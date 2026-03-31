Lluvias fuertes y posible granizo afectarán gran parte de México: estos son los estados afectados

Se esperan fuertes lluvias en diversas entidades del país (Cuartoscuro)

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la presencia de la corriente en chorro subtropical, combinada con condiciones de inestabilidad atmosférica, provocará lluvias de diversa intensidad en gran parte del territorio nacional, especialmente en el noreste, oriente, centro y sur del país.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico más reciente, se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (de 50 a 75 mm) en entidades como Oaxaca y Chiapas, donde además existe la probabilidad de caída de granizo, lo que podría generar afectaciones en zonas urbanas y rurales.

En tanto, se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 mm) en estados del norte y centro del país como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, así como en regiones del centro y sureste como Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche.

LLuvias menos intensas

Se esperan intervalos de chubascos en 11 entidades del país (Credito: FB: Lilia Arrieta)

Asimismo, se pronostican intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) en entidades como Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

Por otra parte, se esperan lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Chihuahua, Nayarit, Jalisco y Colima.

Se recomienda evitar cruzar zonas inundadas y conducir con precaución, especialmente en áreas urbanas donde las lluvias pueden provocar tráfico y accidentes.

Aguanieve

Probabilidad de caída de aguanieve en zonas montañosas (Foto: Twitter @@JaimeRdzNL)

Uno de los aspectos más relevantes del pronóstico es la probabilidad de caída de aguanieve durante la mañana en zonas montañosas superiores a los 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar en el centro y oriente del país.

Entre los puntos con mayor probabilidad se encuentran el Nevado de Toluca, el Ajusco, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, la La Malinche y el Cofre de Perote.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como afectaciones por granizo o descargas eléctricas.

Finalmente, Conagua reiteró el llamado a seguir los avisos oficiales y consultar actualizaciones del clima, ya que las condiciones pueden cambiar en el transcurso del día debido a la interacción de diversos sistemas meteorológicos.