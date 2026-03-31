EN VIVO: Clima CDMX y resto de México hoy 31 de marzo

Prevén precipitaciones esta madrugada

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para la madrugada del martes 31 de marzo precipitaciones de 50 a 75 milímetros en algunas regiones de Aguascalientes , Zacatecas , San Luis Potosí y Jalisco .

En el mismo periodo, el pronóstico indica que podrían registrarse lluvias de entre 25 y 50 milímetros en zonas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, donde también se esperan descargas eléctricas y posibilidad de caída de granizo.