

Entre los empleados, resalta Memo Guerrero, una versión cercana a Jim Halpert, delineado como un ejecutivo atractivo, sarcástico y desencantado de la rutina. El papel es interpretado por Fabrizio Santini.

La serie también presenta a Abi Delgado, quien tiene a su cargo el área de ventas y la administración de la “tiendita” interna. Alejandra Ley.

El personaje de Aniv Rubio, claramente inspirado en Dwight Schrute, es el “lamebotas” estratégico y obsesivo dentro del microcosmos de la oficina. Su interpretación recae en Edgar Villa “Villita”, figura consolidada en el ámbito de la comedia en México, cuya capacidad de observación y adaptación de estereotipos cotidianos subraya el esfuerzo de la producción por traducir humor y situaciones al idiosincrático entorno godín nacional.

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