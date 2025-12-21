México

Hallan el cuerpo sin vida de juez de distrito de Chihuahua en su propia casa

El funcionario de 38 años había sido jefe de asuntos internos de la fiscalía

Las autoridades hallaron el cuerpo
Las autoridades hallaron el cuerpo de Omar Felipe García Cano, juez de distrito de Chihuahua. (Especial)

Omar Felipe García Cano, de 38 años de edad, fue hallado sin vida dentro de un domicilio ubicado en la colonia Haciendas del Parque en Parral.

De acuerdo con reportes de múltiples medios locales, el hombre se quitó la vida la madrugada del pasado sábado 20 de diciembre de 2025 al interior de su hogar.

García Cano había ocupado cargos como coordinador de Ministerios Públicos en la Fiscalía Zona Sur durante la gestión de Juan Olague, y posteriormente fue jefe de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado (FGE), hasta que resultó electo como juez en el reciente proceso del Poder Judicial.

La fiscalía del estado lamentó
La fiscalía del estado lamentó lo ocurrido y dio el pesame a su familia. (Redes sociales)

El hallazgo del cuerpo del juez

Según los datos de la Fiscalía, el personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) atendió el reporte en la calle Haciendas del Parque, donde encontraron al hombre con una herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza. Las autoridades correspondientes procesaron la escena y aseguraron una pistola calibre .380 de color negro.

En redes sociales, tanto el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua como funcionarios expresaron sus condolencias por el fallecimiento del juez de control penal.

“El Poder Judicial del estado de Chihuahua lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro compañero, adscrito al distrito judicial Morelos”, señala la publicación.

“Reconocemos en él a un elemento loable y altamente comprometido con la impartición de justicia. Su partida deja un vacío en nuestra institución. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos en este momento de sensibilidad y dolor”, concluyó.

Las autoridades lamentaron el fallecimiento
Las autoridades lamentaron el fallecimiento del exfuncionario. (FGE Chihuahua)

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua también lamentó lo ocurrido y compartió una esquela en la que se lee: “expresamos nuestro más profundo pesar por el sensible fallecimiento del Mtro. Omar Felipe García Cano, Juez de Control del Distrito Judicial Morelos. Quien también formó parte de esta institución como Agente del Ministerio Público, Coordinador Distrital del Ministerio Público y Director de Asuntos Internos.”

El funcionario tenía menos de cuatro meses en funciones, pues accedió al cargo después de la elección del Poder Judicial estatal, el 1 de septiembre del año en curso.

Antes de ser electo juez, García Cano estuvo como coordinador de ministerios públicos de la Fiscalía General del estado distrito zona sur, y funcionario en áreas de control interno y supervisión institucional de la misma dependencia, de acuerdo con información oficial.

Las autoridades cuentan con 10
Las autoridades cuentan con 10 querellas, según la información proporcionada por la entidad. (FGE Chihuahua)

Un cateo en la región

El hallazgo de su cuerpo ocurrió dos días después de que personal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, cateó las oficinas de la empresa de autofinanciamiento National Company of Financing (NFC), ubicadas en una plaza comercial del periférico de la Juventud, en el fraccionamiento Residencial Cumbres.

La orden de cateo cumplimentada alrededor de las 18:00 horas del pasado miércoles 17 de diciembre por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y agentes del Ministerio Público, fue librada por el Juez de Control Penal del Distrito Judicial Morelos bajo la causa penal 5238/25, por el delito de fraude.

De acuerdo con la información publicada por la fiscalía, “se cuenta con 10 querellas en contra de la mencionada empresa.Como resultado de la revisión de las instalaciones, se pudo asegurar material probatorio que permitirá fortalecer la investigación.

