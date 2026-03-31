Los principales errores que se cometen al medir la presión arterial en casa y que pueden dar resultado erróneo

Con algunos ajustes sencillos en la rutina diaria puedes obtener cifras más exactas y asegurarte de que las mediciones reflejen verdaderamente lo que sucede en tu cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medición de la presión arterial en el hogar se ha convertido en una herramienta clave para el control y seguimiento de la salud cardiovascular.

Sin embargo, realizar este procedimiento de manera incorrecta puede llevar a resultados imprecisos y dificultar el diagnóstico o el tratamiento adecuado.

Conocer los errores más frecuentes al tomar la presión en casa resulta fundamental para obtener datos confiables y tomar decisiones informadas junto al equipo médico.

Con algunos ajustes sencillos en la rutina diaria puedes obtener cifras más exactas y asegurarte de que las mediciones reflejen verdaderamente lo que sucede en tu cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los principales errores que se cometen al medir la presión arterial en casa

Medir la presión arterial en casa es una herramienta útil para el control de la salud, pero ciertos errores frecuentes pueden llevar a resultados inexactos.

De acuerdo con información de la Asociación Americana del Corazón, los principales fallos que alteran la medición incluyen:

No descansar antes de la medición: Realizar la toma sin reposar al menos cinco minutos puede aumentar los valores.

Hablar, moverse o cruzar las piernas durante la medición: Estas acciones elevan artificialmente la presión arterial.

Colocar el brazalete de forma incorrecta: Un manguito mal ajustado, demasiado flojo o apretado, o ubicado sobre la ropa afecta la precisión.

Usar un manguito de tamaño inadecuado: Un brazalete muy grande o pequeño en relación al brazo distorsiona el resultado.

Medir la presión después de comer, fumar, tomar café o hacer ejercicio: Estas actividades alteran temporalmente los valores.

No apoyar el brazo a la altura del corazón: El brazo debe estar relajado y apoyado sobre una superficie para obtener una lectura correcta.

No realizar mediciones en ambos brazos al menos en la primera ocasión: Se recomienda comparar los valores de ambos brazos inicialmente para identificar posibles diferencias.

No registrar ni promediar varias mediciones: Una sola lectura puede no reflejar el valor real; se sugiere tomar dos o tres mediciones con intervalos de uno a dos minutos y promediar los resultados.

Usar un dispositivo no validado o mal calibrado: Equipos poco fiables o sin mantenimiento pueden arrojar datos erróneos.

Evitar estos errores ayuda a obtener lecturas más precisas, lo que resulta fundamental para el seguimiento médico y la toma de decisiones terapéuticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas de tener un aparato para medir la presión arterial en casa

Contar con un aparato para medir la presión arterial en casa ofrece diversas ventajas para el cuidado de la salud:

Detección temprana de alteraciones: Permite identificar cambios en los valores de presión antes de que se presenten síntomas, facilitando la consulta oportuna con el médico.

Seguimiento regular: Facilita el monitoreo frecuente en personas con hipertensión, diabetes u otras enfermedades cardiovasculares, sin la necesidad de acudir constantemente a un centro de salud.

Evaluación de la eficacia del tratamiento: Ayuda a valorar la respuesta a los medicamentos y ajustar las dosis bajo supervisión médica.

Reducción de la ansiedad por “bata blanca”: Disminuye el efecto de presión arterial elevada causado por el entorno clínico, permitiendo mediciones más reales en un ambiente familiar.

Fomento de la participación activa en el autocuidado: Brinda a los pacientes y sus familias una herramienta para involucrarse en el control y la prevención de complicaciones.

Ahorro de tiempo y recursos: Evita desplazamientos innecesarios, lo que resulta especialmente útil para personas mayores o con movilidad reducida.