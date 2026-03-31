México

La CDMX activa alerta por frío intenso en el inicio de abril

Protección Civil local detalló que las temperaturas mínimas serán de 4 a 6 grados Celsius

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La información fue dada a conocer por Protección Civil de la CDMX.
Activan doble alerta en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este miércoles 1 de abril. (Cuartoscuro)

Abril ya llegó y la primavera no hizo efecto en la Ciudad de México, ya que seguirán las bajas temperaturas en la capital del país, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local.

Fue la propia dependencia capitalina quien, a través de sus redes sociales oficiales, confirmó esta noticia en una publicación compartida este martes 31 de marzo.

Se trata de tres alcaldías de la Ciudad de México, que registrarán temperaturas bajas para las primeras horas de este miércoles 1 de abril.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones que resultarán afectadas o vivir en ellas.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Activan alerta amarilla en estas tres alcaldías de la CDMX para este miércoles 1 de abril

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos emitió la alerta amarilla en tres alcaldías para este miércoles 1 de abril por las bajas temperaturas previstas.

Se trata de las alcaldías: Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, que registrarán ambiente frío para las primeras horas de la fecha mencionada.

Se prevén temperaturas de 4 a 6 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas por Protección Civil de la Ciudad de México para estas tres alcaldías en alerta amarilla son:

  • Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.
  • Evita cambios bruscos de temperatura.
  • Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.
  • Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
CIUDAD DE MÉXICO, 11DICIEMBRE2018.- Entre 6 y 7 grados la temperatura de la Ciudad de México y con banco de niebla. FOTO: VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM
Protección Civil local lanzó recomendaciones a toda la población por las bajas temperaturas esperadas. Foto: VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas tres alcaldías para la mañana de este miércoles 1 de abril?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 03:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en la cinco alcaldías mencionada anteriormente para el amanecer de este miércoles 1 de abril, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Foto: X/@SGIRPC_CDMX.
Las temperaturas bajas comenzarán poco después de la medianoche de este miércoles 1 de abril. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Se sugiere revisar los canales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para estar al tanto de posibles cambios en el pronóstico meteorológico durante las próximas 24 horas en la Ciudad de México.

También resulta relevante seguir las recomendaciones y avisos que emita la autoridad local debido a las bajas temperaturas previstas para este miércoles 1 de abril en las alcaldías mencionadas.

Si se presenta algún problema de salud vinculado con el frío registrado en la Ciudad de México en días recientes, se recomienda acudir al centro de salud más próximo para recibir atención y prevenir mayores complicaciones.

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