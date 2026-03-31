México

Activan alerta amarilla por lluvias y granizo en 10 alcaldías de la CDMX

Se esperan precipitaciones de hasta 29 mm y posible granizo en diversos puntos

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Alerta Amarrilla en le CDMX por lluvias en diversas alcaldías (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La Ciudad de México activó la alerta amarilla ante el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este martes, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital.

De acuerdo con el aviso oficial, las precipitaciones se esperan entre las 12:50 y las 19:00 horas, con acumulaciones de entre 15 y 29 milímetros, lo que podría generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y estructuras ligeras.

Las alcaldías bajo alerta son Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco, donde se prevé mayor intensidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica y posible granizo.

Riesgos por lluvias en CDMX

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Las afectaciones de las lluvias en la movilidad urbana, principalmente en vialidades primarias y secundarias (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Las autoridades capitalinas advirtieron que este tipo de fenómenos meteorológicos pueden ocasionar afectaciones en la movilidad urbana, principalmente en vialidades primarias y secundarias. Los encharcamientos podrían derivar en tráfico lento, retrasos en el transporte público e incluso riesgos para peatones y automovilistas.

Asimismo, el reblandecimiento del suelo podría provocar la caída de árboles o ramas, además de daños en lonas o estructuras provisionales. En zonas con pendientes, también existe el riesgo de escurrimientos de agua con mayor velocidad.

En ese sentido, la dependencia exhortó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y tomar precauciones para evitar incidentes durante el periodo de lluvias.

Recomendaciones para la población

Recomendaciones lluvias CDMX
Recomendaciones lluvias CDMX (@SGIRPC_CDMX/X)

Entre las principales recomendaciones emitidas por Protección Civil destacan:

  • Retirar basura de coladeras tanto dentro como fuera del hogar para evitar obstrucciones.
  • Cerrar puertas y ventanas ante la presencia de lluvia y viento fuerte.
  • Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.
  • Utilizar paraguas o impermeable en caso de salir.

También se recomienda a los conductores manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener distancia entre vehículos, debido a la reducción de visibilidad y el pavimento mojado.

Autoridades monitorean condiciones meteorológicas

Descarga Eléctrica por lluvias en las CDMX
Descarga Eléctrica por lluvias en las CDMX@SGIRPC_CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital señaló que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climáticas en coordinación con otras dependencias del gobierno capitalino, con el objetivo de atender cualquier emergencia que pudiera presentarse.

En caso de incidentes, la población puede comunicarse al número de emergencias 911 o al teléfono 55-5683-2222, habilitado para reportes relacionados con afectaciones por lluvias.

Finalmente, se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a nuevas actualizaciones del clima, ya que las condiciones pueden cambiar de manera repentina durante el transcurso del día.

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