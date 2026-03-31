Conagua pronostica lluvias, descargas eléctricas y caída de granizo las siguientes horas en CDMX y Edomex

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que, en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén lluvias con chubascos, descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de 40 a 50 km/h en la Ciudad de México y el Estado de México durante la tarde de este 31 de marzo de 2026.
De acuerdo con el pronóstico, estas condiciones se presentarán hasta las 15:00 horas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de ramas y reducción de visibilidad.
Alcaldías y municipios con lluvias en CDMX y Edomex
En la Ciudad de México (CDMX), las lluvias y tormentas eléctricas podrían afectar a las siguientes alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Mientras que en el Estado de México (Edomex), el pronóstico contempla afectaciones en municipios como:
- Toluca
- Naucalpan
- Ecatepec
- Tlalnepantla
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Texcoco
- Nezahualcóyotl
- Ixtapan de la Sal
- Valle de Bravo
- Lerma
- Atlacomulco
- Zumpango
- Chimalhuacán
- Amecameca
Las autoridades alertaron que los vientos fuertes podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se pide extremar precauciones en exteriores.
Pronóstico para el centro del país
Además del Valle de México, la Conagua indicó que las condiciones de inestabilidad atmosférica también afectarán a varias entidades del centro del país.
En el estado de Puebla se esperan lluvias en regiones como la Sierra Norte, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis y Tehuacán-Sierra Negra.
Para Hidalgo, el pronóstico incluye la Sierra Alta, Huasteca, Valle del Mezquital y la Comarca Minera, entre otras zonas.
En Querétaro, las precipitaciones podrían presentarse en la Sierra Gorda, Bajío y Valles Centrales.
También habrá afectaciones en Tlaxcala, con lluvias en regiones del norte, oriente y centro-sur, así como en Morelos, particularmente en zonas como Cuernavaca, Cuautla y el noreste del estado.
Recomendaciones ante lluvias y tormentas
Ante este panorama, las autoridades recomiendan:
- Evitar resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas
- No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua
- Retirar objetos que puedan caer por el viento
- Mantenerse informado a través de canales oficiales de Conagua y autoridades locales
El llamado es a mantenerse alerta, ya que estas lluvias en CDMX y Edomex podrían intensificarse de forma puntual durante la tarde.