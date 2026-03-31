Conagua pronostica lluvias, descargas eléctricas y caída de granizo las siguientes horas en CDMX y Edomex

Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este lunes 6 de octubre. Crédito: Cuartoscuro.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que, en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén lluvias con chubascos, descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de 40 a 50 km/h en la Ciudad de México y el Estado de México durante la tarde de este 31 de marzo de 2026.

De acuerdo con el pronóstico, estas condiciones se presentarán hasta las 15:00 horas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de ramas y reducción de visibilidad.

Alcaldías y municipios con lluvias en CDMX y Edomex

En la Ciudad de México (CDMX), las lluvias y tormentas eléctricas podrían afectar a las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Mientras que en el Estado de México (Edomex), el pronóstico contempla afectaciones en municipios como:

Toluca

Naucalpan

Ecatepec

Tlalnepantla

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Texcoco

Nezahualcóyotl

Ixtapan de la Sal

Valle de Bravo

Lerma

Atlacomulco

Zumpango

Chimalhuacán

Amecameca

Las autoridades alertaron que los vientos fuertes podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se pide extremar precauciones en exteriores.

Pronóstico para el centro del país

Además del Valle de México, la Conagua indicó que las condiciones de inestabilidad atmosférica también afectarán a varias entidades del centro del país.

En el estado de Puebla se esperan lluvias en regiones como la Sierra Norte, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis y Tehuacán-Sierra Negra.

Para Hidalgo, el pronóstico incluye la Sierra Alta, Huasteca, Valle del Mezquital y la Comarca Minera, entre otras zonas.

En Querétaro, las precipitaciones podrían presentarse en la Sierra Gorda, Bajío y Valles Centrales.

También habrá afectaciones en Tlaxcala, con lluvias en regiones del norte, oriente y centro-sur, así como en Morelos, particularmente en zonas como Cuernavaca, Cuautla y el noreste del estado.

Recomendaciones ante lluvias y tormentas

Ante este panorama, las autoridades recomiendan:

Evitar resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

Retirar objetos que puedan caer por el viento

Mantenerse informado a través de canales oficiales de Conagua y autoridades locales

El llamado es a mantenerse alerta, ya que estas lluvias en CDMX y Edomex podrían intensificarse de forma puntual durante la tarde.