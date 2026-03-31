Mujer desmiente acusación de violencia sexual contra su esposo en Chihuahua

Sara Barrón difundió un video en redes sociales para aclarar su versión de los hechos. (Impresión de pantalla video)

Luego de varios días de controversia mediática, Sara Barrón, mujer detenida en Parral, Chihuahua, difundió un video en redes sociales para desmentir las acusaciones de violencia familiar que circularon en distintos medios de comunicación y plataformas digitales.

La mujer aseguró que la versión difundida públicamente es falsa y que los hechos ocurridos el pasado 25 de marzo derivaron de un conflicto marital, no de una agresión sexual como se reportó inicialmente.

Niega agresión y acusa distorsión mediática

En su mensaje, Barrón sostuvo que la cobertura de su caso estuvo marcada por el “amarillismo, mentiras y crueldad”, lo que —afirmó— no solo la afectó a ella, sino también a su esposo y a su hija.

De acuerdo con su relato, el incidente comenzó alrededor de las 11 de la noche, cuando encontró contenido en el teléfono celular de su esposo que le generó molestia. Tras ello, el propio hombre habría llamado a la policía, lo que derivó en su detención dentro del domicilio.

“Él pidió mi detención… me esposaron aquí dentro de mi casa”, explicó.

La mujer permaneció 57 horas detenida antes de quedar en libertad. (Facebook)

Barrón detalló que posteriormente fue trasladada a distintas instancias, incluyendo comandancia, la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) y la fiscalía estatal, donde —según dijo— inicialmente se consideró que el caso no ameritaba ese nivel de intervención.

Versión viral, sin sustento: asegura

La mujer rechazó categóricamente la versión que se difundió en medios, en la que se señalaba que había intentado obligar a su esposo a mantener relaciones sexuales y que, ante la negativa, lo habría agredido físicamente con un cinturón.

“Eso no pasó”, enfatizó.

Como parte de su defensa, indicó que su esposo cuenta con un certificado médico que acredita la ausencia de lesiones, golpes o marcas, lo cual —según su testimonio— fue confirmado también de manera verbal ante las autoridades.

Barrón aseguró además que solicitó a diversos medios corregir la información difundida; sin embargo, denunció que se negaron bajo el argumento de que la noticia generaba altos niveles de audiencia.

Detención prolongada por presión mediática

La mujer permaneció 57 horas detenida, tiempo que atribuyó a la presión generada por la viralización del caso.

“El caso se volvió mediático… pedían una respuesta”, afirmó.

Tras su audiencia, Barrón recuperó su libertad y actualmente se encuentra en su domicilio junto a su familia. Aseguró que cuenta con el respaldo de su esposo, quien —según dijo— también se ha visto afectado por la exposición pública.

Impacto social y llamado a la prudencia

Barrón también expresó su preocupación por el impacto que el caso tuvo en redes sociales, donde —señaló— recibió comentarios tanto de apoyo como de burla y ataques.

“La noticia se salió completamente de contexto… me duele ver los comentarios”, expresó.

Finalmente, sostuvo que, de haber sido ciertas las acusaciones, habría enfrentado consecuencias legales más graves, incluyendo penas de prisión por el delito de violencia familiar. No obstante, afirmó que la intervención de su esposo y el esclarecimiento de los hechos permitieron cerrar el caso favorablemente.