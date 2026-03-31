México

Lluvias fuertes y posible granizo afectarán gran parte de México: estos son los estados afectados

Hay posibildiad de caída de aguanieve que impactarán varias regiones del país

Guardar
cdmx fuertes lluvias clima cdmx clima lluvias fuertes lluvias granizo chubascos MÉXICO-OCTUBRE 5
Se esperan fuertes lluvias en diversas entidades del país (Cuartoscuro)

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la presencia de la corriente en chorro subtropical, combinada con condiciones de inestabilidad atmosférica, provocará lluvias de diversa intensidad en gran parte del territorio nacional, especialmente en el noreste, oriente, centro y sur del país.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico más reciente, se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (de 50 a 75 mm) en entidades como Oaxaca y Chiapas, donde además existe la probabilidad de caída de granizo, lo que podría generar afectaciones en zonas urbanas y rurales.

En tanto, se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 mm) en estados del norte y centro del país como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, así como en regiones del centro y sureste como Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche.

LLuvias menos intensas

Lilia Arrieta fue vista comprando en una tienda de lujo en medio de la crisis sanitaria que enfrentaba Temapache
Se esperan intervalos de chubascos en 11 entidades del país (Credito: FB: Lilia Arrieta)

Asimismo, se pronostican intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) en entidades como Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

Por otra parte, se esperan lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Chihuahua, Nayarit, Jalisco y Colima.

Se recomienda evitar cruzar zonas inundadas y conducir con precaución, especialmente en áreas urbanas donde las lluvias pueden provocar tráfico y accidentes.

Aguanieve

Portada Agua nieve bajas temperaturas
Probabilidad de caída de aguanieve en zonas montañosas (Foto: Twitter @@JaimeRdzNL)

Uno de los aspectos más relevantes del pronóstico es la probabilidad de caída de aguanieve durante la mañana en zonas montañosas superiores a los 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar en el centro y oriente del país.

Entre los puntos con mayor probabilidad se encuentran el Nevado de Toluca, el Ajusco, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, la La Malinche y el Cofre de Perote.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como afectaciones por granizo o descargas eléctricas.

Finalmente, Conagua reiteró el llamado a seguir los avisos oficiales y consultar actualizaciones del clima, ya que las condiciones pueden cambiar en el transcurso del día debido a la interacción de diversos sistemas meteorológicos.

Temas Relacionados

ClimaLluviasGranizoAguanieveSMNOaxacaChiapasConaguamexico-noticias

Más Noticias

Qué es amicus curiae, la figura clave de Claudia Sheinbaum en la demanda por el mexicano fallecido bajo custodia de ICE

Se trata de una figura legal mediante la cual el gobierno de México buscará visibilizar los riesgos a los que están expuestos los migrantes que radican en Estados Unidos

Qué es amicus curiae, la figura clave de Claudia Sheinbaum en la demanda por el mexicano fallecido bajo custodia de ICE

Sheinbaum reitera apoyo a Grecia Quiroz tras gritos a favor de Morón en el Senado, señala posible disputa política rumbo a elecciones

La presidenta afirmó que las autoridades correspondientes deben definir si es violencia política de género

Sheinbaum reitera apoyo a Grecia Quiroz tras gritos a favor de Morón en el Senado, señala posible disputa política rumbo a elecciones

Conoce el auto del mexicano Ricardo Escotto en INDY NXT: potencia, tecnología y velocidad

El piloto mexicano de 21 años disputa su segunda temporada en la antesala de la IndyCar

Conoce el auto del mexicano Ricardo Escotto en INDY NXT: potencia, tecnología y velocidad

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de marzo: reducción de carriles en Calzada de La Viga por Semana Santa

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de marzo: reducción de carriles en Calzada de La Viga por Semana Santa

Abren nueva ruta desde el AIFA: ya puedes volar directo a Morelia y Uruapan

Conexión directa y sin escalas: AIFA enlaza el centro del país con el corazón de Michoacán y suma 40 rutas nacionales

Abren nueva ruta desde el AIFA: ya puedes volar directo a Morelia y Uruapan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan con vida a Carmiña Castro, creadora de contenido reportada como desaparecida en Sinaloa

Localizan con vida a Carmiña Castro, creadora de contenido reportada como desaparecida en Sinaloa

Autoridades destruyen siete artefactos explosivos y un dron que estaban en una camioneta abandonada, en Tamaulipas

Una fiesta y un arma usada en 7 crímenes: revelan nuevos datos del asesinato de vocalista de grupo norteño en Tijuana

Estas son todas las acusaciones contra Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora en Tabasco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de marzo: localizan con vida a influencer de Sinaloa reportada como desaparecida

ENTRETENIMIENTO

Caos en CDMX por Meryl Streep y Anne Hathaway: ¿Cuándo se estrena la secuela de ‘El Diablo Viste a la Moda’?

Caos en CDMX por Meryl Streep y Anne Hathaway: ¿Cuándo se estrena la secuela de ‘El Diablo Viste a la Moda’?

Elenco de ‘Perfume de Gardenia’ se enferma; Laura Flores responde a señalamientos que la apuntarían como la culpable

Sofía Aragón defiende a Fátima Bosch tras ataques de Lupita Jones y Andrea Meza: “No solo es bonita”

Damián Alcázar critica protestas con lonas en la reinauguración del Estadio Ciudad de México: “Prianistas”

Suga, de BTS, sorprende al usar la marca de ropa del ‘Canelo’ Álvarez: ¿cuánto cuesta y dónde comprarla?

DEPORTES

Conoce el auto del mexicano Ricardo Escotto en INDY NXT: potencia, tecnología y velocidad

Conoce el auto del mexicano Ricardo Escotto en INDY NXT: potencia, tecnología y velocidad

David Faitelson y Marc Crosas chocan por abucheos a México ante Portugal: “Todos tienen derecho a manifestarse”

México no pedirá vacuna contra el sarampión para asistir al Mundial 2026: “A nivel mundial no es obligatoria”

Julián Araujo en riesgo de perderse el Mundial 2026 tras agravarse su lesión con el Celtic

El aficionado más famoso de RD Congo no podrá asistir al repechaje intercontinental en Guadalajara por problemas de visado