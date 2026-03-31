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EN VIVO: Clima CDMX y resto de México hoy 31 de marzo

El SMN prevé precipitaciones en distintos estados de la República, que estarán acompañadas por rachas de viento fuertes

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06:37 hsHoy

Lluvias fuertes con descargas eléctricas y caída de granizo en zonas de Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí

Un reporte climático indicó que varias regiones, incluidas zonas montañosas, enfrentarán condiciones que pueden ocasionar encharcamientos, caída de granizo y bajas temperaturas en las próximas horas

Se sugiere asegurar techos, láminas, tinacos y objetos que puedan desprenderse por el viento(Foto: Archivo)
Se sugiere asegurar techos, láminas, tinacos y objetos que puedan desprenderse por el viento(Foto: Archivo)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en distintos estados de la república durante este martes 31 de marzo.

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06:33 hsHoy

Prevén precipitaciones esta madrugada

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para la madrugada del martes 31 de marzo precipitaciones de 50 a 75 milímetros en algunas regiones de Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí y Jalisco.

En el mismo periodo, el pronóstico indica que podrían registrarse lluvias de entre 25 y 50 milímetros en zonas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, donde también se esperan descargas eléctricas y posibilidad de caída de granizo.

Intervalos de chubascos que alcanzarán entre 5 y 25 milímetros se anuncian para Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Guerrero y Yucatán, mientras que las lluvias serán aisladas, con acumulados de 0,1 a 5 milímetros, en Baja California y Tamaulipas.

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