Quién es Ernesto Rodríguez, el médico mexicano desaparecido tras viaje a El Salvador

Ernesto Rodríguez Soto debía reincorporarse a sus actividades laborales y profesionales el martes 17 de marzo. Aún se desconoce su paradero. (Crédito: Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador)

Ernesto Rodríguez Soto, médico radiólogo de 36 años originario de Monterrey, Nuevo León, fue reportado como desaparecido el 11 de marzo de 2026, tras viajar a El Salvador, donde fue visto por última vez en el departamento de La Paz.

De acuerdo con su ficha de búsqueda, mide 1.80 metros, es de complexión robusta, tez aperlada, cabello negro corto y escaso, ojos café oscuro, nariz ancha y labios delgados. No presenta señas particulares adicionales.

En una charla con Infobae México, su hermano, Raúl Rodríguez, informó que el último contacto se registró un día después de su ingreso al país centroamericano. Ernesto salió —el 10 de marzo— de la colonia Hogares Ferrocarrileros, Nuevo León, rumbo al aeropuerto local. Haría una escala en la Ciudad de México para, posteriormente, volar hacia El Salvador.

Según los datos conocidos hasta ahora, el médico viajaría por placer y tenía previsto regresar a México el 17 de marzo, fecha en la que debía reincorporarse a sus actividades laborales.

Su hermano Raúl lo describió como una persona reservada, por lo que en un inicio la falta de comunicación no generó alarma dentro de la familia. Sin embargo, con el paso de los días y la ausencia de noticias sobre su retorno, la preocupación aumentó.

“No hemos tenido nueva información ni contacto con él. Es una persona muy reservada, por lo que, en un principio, no nos extrañó que no se comunicara con nosotros, además de que anteriormente ya había hecho varios viajes de placer a la misma región”, explicó su hermano a Infobae México, y agregó “tenemos la confianza de que vuelva”.

(Crédito: Busquemos Juntos Desaparecidos en Teocaltiche)

Raúl añadió que la familia ha recurrido a redes sociales y creadores de contenido en México y El Salvador para difundir el caso y ampliar la posibilidad de obtener información sobre su paradero.

El hermano del médico planteó distintas hipótesis ante la falta de contacto, entre ellas un posible robo o, incluso, una privación de la libertad. También mencionó el contexto de seguridad en El Salvador y el régimen de excepción vigente en ese país como elementos que, desde la perspectiva familiar, podrían explicar la desaparición.

/el-salvador/2026/03/31/desaparicion-de-un-medico-mexicano-en-el-salvador-despierta-dudas-al-no-confirmarse-el-motivo-ni-el-destino-de-su-viaje/

“La falta de comunicación y aislamiento sólo me hacen suponer que le quitaron sus pertenencias (laptop, celular, identificaciones y dinero). No sabemos si pudo ser un robo, una privación de la libertad e, incluso, una detención. He leído sobre el estado de excepción en El Salvador y es muy estricto, pues no importa si eres ciudadano o turista, pierdes todo tipo de derechos una vez que resultas sospechoso de algo para las autoridades y pueden detenerte aunque seas inocente. Incluso te mantienen aislado, privado, olvidado (en los centros de detención). Para mí esa también es una posibilidad (que explica su ausencia)”.

“Creo que en este punto ya necesitan intervenir las embajadas, de ser el caso. Buscaremos apoyo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y hacer eco también en el del presidente Nayib Bukele”, agregó.

El hermano del médico planteó distintas hipótesis ante la falta de contacto, entre ellas un posible robo o, incluso, una privación de la libertad. (Crédito: CLBNL)

Búsqueda en El Salvador

El Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador emitió una alerta oficial para su localización, con base en la información proporcionada por la familia. Las autoridades salvadoreñas habilitaron el número 77329100 para recibir reportes que ayuden a dar con su paradero.

En México, la búsqueda de Ernesto Rodríguez Soto permanece activa a través de instancias especializadas, que mantienen abiertos diversos canales para la recepción de información.

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI GEBI) habilitó el correo aei.gebi@fiscalianl.gob.mx y el teléfono 81 20 20 44 11 para recibir reportes, a los que se suman la Policía Cibernética, mediante ciberpol.fc.ssp@nuevolon.gob.mx.

Además, la Comisión Local de Búsqueda de Nuevo León, disponible en comisiondebusqueda@nuevolon.gob.mx y en el número 81 19 90 38 73. Las autoridades solicitaron a la población aportar cualquier dato que contribuya a ubicar al médico.