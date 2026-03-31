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INE tumba spot de MC por calumniar a Morena

La medida cautelar fue aprobada por unanimidad

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El órgano electoral determinó que el promocional de MC incurre en posible calumnia al señalar que Morena no devolvió recursos. (Redes sociales)
El órgano electoral determinó que el promocional de MC incurre en posible calumnia al señalar que Morena no devolvió recursos. (Redes sociales)

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó el retiro inmediato de un promocional difundido por Movimiento Ciudadano (MC), tras determinar que el contenido del mensaje constituye una calumnia contra Morena al difundir información falsa sobre el manejo de recursos públicos durante la pandemia.

La decisión, aprobada por unanimidad, obliga a suspender la versión de radio y televisión del spot titulado “MORENA. EL PARTIDO MÁS CARO DEL MUNDO”, en el que se acusaba al partido de no haber devuelto recursos como había prometido.

La frase que desató la discusión

El caso se originó a partir de una denuncia presentada por Morena, en la que se señalaba que el promocional de MC contenía expresiones que no solo dañaban la reputación institucional del partido, sino que distorsionaban el debate público.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió una medida cautelar solicitada por el partido político Morena. (INE)
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió una medida cautelar solicitada por el partido político Morena. (INE)

De acuerdo con los argumentos oficiales, la Comisión analizó de manera preliminar la frase “aunque prometieron devolver la mitad no han regresado un solo peso”, y concluyó que se trata de una imputación falsa.

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) y el propio Consejo General del INE habían aprobado en 2020 el acuerdo INE/CG/85/2026, que permitió a Morena renunciar a una parte de su financiamiento durante la contingencia por COVID-19.

Esta decisión fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, y el INE subrayó que la información es de carácter público y conocida por todos los partidos, incluyendo Movimiento Ciudadano, que cuenta con representación en el Consejo General.

En la sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias participaron los consejeros Arturo Castillo, Claudia Zavala y Rita Bell. El consejero presidente, Arturo Castillo, señaló: “al menos una de las frases en el spot es evidentemente falsa, cuando afirman que ‘no han regresado un solo peso’, es falso y además, el partido tenía conocimiento del acuerdo porque integra el Consejo General, no puede alegar que desconocía la potencial falsedad de esa afirmación”.

Contexto del spot y argumentos de las partes

Spot tumbado a MC | (Crédito: @AlvarezMaynez)
Spot tumbado a MC | (Crédito: @AlvarezMaynez)

El promocional, difundido por Movimiento Ciudadano, contenía el siguiente mensaje textual: “Morena habla de austeridad, pero ¿sabías que es el partido más caro del mundo? En solo 10 años han recibido 30 mil millones de pesos de tus impuestos, y aunque prometieron devolver la mitad, no han egresado un solo peso, usaron todo ese dinero para llegar al poder y hoy, quieren tirar la escalera con la que subieron para que nadie los quite de ahí, ¿te parece justo?”.

Morena argumentó que la afirmación sobre no haber devuelto recursos es falsa, ya que el partido sí renunció a parte de su financiamiento entre mayo de 2020 y diciembre de 2021, durante la pandemia de COVID-19, con el objetivo de que dichas prerrogativas fueran utilizadas para la estrategia de salud impulsada por el gobierno federal.

La consejera Claudia Zavala coincidió en la necesidad de retirar el contenido por considerar que propaga hechos falsos que afectan a Morena y reiteró que la información difundida en el spot omite un antecedente relevante y público.

La Comisión enfatizó que la difusión de información falsa afecta la reputación institucional de Morena y distorsiona el debate público. Además, señaló que, al existir un acuerdo oficial del Consejo General del INE publicado en el Diario Oficial de la Federación, Movimiento Ciudadano no puede alegar desconocimiento de la información verdadera.

Improcedencia de la tutela preventiva

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Morena solicitó, además, una tutela preventiva para evitar que Movimiento Ciudadano volviera a utilizar expresiones similares en futuros promocionales.

La Comisión, sin embargo, consideró improcedente esta petición, al calificarla como una solicitud genérica sobre hechos futuros de realización incierta, para la que no existen elementos que permitan presumir que MC repetirá la conducta.

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