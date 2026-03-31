EN VIVO: Clima CDMX y resto de México hoy 31 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en distintos estados de la república durante este martes 31 de marzo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para la madrugada del martes 31 de marzo precipitaciones de 50 a 75 milímetros en algunas regiones de Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí y Jalisco.
En el mismo periodo, el pronóstico indica que podrían registrarse lluvias de entre 25 y 50 milímetros en zonas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, donde también se esperan descargas eléctricas y posibilidad de caída de granizo.
Intervalos de chubascos que alcanzarán entre 5 y 25 milímetros se anuncian para Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Guerrero y Yucatán, mientras que las lluvias serán aisladas, con acumulados de 0,1 a 5 milímetros, en Baja California y Tamaulipas.