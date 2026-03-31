México

Conagua pronostica lluvias, descargas eléctricas y caída de granizo las siguientes horas en CDMX y Edomex

Además, las autoridades alertaron que los vientos fuertes podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios, por lo que se pide extremar precauciones en exteriores

Guardar
Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas.
Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este lunes 6 de octubre. Crédito: Cuartoscuro.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que, en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén lluvias con chubascos, descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de 40 a 50 km/h en la Ciudad de México y el Estado de México durante la tarde de este 31 de marzo de 2026.

De acuerdo con el pronóstico, estas condiciones se presentarán hasta las 15:00 horas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de ramas y reducción de visibilidad.

Alcaldías y municipios con lluvias en CDMX y Edomex

En la Ciudad de México (CDMX), las lluvias y tormentas eléctricas podrían afectar a las siguientes alcaldías:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Mientras que en el Estado de México (Edomex), el pronóstico contempla afectaciones en municipios como:

  • Toluca
  • Naucalpan
  • Ecatepec
  • Tlalnepantla
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Texcoco
  • Nezahualcóyotl
  • Ixtapan de la Sal
  • Valle de Bravo
  • Lerma
  • Atlacomulco
  • Zumpango
  • Chimalhuacán
  • Amecameca

Las autoridades alertaron que los vientos fuertes podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se pide extremar precauciones en exteriores.

Pronóstico para el centro del país

Además del Valle de México, la Conagua indicó que las condiciones de inestabilidad atmosférica también afectarán a varias entidades del centro del país.

En el estado de Puebla se esperan lluvias en regiones como la Sierra Norte, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis y Tehuacán-Sierra Negra.

Para Hidalgo, el pronóstico incluye la Sierra Alta, Huasteca, Valle del Mezquital y la Comarca Minera, entre otras zonas.

En Querétaro, las precipitaciones podrían presentarse en la Sierra Gorda, Bajío y Valles Centrales.

También habrá afectaciones en Tlaxcala, con lluvias en regiones del norte, oriente y centro-sur, así como en Morelos, particularmente en zonas como Cuernavaca, Cuautla y el noreste del estado.

Recomendaciones ante lluvias y tormentas

Ante este panorama, las autoridades recomiendan:

  • Evitar resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas
  • No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua
  • Retirar objetos que puedan caer por el viento
  • Mantenerse informado a través de canales oficiales de Conagua y autoridades locales

El llamado es a mantenerse alerta, ya que estas lluvias en CDMX y Edomex podrían intensificarse de forma puntual durante la tarde.

Temas Relacionados

LluviasDescargas eléctricasGranizoConaguaCDMXEstadosmexico-serviciosmexico-noticias

Más Noticias

¿El gas del agua mineral causa celulitis? La ciencia lo contesta

El agua mineral, ya sea natural o con gas, puede aportar diversos beneficios al organismo cuando se consume de forma moderada

¿El gas del agua mineral causa celulitis? La ciencia lo contesta

Gobernador de Tabasco no descarta que se le imputen más delitos a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

Hasta el momento, la Fiscalía Estatal acusa al exsecretario de Seguridad Pública de cuatro delitos

Gobernador de Tabasco no descarta que se le imputen más delitos a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

Hijo de AMLO fue captado en hotel de lujo en Cozumel: estas son las otras polémicas de José Ramón López Beltrán

El primogénito del expresidente ha reiterado en más de una ocasión que no es funcionario público

Hijo de AMLO fue captado en hotel de lujo en Cozumel: estas son las otras polémicas de José Ramón López Beltrán

Qué vehículos descansan por el Hoy No Circula del 1 de abril en CDMX y Edomex

Que un automóvil circule o no este miércoles en la Ciudad de México y el Estado de México depende de su holograma y de la terminación de su placa

Qué vehículos descansan por el Hoy No Circula del 1 de abril en CDMX y Edomex

Nopal: el superalimento mexicano que fortalece tu salud y regula el azúcar de forma natural

Su herencia cultural, propiedades digestivas y capacidad para regular la glucosa hacen a este ingrediente una alternativa natural que se adapta a las nuevas tendencias de bienestar

Nopal: el superalimento mexicano que fortalece tu salud y regula el azúcar de forma natural
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobernador de Tabasco no descarta que se le imputen más delitos a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

Gobernador de Tabasco no descarta que se le imputen más delitos a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

Con drogas y armas detienen a dos extranjeros, presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala

Ovidio Guzmán: la vez que trataron de asesinar al hijo de El Chapo en un famoso centro comercial de la CDMX

Cesan a directora y docente en Michoacán por coreografía escolar que simulaba sicarios

Christopher Landau pone en duda que Juan Carlos Valencia, sucesor de “El Mencho”, tenga ciudadanía estadounidense

ENTRETENIMIENTO

Fue médico durante el Covid-19 y hoy narra la vida e historia de México a través de sus perfumes

Fue médico durante el Covid-19 y hoy narra la vida e historia de México a través de sus perfumes

Meryl Streep, actriz: “México ha dejado atrás a Estados Unidos al tener una presidenta mujer”

Novia de Esteban Macías le eligió unos tacones de aguja para la alfombra de El Diablo Viste a la Moda 2 y así desfiló

Diego Boneta y Renata Notni terminan su relación tras cinco años juntos: estas son las polémicas que rodearon a la pareja

¡Adiós Acapulco! Anuncian ‘Mazatlán Shore’: fecha de estreno, dónde ver y quiénes son sus polémicas estrellas

DEPORTES

¿Quién se quedará con los últimos boletos a la liguilla de la Liga Mx Femenil? Este es el calendario restante para los equipos que buscan clasificar a los cuartos de final

¿Quién se quedará con los últimos boletos a la liguilla de la Liga Mx Femenil? Este es el calendario restante para los equipos que buscan clasificar a los cuartos de final

República Checa vs Dinamarca EN VIVO: los daneses tienen el control del partido pero Chequia sigue arriba del marcador

IA pronostica el resultado del amistoso entre México y Bélgica: ¿Gana el Tricolor?

¿Cómo llegan México y Bélgica para su partido de preparación rumbo al Mundial 2026?

Ricardo del Real, el primer atleta olímpico mexicano en declararse hombre trans