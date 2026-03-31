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Reciclatrón CDMX: dónde se ubican las estaciones fijas y qué tipos de residuos electrónicos puedes llevar

La recolección de residuos electrónicos evita que terminen en la basura doméstica y reduce su impacto en la salud y el medio ambiente

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Reciclatrón CDMX
La recolección de residuos electrónicos evita que terminen en la basura doméstica y reduce su impacto en la salud y el medio ambiente. (SEDEMA)

Las autoridades de la Ciudad de México recientemente inauguraron la segunda estación fija del programa Reciclatrón, un proyecto impulsado por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) en colaboración con la Alcaldía Tlalpan. El nuevo punto de acopio opera dentro del Centro Deportivo General Rodolfo Sánchez Taboada, con el fin de acercar a los habitantes alternativas seguras y accesibles para la disposición de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso.

Desde su creación en 2013, el Reciclatrón ha buscado generar conciencia sobre el impacto ambiental que generan los residuos tecnológicos y fomentar la recuperación de materiales valiosos contenidos en estos equipos. En poco más de una década, el programa ha logrado reunir más de 2 mil 600 toneladas de residuos electrónicos y sumar la participación de más de 120 mil personas interesadas en aportar a la economía circular.

Reciclatrón CDMX
La Ciudad de México suma dos estaciones fijas del Reciclatrón, ubicadas en Azcapotzalco y Tlalpan, para facilitar el reciclaje seguro de residuos eléctricos y electrónicos a la ciudadanía. (SEDEMA)

La apertura de estaciones fijas responde a una estrategia de expansión que busca instalar puntos de acopio permanentes en cada una de las 16 alcaldías de la capital. Esta medida pretende facilitar la participación ciudadana y evitar que los residuos electrónicos terminen en tiraderos clandestinos o mezclados con la basura doméstica, lo que podría derivar en riesgos a la salud y daños al ambiente por la liberación de sustancias peligrosas.

En dónde se encuentran las estaciones del Reciclatrón

El primer punto fijo del Reciclatrón abrió sus puertas en la Alameda Norte, alcaldía Azcapotzalco (Primer Callejón del Rosario 11C, Santa Bárbara). Este centro recibe residuos de lunes a domingo, entre las 9:00 y las 15:00 horas. La segunda estación, recién habilitada en la demarcación de Tlalpan, amplía la cobertura y acerca el servicio a más habitantes de la capital. Las autoridades han anunciado que se prevé la apertura de más estaciones en los próximos meses hasta abarcar todo el territorio de la ciudad.

En los centros de acopio del Reciclatrón, la ciudadanía, empresas, comercios, instituciones educativas y gobiernos locales pueden entregar un volumen máximo de un metro cúbico por persona de residuos, siempre que se trate de objetos completos y en condiciones aceptables.

Reciclatrón
Ciudadanos, empresas y escuelas pueden entregar teclados, pantallas, pilas y más en los centros fijos del Reciclatrón, que buscan incrementar la recuperación de materiales reciclables en la capital. (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

Que residuos llevar a los puntos de Reciclatrón en CDMX

  • Teclados
  • Impresoras
  • Cámaras
  • Discos duros
  • Radios
  • Licuadoras
  • Aspiradoras
  • Microondas
  • Pantallas
  • Teléfonos
  • Pilas
  • Baterías

No se reciben:

  • CPUs abiertos
  • Módems
  • Focos ahorradores
  • Equipos rotos o contaminados.

El objetivo es asegurar que los materiales recuperados sean aprovechables y que no representen un riesgo adicional durante su manipulación. Las autoridades han destacado que la participación ciudadana es clave para consolidar una ciudad más limpia y sostenible.

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