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¿Pagan más que el salario mínimo? Esto recibirás al mes en Jóvenes Construyendo el Futuro si entras este 1 de abril

El programa incrementó el apoyo económico a los aprendices este año

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Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de febrero (Gobierno de México)
El programa impulsado por el gobierno de México Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá una nueva convocatoria a partir del 1 de abril (Gobierno de México)

El programa impulsado por el gobierno de México Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá una nueva convocatoria a partir del 1 de abril para que más personas puedan postularse.

La iniciativa social fue impulsada por el gobierno de México bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador desde 2019 y se encuentra disponible en las 32 entidades federativas del país. La política va dirigida a personas de 1 a 29 años de edad que no estudian ni trabajan

La finalidad de la política es ayudar a los jóvenes a generar experiencia de trabajo para que posteriormente puedan ingresar al mundo laboral.

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¿Cuánto recibirán los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro que se inscriban en abril?

Los nuevos beneficiarios que se registren a Jóvenes Construyendo el Futuro en abril recibirán un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos, lo que equivale al salario mínimo en México. Tomando en cuenta esto, al final de los 12 meses que es lo que dura la capacitación, los aprendices obtendrán 114 mil 984 pesos.

El dinero se entrega de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del banco Bienestar. Además, cabe indicar que los beneficiarios también pueden acceder al seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

El siguiente depósito de Jóvenes Construyendo el Futuro se realizará el 28 de marzo

¿Cómo registrarse al programa?

Tomando en cuenta la última convocatoria, el proceso de inscripción comienza en la plataforma oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde las personas interesadas acceden a la sección “Registro de aprendiz” para ingresar sus datos personales.

Después de seleccionar ‘Registro de aprendiz’ en la página principal, se debe completar y verificar la información general, ubicar la dirección del domicilio en el mapa, cargar una fotografía y descargar la carta compromiso antes de finalizar el registro.

Cabe señalar que para participar, es indispensable contar con un registro en la plataforma digital. Al iniciar el periodo de incorporación, las personas interesadas ingresan a su cuenta, consultan la oferta de centros de trabajo y eligen aquel que se adapte mejor a sus intereses para postularse.

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Detalles especificas de las capacitaciones laborales

Cada Centro de Trabajo establece jornadas de cinco a ocho horas diarias durante cinco días a la semana, y ofrece a los aprendices la posibilidad de elegir entre nueve áreas de especialización: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

Al concluir los doce meses de capacitación, quienes participan en la iniciativa reciben un certificado que avala las habilidades adquiridas.

El objetivo fijado para 2026 plantea incorporar a 500 mil jóvenes a Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes accederán a apoyos económicos de forma bimestral. Desde su creación, el programa ha sumado la participación de 3 millones 423 mil 461 personas, con un 58% de mujeres, y ha requerido una inversión social total de 158 mil millones de pesos.

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