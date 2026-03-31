México

Mujer desmiente acusación de violencia sexual contra su esposo en Chihuahua

Sara Barrón asegura que nunca obligó a su esposo a tener relaciones sexuales y denuncia manipulación mediática

Guardar
Sara Barrón difundió un video en redes sociales para aclarar su versión de los hechos. (Impresión de pantalla video)
Sara Barrón difundió un video en redes sociales para aclarar su versión de los hechos. (Impresión de pantalla video)

Luego de varios días de controversia mediática, Sara Barrón, mujer detenida en Parral, Chihuahua, difundió un video en redes sociales para desmentir las acusaciones de violencia familiar que circularon en distintos medios de comunicación y plataformas digitales.

La mujer aseguró que la versión difundida públicamente es falsa y que los hechos ocurridos el pasado 25 de marzo derivaron de un conflicto marital, no de una agresión sexual como se reportó inicialmente.

Niega agresión y acusa distorsión mediática

En su mensaje, Barrón sostuvo que la cobertura de su caso estuvo marcada por el “amarillismo, mentiras y crueldad”, lo que —afirmó— no solo la afectó a ella, sino también a su esposo y a su hija.

De acuerdo con su relato, el incidente comenzó alrededor de las 11 de la noche, cuando encontró contenido en el teléfono celular de su esposo que le generó molestia. Tras ello, el propio hombre habría llamado a la policía, lo que derivó en su detención dentro del domicilio.

Él pidió mi detención… me esposaron aquí dentro de mi casa”, explicó.

La mujer permaneció 57 horas detenida antes de quedar en libertad. (Facebook)
La mujer permaneció 57 horas detenida antes de quedar en libertad. (Facebook)

Barrón detalló que posteriormente fue trasladada a distintas instancias, incluyendo comandancia, la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) y la fiscalía estatal, donde —según dijo— inicialmente se consideró que el caso no ameritaba ese nivel de intervención.

Versión viral, sin sustento: asegura

La mujer rechazó categóricamente la versión que se difundió en medios, en la que se señalaba que había intentado obligar a su esposo a mantener relaciones sexuales y que, ante la negativa, lo habría agredido físicamente con un cinturón.

Eso no pasó”, enfatizó.

Como parte de su defensa, indicó que su esposo cuenta con un certificado médico que acredita la ausencia de lesiones, golpes o marcas, lo cual —según su testimonio— fue confirmado también de manera verbal ante las autoridades.

Barrón aseguró además que solicitó a diversos medios corregir la información difundida; sin embargo, denunció que se negaron bajo el argumento de que la noticia generaba altos niveles de audiencia.

Detención prolongada por presión mediática

La mujer permaneció 57 horas detenida, tiempo que atribuyó a la presión generada por la viralización del caso.

El caso se volvió mediático… pedían una respuesta”, afirmó.

Tras su audiencia, Barrón recuperó su libertad y actualmente se encuentra en su domicilio junto a su familia. Aseguró que cuenta con el respaldo de su esposo, quien —según dijo— también se ha visto afectado por la exposición pública.

Impacto social y llamado a la prudencia

Barrón también expresó su preocupación por el impacto que el caso tuvo en redes sociales, donde —señaló— recibió comentarios tanto de apoyo como de burla y ataques.

La noticia se salió completamente de contexto… me duele ver los comentarios”, expresó.

Finalmente, sostuvo que, de haber sido ciertas las acusaciones, habría enfrentado consecuencias legales más graves, incluyendo penas de prisión por el delito de violencia familiar. No obstante, afirmó que la intervención de su esposo y el esclarecimiento de los hechos permitieron cerrar el caso favorablemente.

Temas Relacionados

violenciaChihuahuadetenidavideodesmienteSara Barrónmexico-noticias

Más Noticias

Tribunal Electoral de Baja California sanciona a exgobernador Jaime Bonilla por violencia política de género contra Marina del Pilar

Se determinó que las expresiones de exgoebernador reprodujeron estereotipos de género

Tribunal Electoral de Baja California sanciona a exgobernador Jaime Bonilla por violencia política de género contra Marina del Pilar

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de marzo: tránsito abundante en av. División del Norte y Av. del Imán

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de marzo: tránsito abundante en av. División del Norte y Av. del Imán

Montachoques agreden a familia a la altura de Ojo de Agua en la autopista México-Pachuca

A pesar de la viiolencia y que el suceso fue en la caseta de cobro, no hubo detenidos

Montachoques agreden a familia a la altura de Ojo de Agua en la autopista México-Pachuca

Becas Rita Cetina y Juárez 2026: calendario OFICIAL de pagos de abril a todos los beneficiarios en el Edomex

Los depósitos se distribuirán de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada participante

Becas Rita Cetina y Juárez 2026: calendario OFICIAL de pagos de abril a todos los beneficiarios en el Edomex

Esto debes hacer si no te entregan un medicamento en clínicas del IMSS, ISSSTE o Bienestar

Las personas pueden acceder al sitio web o marcar al número habilitado por el Gobierno de México para solicitarlo

Esto debes hacer si no te entregan un medicamento en clínicas del IMSS, ISSSTE o Bienestar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas son todas las acusaciones contra Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora en Tabasco

Estas son todas las acusaciones contra Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora en Tabasco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de marzo: policía de Puebla muere tras choque e incendio de su unidad

Amiga de la repostera Carmiña Castro narra su ‘levantón’ en Culiacán: había reabierto su negocio hace dos semanas

Quién es “El Payín”, presunto criminal del Cártel de Sinaloa que murió al estallar una camioneta en la México-Pachuca

FGE Tabasco gira orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena por desaparición forzada

ENTRETENIMIENTO

Damián Alcázar critica protestas con lonas en la reinauguración del Estadio Ciudad de México: “Prianistas”

Damián Alcázar critica protestas con lonas en la reinauguración del Estadio Ciudad de México: “Prianistas”

Suga, de BTS, sorprende al usar la marca de ropa del ‘Canelo’ Álvarez: ¿cuánto cuesta y dónde comprarla?

Hospitalizan a Julio Preciado en Mazatlán; él reaparece para explicar su estado de salud

Cristian Castro está por terminar la preparatoria a los 51 años y anuncia que cursará la universidad: “Mi mamá estudió en la UNAM”

Equipo legal de Laura Zapata prepara demanda contra Kunno tras polémica en La Casa de los Famosos

DEPORTES

¿Guillermo Ochoa o Tala Rangel? Aguirre insinúa quién sería el portero titular ante Bélgica

¿Guillermo Ochoa o Tala Rangel? Aguirre insinúa quién sería el portero titular ante Bélgica

DT de Irak elogia las instalaciones de los Rayados previo al Mundial 2026: “Monterrey está preparada para recibir la Copa del Mundo”

¿Cuándo y dónde será la próxima carrera de Checo Pérez en la F1 tras la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita?

Rudi García, DT Bélgica rompe el silencio sobre la salida del Chucky Lozano del Napoli

Suga, de BTS, sorprende al usar la marca de ropa del ‘Canelo’ Álvarez: ¿cuánto cuesta y dónde comprarla?