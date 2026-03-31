Lluvias fuertes con descargas eléctricas y caída de graniza en zonas de Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí

Se sugiere asegurar techos, láminas, tinacos y objetos que puedan desprenderse por el viento(Foto: Archivo)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en distintos estados de la república durante este martes 31 de marzo.

El organismo identificó la interacción de una línea seca y la entrada de humedad proveniente de la corriente en chorro subtropical como los principales factores detrás de la inestabilidad atmosférica que afecta estas regiones.

Condiciones meteorológicas adversas en el centro-norte del país

Según el reporte del SMN, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí se encuentran entre las entidades con mayor riesgo de precipitaciones intensas, actividad eléctrica y granizo.

El pronóstico señala que estos fenómenos climáticos pueden ocasionar encharcamientos, crecida de ríos y arroyos, así como afectaciones en caminos rurales o urbanos.

El organismo informó que la línea seca sobre el norte del país interactúa con canales de baja presión, provocando nublados y lluvias dispersas en el noreste, oriente y centro de México.

Además, la corriente en chorro subtropical favorece la entrada de humedad, lo que incrementa la probabilidad de tormentas eléctricas, principalmente en zonas serranas y valles altos.

Prevén fuertes lluvias con granizo para este martes 31 de marzo. (Cuartoscuro)

En el caso de Aguascalientes, se prevén acumulados de lluvia significativos y viento con rachas de hasta 60 kilómetros por hora (37 millas por hora).

Jalisco y Zacatecas también presentan condiciones propicias para la formación de tormentas locales, mientras que en San Luis Potosí las lluvias pueden estar acompañadas de granizo y fuertes descargas eléctricas.

El SMN advirtió sobre la posibilidad de descensos abruptos de temperatura en áreas montañosas de estas entidades, así como la presencia de neblina y bancos de niebla durante la madrugada y primeras horas del día.

El ambiente será frío a muy frío al amanecer, especialmente en zonas elevadas, y templado a cálido en el transcurso de la tarde.

El organismo recomendó a la población tomar precauciones ante los efectos de las lluvias y tormentas, mantenerse informada a través de fuentes oficiales y evitar cruzar zonas inundadas o cuerpos de agua con corriente.

Además, sugirió asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y protegerse ante la posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional reiteró la importancia de atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y seguir la evolución de los avisos meteorológicos para minimizar riesgos.

Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este martes 31 de marzo. Crédito: Cuartoscuro.

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas y granizo, se aconseja evitar refugiarse bajo árboles, estructuras metálicas o anuncios espectaculares, ya que pueden atraer descargas eléctricas o resultar peligrosos por caída de objetos.

En caso de lluvias intensas, es fundamental no intentar cruzar calles, avenidas o ríos con corriente de agua, debido al riesgo de arrastre o inundaciones repentinas.

Se recomienda alejarse de zonas bajas, laderas inestables y cauces de arroyos, ya que las precipitaciones pueden provocar deslaves, desbordamientos o encharcamientos severos.