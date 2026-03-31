¿Se puede pedir alcohol en restaurantes durante la Ley Seca de Semana Santa? Lo que dice la Gaceta Oficial de CDMX

La Ley Seca busca evitar incidentes y mantener el orden público durante celebraciones religiosas de alta afluencia en la CDMX y Estado de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la Semana Santa 2026 en la Ciudad de México, la Ley Seca aplica en fechas y zonas específicas, principalmente en las alcaldías donde se llevan a cabo celebraciones religiosas de gran afluencia, como Iztapalapa, Cuajimalpa, Xochimilco, Magdalena Contreras y Tláhuac.

Según la Gaceta Oficial de la CDMX, la prohibición de venta de alcohol está vigente desde las 00:00 horas del jueves 2 de abril hasta las 23:59 horas del domingo 5 de abril en las zonas señaladas.

La restricción alcanza a todos los establecimientos mercantiles, incluidos bares, vinaterías, tiendas y supermercados.

Restaurantes ubicados en zonas turísticas como Roma, Condesa y Polanco pueden continuar vendiendo alcohol con alimentos, salvo disposiciones contrarias de la alcaldía (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a restaurantes, la Gaceta Oficial establece que en las zonas donde se aplica la Ley Seca de forma estricta, la venta de bebidas alcohólicas queda suspendida, incluso como acompañamiento de alimentos.

Dónde no habrá ley seca en restaurantes

No obstante, en zonas turísticas como Roma, Condesa o Polanco, la venta en restaurantes que acompañan bebidas alcohólicas con alimentos suele mantenerse permitida, salvo orden expresa de la alcaldía correspondiente.

La recomendación es consultar los comunicados de la Gaceta Oficial y de cada alcaldía, ya que las excepciones pueden variar según la zona y la festividad.

Para qué sirve la ley seca en CDMX

Todos los establecimientos, incluidos bares, tiendas y supermercados, deben suspender la venta de alcohol en las fechas determinadas de Ley Seca en la Ciudad de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México han dispuesto la aplicación de la Ley Seca en diversas zonas durante la Semana Santa de 2026.

La medida, que busca evitar incidentes y mantener el orden durante las celebraciones religiosas, abarcará varios días y afectará tanto a la venta como al consumo de bebidas alcohólicas.

Ley seca en Iztapalapa

En la alcaldía Iztapalapa, la prohibición se implementará en ocho barrios donde se realiza la tradicional representación de la Pasión de Cristo.

Las zonas afectadas serán:

La restricción prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde el jueves 2 de abril hasta el domingo 5 de abril en las zonas específicas señaladas por la Gaceta Oficial de CDMX(Imagen Ilustrativa Infobae)

San Ignacio

Santa Bárbara

La Asunción

San Lucas

San Pedro

San Miguel

San Pablo

San José

El objetivo es reducir riesgos y garantizar un ambiente familiar ante la gran afluencia de visitantes que se espera en estos días.

Cuánto acaba la Ley Seca

El inicio de la restricción está previsto para los primeros minutos del jueves y se mantendrá hasta las 23:59 horas del Domingo de Resurrección.

Sin embargo, en Cuajimalpa de Morelos, la Ley Seca se extenderá hasta el domingo 5 de abril, según confirmó el alcalde Carlos Orvañanos Rea.

Ley Seca en el Estado de México

En el Estado de México, al menos dos municipios han confirmado la aplicación de la Ley Seca: San Mateo Atenco y Cuautitlán Izcalli.

En Iztapalapa, la Ley Seca impacta ocho barrios donde se realiza la representación de la Pasión de Cristo, garantizando seguridad para los asistentes FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

En San Mateo Atenco, la restricción se mantendrá durante los días 2 y 3 de abril, según informó la alcaldesa Ana Muñiz Neyra.

La decisión busca asegurar el desarrollo de las actividades religiosas y garantizar la seguridad en el municipio.

Por otro lado, en Cuautitlán Izcalli, el alcalde Daniel Serrano detalló que la prohibición afectará principalmente a los establecimientos que no tengan permisos específicos para vender alcohol.

El consumo solo estará permitido en negocios cuyo giro principal sea la venta de alimentos acompañados de bebidas alcohólicas, mientras que en el resto quedará vetado durante el periodo señalado.