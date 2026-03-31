Qué bancos darán servicio en Jueves y Viernes Santo y qué pasa si tu fecha límite de pago coincide con un día inhábil

Durante la Semana Santa, las sucursales bancarias en México suspenderán la atención al público los días jueves 2 y viernes 3 de abril, de acuerdo con lo establecido en el calendario de días inhábiles del sector financiero.

La medida aplica a nivel nacional y forma parte de la regulación definida por autoridades financieras.

Suspensión de operaciones en sucursales bancarias

(Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La Asociación de Bancos de México informó que las unidades permanecerán cerradas durante ambos días festivos.

Esta disposición responde al calendario oficial de días inhábiles establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2025.

El organismo señaló que, aunque las operaciones en sucursales se suspenderán durante esos días, las instituciones bancarias ubicadas dentro de centros comerciales y supermercados mantendrán su servicio en los horarios habituales.

Alternativas para realizar operaciones durante los días inhábiles

(CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

A pesar del cierre de sucursales, los usuarios podrán acceder a distintos canales para realizar operaciones bancarias. Entre ellos se encuentran cajeros automáticos, corresponsales bancarios, así como servicios de banca digital y telefónica, disponibles las 24 horas.

La ABM recordó que estos medios permiten consultar saldos, realizar transferencias y efectuar pagos sin necesidad de acudir a una sucursal física.

De acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, si una fecha límite de pago coincide con un día inhábil, este podrá efectuarse al siguiente día hábil sin generar cargos adicionales.