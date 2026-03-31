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CDMX despedirá marzo con frío: activan alerta amarilla en estas alcaldías para este martes 31

Las temperaturas bajas esperadas serán de 4 a 6 grados Celsius, informó Protección Civil de la Ciudad de México

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Debido a bajas temperaturas se activó alerta amarilla en alcaldías como Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
Activan alerta amarilla en cinco alcaldías de la CDMX para este martes 31 de marzo. Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM.

La Ciudad de México despedirá el mes de marzo con ambiente frío, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Este martes 31 de marzo seguirán las bajas temperaturas para el amanecer en la capital del país, en el mes del inicio de la primavera, destacó la secretaría local.

Enfatizó que serán cinco alcaldías de la Ciudad de México las que registrarán temperaturas bajas para el amanecer de este martes 31 de marzo en la capital del país.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a estas demarcaciones que resultarán afectadas o vivir en ellas.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Activan alerta amarilla en estas cinco alcaldías de la CDMX por bajas temperaturas para este martes 31 de marzo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos activó alerta amarilla por bajas temperaturas en cinco alcaldías este martes 31 de marzo por las bajas temperaturas esperadas.

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, que registrarán bajas temperaturas para el amanecer de la fecha indicada.

Se prevén temperaturas de 4 a 6 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas por Protección Civil de la Ciudad de México para estas tres alcaldías en alerta amarilla son:

  • Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.
  • Evita cambios bruscos de temperatura.
  • Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.
  • Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
La información fue dada a conocer por Protección Civil de la Ciudad de México.
Las bajas temperaturas previstas son de 4 a 6 grados Celsius, informó Protección Civil local. Crédito: Cuartoscuro.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas cinco alcaldías para la mañana de este martes 31 de marzo?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 00:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en la cinco alcaldías mencionada anteriormente para el amanecer de este martes 31 de marzo, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Cinco alcaldías de la CDMX prevén temperaturas bajas para el amanecer de este martes 31 de marzo. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.
Cinco alcaldías de la CDMX prevén temperaturas bajas para el amanecer de este martes 31 de marzo. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es recomendable consultar las redes oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para conocer cualquier ajuste en el pronóstico del tiempo durante las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

Además, es importante atender las instrucciones y sugerencias emitidas por la autoridad local debido a las temperaturas bajas previstas para este martes 31 de marzo en las alcaldías señaladas.

Ante cualquier afectación en la salud relacionada con el frío que se ha presentado en la Ciudad de México en los últimos días, se sugiere acudir al centro de salud más cercano para recibir atención y evitar complicaciones.

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