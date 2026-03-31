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Majo Aguilar aclara si cantará en la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal: “No canto en iglesias”

La polémica por la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal creció tras la reacción de Majo Aguilar, quien marcó distancia del tema

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La polémica por la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal creció tras la reacción de Majo Aguilar, quien marcó distancia del tema. (Redes sociales/Captura de pantalla)
La polémica por la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal creció tras la reacción de Majo Aguilar, quien marcó distancia del tema. (Redes sociales/Captura de pantalla)

En medio de la atención por la próxima boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, Majo Aguilar fue cuestionada por la prensa sobre su posible participación en la ceremonia religiosa.

La pregunta, aparentemente simple, provocó una reacción inmediata de la cantante, que marcó distancia del tema y dejó entrever su postura ante este tipo de cuestionamientos.

Durante su llegada a un evento en el Museo Frida Kahlo, donde coincidió con Meryl Streep y Anne Hathaway con motivo de la premiere de El diablo viste a la moda 2, Majo Aguilar fue abordada por la prensa.

En ese contexto, una reportera le preguntó directamente si cantaría el “Ave María” en la boda religiosa de su prima Ángela Aguilar con Christian Nodal, lo que provocó una reacción inmediata de la cantante.

(IG: @majo_aguilar)
(IG: @majo_aguilar)

“Ay, qué ridícula pregunta, perdón”, y continuó su camino sin detenerse, evitando profundizar en el tema mientras ingresaba al recinto.

Más tarde, al reencontrarse con los medios, Majo retomó el tema con un tono más relajado y aclaró que no se había enojado, como en algunos medios se aseguró, sino que en sí la naturaleza de la pregunta no se le hizo pertinente.

Explicó que su carrera está enfocada en los escenarios y no en ceremonias religiosas, por lo que no forma parte de su actividad cantar en iglesias.

“No me molesto para nada, es una pregunta muy sonsa, la verdad, porque yo no canto en iglesias, yo no me dedico a eso, nunca me van a ver enojada porque yo no me enojo”, declaró.

La supuesta rivalidad de primas

Majo y Ángela Aguilar nuevamente son comparadas
Majo Aguilar y Ángela Aguilar, la supuesta rivalidad de primas. Crédito: Cuartoscuro

Cabe apuntar que la cantante no tiene comunicación constante con Ángela, y ella misma ha confesado que desconoce si será invitada a la boda religiosa, pues tampoco fue convocada a la boda civil celebrada en julio de 2024 en Morelos.

Este distanciamiento ha sido tema de conversación entre seguidores y prensa. De acuerdo con declaraciones de la propia Majo, “desde chiquitas estábamos muy unidas. En este momento, es otra la historia. La verdad es que ya no somos tan cercanas, porque así se ha dado la vida. Yo deseo que ella sea muy feliz y que tenga una vida llena de alegrías y de realizaciones porque me acuerdo de ella como una bebita chiquita”.

Por su parte, Ángela Aguilar ha negado la existencia de una enemistad entre ambas, señalando que “como mujeres, específicamente en México, les encanta el drama y les encanta meterte en competencia con otra... ¿por qué no le hacemos eso a los hombres? Mi hermano Leonardo canta la misma música que mi esposo, ¿por qué ahí no les hacen un drama? Es muy injusto para las mujeres”.

La interacción entre las cantantes puso en el ojo la relación entre Majo y Ángela Aguilar.
La interacción entre las cantantes puso en el ojo la relación entre Majo y Ángela Aguilar.

En pleno contexto de rumores sobre su supuesta rivalidad, la atención del público se intensificó hace unas semanas, cuando Cazzu, expareja de Christian Nodal, le dio “like” a una fotografía en bikini publicada por Majo Aguilar en Instagram. El gesto fue interpretado por usuarios como una posible indirecta hacia Ángela Aguilar.

El “me gusta” de Cazzu y el hecho de que ambas artistas se siguen en redes sociales alimentaron la percepción de una cercanía que contrasta con la distancia percibida entre Majo y Ángela. Además, usuarios recordaron que Majo Aguilar también mantiene una relación cordial con Belinda, otra expareja de Nodal.

Expectativas por la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal han confirmado que la boda religiosa se llevará a cabo en el rancho familiar “El Soyate” en Zacatecas durante mayo de 2026, aunque la fecha exacta permanece sin anunciarse.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Christian Nodal ha confirmado que la boda religiosa será “por la iglesia, bien mexicanota… en Zacatecas, en el rancho”, y enfatizó que la organización está en manos de Ángela Aguilar, quien busca que la celebración tenga un ambiente tradicional mexicano. La pareja ya formalizó su unión con una ceremonia espiritual en Roma el 29 de mayo de 2024 y con la boda civil en Morelos el 24 de julio del mismo año.

La boda también llega en medio de momentos tensos entre Nodal y su familia, a quienes dejó de seguir en redes sociales.

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