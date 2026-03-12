Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cuándo cae el pago de marzo a todos los aprendices?

Jóvenes Construyendo el Futuro entrega un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos, lo que equivale al salario mínimo en México (Jovani Pérez)

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa social impulsada por el gobierno de México desde 2019 que tiene como objetivo ayudar a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen a través de una capacitación laboral gratuita en cualquier empresa o centro de trabajo que participe.

Este 2026, cada aprendiz que participa en el programa recibe un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos, lo que equivale al salario mínimo en México, así como seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

La finalidad de la política es ayudar a los jóvenes a generar experiencia de trabajo para que posteriormente puedan ingresar al mundo laboral.

¿Cuándo cae el pago de marzo de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Tomando en cuenta las fechas en que se distribuyen los recursos, se espera que el pago de este mes de Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026 a los aprendices llegue el próximo sábado 28 de marzo.

Cabe recordar que el depósito correspondiente al programa se realiza los días 28 de cada mes. Para verificar si el dinero ya se encuentra disponible, los participantes pueden acudir a un cajero automático de Banco Bienestar, acceder a la plataforma oficial o ingresar en la aplicación móvil.

Los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro reciben cada mes un apoyo económico de 8, 480 pesos (Foto: Programas para el Bienestar )

Además, para resolver dudas o realizar trámites y seguimiento, los interesados pueden acceder a la plataforma digital, comunicarse a la Línea del Gobierno (079), disponible las 24 horas, o utilizar el número 800 841 2020, que atiende de lunes a sábado asuntos relacionados con reportes de tarjetas. Además, la plataforma ofrece avisos para mantener informados a los participantes sobre notificaciones relevantes.

¿Cómo registrarse al programa?

Tomando en cuenta la última convocatoria, el proceso de inscripción comienza en la plataforma oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde las personas interesadas acceden a la sección “Registro de aprendiz” para ingresar sus datos personales.

Después de seleccionar ‘Registro de aprendiz’ en la página principal, se debe completar y verificar la información general, ubicar la dirección del domicilio en el mapa, cargar una fotografía y descargar la carta compromiso antes de finalizar el registro.

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de febrero (Gobierno de México)

Impacto social de Jóvenes Construyendo el Futuro

El objetivo fijado para 2026 plantea incorporar a 500 mil jóvenes a Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes accederán a apoyos económicos de forma bimestral. Desde su creación, el programa ha sumado la participación de 3 millones 423 mil 461 personas, con un 58% de mujeres, y ha requerido una inversión social total de 158 mil millones de pesos.

Durante los primeros 13 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, se agregaron 450 mil nuevos beneficiarios y se destinaron cerca de 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre.